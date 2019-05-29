شاهد: أين اختفى مسلمو الصين؟ شاب أردني في مغامرة للإجابة

أين اختفى مسلمو الصين في إقليم شينجيانغ أو (تركستان الشرقية)؟ للإجابة على السؤال قام شاب أردني بمغامرة لزيارة الإقليم الصيني ونشر الإجابة في فيديو على صفحته بيوتيوب.

رحلة أردني إلى شينجيانغ:

المدون الأردني وصانع المحتوى على اليوتيوب "جهاد حطاب" قام بزيارة في رمضان إلى إقليم شينجيانغ الذي تسكن به أقلية الإيغور المسلمة.

حطاب رصد مشاهد إغلاق جميع المساجد وتحويلها إلى متاحف أو أسواق أو حتى إغلاقها ومنع مجرد التقاط صورة لها.

أيضًا رصد خطاب صورا لحالة الرعب التي يعيشها مسلمو الإيغور في هذا الجزء من الصين، حيث يرغمون على حلق لحاهم، وبمجرد سؤال أحدهم هل أنت صائم يهرع للأكل للتأكيد على أنه مفطر حتى لا يناله عقاب السلطات الصينية.

حطاب أوضح أن الشوارع تكتظ بكاميرات المراقبة، والشرطة السرية التي تلبس الزي المدني والتي تتولى مسؤولية منع التصوير للمساجد المغلقة، وقد ترسل من يمارس الشعائر الإسلامية إلى معسكرات الاعتقال.

حطاب أوضح أن سكان إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية) من مسلمي الإيغور لا يسمح لهم بدخول محل أو متجر أو مطعم إلا بعد عبور بوابة تفتيش وتسجيل الدخول ببطاقة إلكترونية كجزء من مراقبة سلوكيات المسلمين.

حطاب أشار إلى أن من يخالف التعليمات يرسل إلى معسكرات الاعتقال الصينية التي يحتجز فيها أكثر من مليون من المسلمين لإرغامهم على التخلي عن دينهم وممارسة الحياة على النمط الصيني من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير.

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