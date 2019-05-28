مصر: منظمة حقوقية تنشر قائمة الصحفيين المغيبين بالسجون

نشرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قائمة محدثة بالصحفيين والإعلاميين السجناء في مصر، والبالغ عددهم 27 صحفيا وإعلاميا.

وأشارت الشبكة أن من بينهم صحفي الجزيرة المحتجز رغم قرار القضاء بالإفراج عنه منذ الخميس الماضي 23 مايو/ أيار الجاري بعد حبس احتياطي تجاوز مداه القانوني بستة أشهر.

قائمة محدثة بالصحفيين والإعلاميين السجناء في مصر:

قالت الشبكة العربية إن الصحفيين والإعلاميين السجناء، مقسمين حسب ظروف وأسباب احتجازهم، ما بين سجناء بسبب صدور أحكام قضائية ضدهم عقب محاكمات تثور الشكوك حول عدالتها، وما بين حبس احتياطي على ذمة قضايا ذات اتهامات واهية تسمح بالحبس الاحتياطي المطول، كنهج متفش ٍ في مصر لعقاب المنتقدين والمعارضين، وضمنهم الصحفيون والإعلاميون.

أضافت الشبكة: نأسف بشدة ونحن نعلن أن مصر باتت أشبه بمعسكر لسجناء الرأي، ما بين مغيبين خلف أسوار السجون، وما بين ممنوعين من السفر، ومن يقضون سنوات في المراقبة الشرطية بعد قضائهم لسنوات بالسجن، وما بين التدابير الاحترازية المطبقة على المئات إن لم يكن الآلاف، وبين هؤلاء، 27 صحفيا وإعلاميا ومدونا تثور الشكوك كثيرا في وجوب بقائهم في السجن، إذا تحلى النظام المصري ببعض من الديمقراطية وسيادة القانون، فيما يتمتع رموز نظام مبارك المتهمون بالفساد والتربح بحرياتهم".

ولمعرفة المزيد عن قائمة الصحفيين والاعلاميين المغيبين بالسجون المصرية يمكنكم مطالعة الرابط التالي هنا