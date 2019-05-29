البث الحي
تقارير

شاهد: أين اختفى مسلمو الصين؟ شاب أردني في مغامرة للإجابة

أحد المساجد التي أغلقتها السلطات الصينية في إقليم شينجيانغ
أحد المساجد التي أغلقتها السلطات الصينية في إقليم شينجيانغ
29/5/2019

أين اختفى مسلمو الصين في إقليم شينجيانغ أو (تركستان الشرقية)؟ للإجابة على السؤال قام شاب أردني بمغامرة لزيارة الإقليم الصيني ونشر الإجابة في فيديو على صفحته بيوتيوب.

رحلة أردني إلى شينجيانغ:
  • المدون الأردني وصانع المحتوى على اليوتيوب "جهاد حطاب" قام بزيارة في رمضان إلى إقليم شينجيانغ الذي تسكن به أقلية الإيغور المسلمة.
  • حطاب رصد مشاهد إغلاق جميع المساجد وتحويلها إلى متاحف أو أسواق أو حتى إغلاقها ومنع مجرد التقاط صورة لها.
  • أيضًا رصد خطاب صورا لحالة الرعب التي يعيشها مسلمو الإيغور في هذا الجزء من الصين، حيث يرغمون على حلق لحاهم، وبمجرد سؤال أحدهم هل أنت صائم يهرع للأكل للتأكيد على أنه مفطر حتى لا يناله عقاب السلطات الصينية.
  • حطاب أوضح أن الشوارع تكتظ بكاميرات المراقبة، والشرطة السرية التي تلبس الزي المدني والتي تتولى مسؤولية منع التصوير للمساجد المغلقة، وقد ترسل من يمارس الشعائر الإسلامية إلى معسكرات الاعتقال.
  • حطاب أوضح أن سكان إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية) من مسلمي الإيغور لا يسمح لهم بدخول محل أو متجر أو مطعم إلا بعد عبور بوابة تفتيش وتسجيل الدخول ببطاقة إلكترونية كجزء من مراقبة سلوكيات المسلمين.
  • حطاب أشار إلى أن من يخالف التعليمات يرسل إلى معسكرات الاعتقال الصينية التي يحتجز فيها أكثر من مليون من المسلمين لإرغامهم على التخلي عن دينهم وممارسة الحياة على النمط الصيني من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير.
خلفيات: 
  • جهاد حطاب يعرف نفسه بأنه صانع محتوى على يوتيوب، ومغامر ومستكشف، وصنع 350 فيديو لتوثيق رحلاته إلى 35 دولة. 
  • أقلية الإيغور مسلمون ينتمون للعرق التركي ويسكنون في إقليم شينجيانغ أو تركستان الشرقية التي احتلتها الصين عام 1949.
  • منذ عام 2017 بدأت الصين في احتجاز الآلاف ووصل العدد إلى أكثر من مليون مسلم بحسب بعض الإحصاءات من أجل تجريدهم من ثقافتهم وتراثهم الإسلامي لإنتاج صورة جديدة يُعرّفون أنفسهم من خلالها كصينيين أولا وقبل كل شيء.
  • رغم توالي التقارير الحقوقية حول تلك الانتهاكات، فإن الإدانة الدولية النادرة لمراكز الاحتجاز الصينية لم تكن على قدر كبير من التأثير مع قلتها وخفوتها.
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من تقارير

وزيرة وممثلة ووسائل إعلام.. "سيدة المطر" في مصر تحصد تفاعلا واسعا (فيديو)

صورة سيدة المطر حازت على تعاطف واسع على مواقع التواصل (مواقع التواصل)

الغارديان: انتهاكات حقوق الإنسان وقتل خاشقجي وحرب اليمن تعزل السعودية

الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي

ما آليات التجارب على لقاحات كورونا؟ وكيف نتأكد من سلامتها؟

نتائج اللقاحات الأوليَّة تبشِّر بوضع حد لجائحة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

فايزر تنتهي من تجربة لقاح كورونا بنسبة نجاح 95%

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

احتفاء بجُندي لبناني وجه قاذف "آر بي جي" لدبابة إسرائيلية على الحدود (فيديو)

الجندي اللبناني يوجه قاذف RBJ تجاه دبابة إسرائيلية (موافع التواصل)

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)