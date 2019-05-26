خبراء يجيبون: لماذا زار عبد الفتاح البرهان الرئيس المصري؟

أغضبت أول زيارة يقوم بها رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان للخارج الي مصر للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، معارضين مصريين وسودانيين على السواء.
الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري السوداني سلم الرئيس عبد الفتاح السيسي كشوف بأسماء ومحل إقامة الإخوان في السودان مع وعد بتسليم جميع المتهمين والمطلوبين امنيا لمصر وعلى الحاج فرج في ليمان طره الاستعداد لاستقبال الدفعه الجديده من الخرفان
— Yehia z Shalaby 507 (@yehia_507) May 26, 2019
ذكرت مصادر مطلعة أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن بلاده ستسلم أي فرد منتمي إلى جماعة الإخوان هرب إلى السودان بعد إسقاط حكم الجماعة في 3 يوليو 2013.
عموما سنرى خلال الأيام المقبلة ……
— عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) May 26, 2019
يا سيد برهان تسليم عناصر الإخوان لينا دى خدمة كبيره للسودان مش لمصر بس هؤلاء وراء كل فشل مع القوى الثورية وتأجيج الوضع وقتل المتظاهرين. pic.twitter.com/V1OKIOBSn8
— gamaluosoef (@BYDtvSzIulEpLLu) May 26, 2019
لم أجد بين العسكريين العرب من هو أحقر وأرخص من عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري السوداني ، ذهب إلى #السيسي يشتري دعمه مقابل تسليمه جميع معارضيه من الشباب المصري المقيمين على أرض #السودان ، هذا التعهد وحده كاف لمحاكمة هذا الرجل كمرتكب جريمة ضد الإنسانية ناهيك عن الأخلاق
— جمال سلطان (@GamalSultan1) May 26, 2019
عبدالفتاح البرهان يلتقى عبدالفتاح السيسي
وحصلت حاجه غريبه جدا
برهان رئيس المجلس العسكرى ال بيدير الفتره الانتقالية بالسودان حتى وقتنا هذا
أعطى التحيه العسكريه للسيسي فى وضع غريب ومهين للاخوه فى السودان
السيسي يخطط لتدمير ثوره السودان
— hany zizo (@Hanyzizo433) May 26, 2019
الفريق أول ركن /عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، وهو يُؤدي التحية_العسكرية للسيد الرئيس المشير/ عبد الفتاح السيسي ……… تمام يا فندم تم ازاحته و تمام عوده السودان لمصر يا فندم
— Khaled Aboubakr (@aboubakr_khaled) May 26, 2019
الصوره دي ممكن تشل ناس
لكن احب أوضح ان البرهان هو خريج الكليه الحربيه المصريه وكليه أركان حرب
اتمنى كل الخير لبلدنا وشعبنا ف السودان يجمعنا نيل واحد وفرقنا الإخوان للأسف pic.twitter.com/X5gX7YoQjN
— Dr somaya badr aldeen (@badr_somaya) May 26, 2019
صورة بمليون معنى.. رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان يقدم التحية العسكرية للرئيس عبد الفتاح السيسي … عبد الفتاح يقابل عبد الفتاح والجزيرة مش هترتاح 😂 pic.twitter.com/gf3Ydl5H0h
— ELräed.® (@AhmedELraed) May 25, 2019
https://twitter.com/181301wq/status/1132566138079055872?ref_src=twsrc%5Etfw
والله عار على مؤسستنا العسكريه هذة الذله والاهانه .. بأى يحق يعطيه تحيه عسكريه فلنفترض رئيس مؤقت مع رئيس انقلابى ، (رحم الله نميرى الشموخ ) بهذة الطريقه يبين برهان السودان بانه رئيس دوله تابعه وليست ذات سيادة ..
والله م يفعله عسكرنا هذة الايام يندى له الجبين ويفقع المرارة افففف pic.twitter.com/MceptClHFy
— Omer Ahmed (@OmerAhm46949260) May 26, 2019