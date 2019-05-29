شاهد: قصة طفلين سوريين "ولدا في مغارة" لا يبصران نهارا

دفعت ظروف الحرب الدائرة في سوريا أسرة من اللطامنة بريف حماة للاحتماء بمغارة والعيش فيها عدة سنوات، وفيها ولد طفليها سلمى وإسلام.

لكن قصف النظام السوري المتواصل بالصواريخ الارتجاجية جعل انهيار المغارة ممكنا في أي لحظة على رأس أسرة مكونة من 15 فردًا، وهو ما دفعهم إلى الخروج إلى سطح الأرض والنزول تحت الشجر في العراء.

لكن المحزن حقًا أن تكتشف الأسرة أن طفليها سلمى وإسلام خسروا بصرهم ولا يستطيعون الرؤية نهارًا ولا يبصرون ليلًا إلا قليلًا.

يبكي الطفلان نهارًا عند تعرضهم لأشعة الشمس بسبب مرض عيونهم، وكذلك تبكي الأم والجدة آملين في الحصول على علاج مناسب لأطفالهم.

الأسرة التي أصبحت بلا مأوى، تناشد من يستطيع المساعدة في علاج طفليهم، مشيرين إلى أنه تم نصحهم بعلاج في تركيا لكنهم لا يملكون تكاليفه.