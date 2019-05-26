خبراء يجيبون: لماذا زار عبد الفتاح البرهان الرئيس المصري؟

أغضبت أول زيارة يقوم بها رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان للخارج الي مصر للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، معارضين مصريين وسودانيين على السواء.

ضياع للثورة

قال السفير السابق، رئيس إدارة فلسطين بالخارجية المصرية إبراهيم يسري إن زيارة عبد الفتاح البرهان السوداني للقاهرة مؤشر على "ضياع ثورة السودان"، وتؤكد سيطرة كاملة لحلف السعودية والإمارات ومصر.

اعتبر "يسري" أن "وعد البرهان بعدم السماح للمعارضين المصريين بالبقاء في السودان يشكل مع إبقاء القوات السودانية باليمن"، رسالة على أن "العسكر يفصحون عن تمسكهم بالسلطة"، متسائلا: "هل ضاعت ثورة الشعب السوداني؟".

انتقدت المعارضة السودانية تقديم "البرهان" نفسه على أنه رئيس السودان واتخاذ قرارات، بينما لاتزال المفاوضات مستمرة بين قوي المعارضة والمجلس العسكري بشأن آلية إدارة السودان في المستقبل، كما امتلأت مواقع التواصل في السودان بانتقادات حادة للبرهان.

كيف يري المصريون الزيارة؟

أكد السفير عبد الله الأشعل، مساعد سابق لوزير خارجية مصر، أن زيارة "البرهان" للسيسي، هدفها الاستفادة من تجربة مصر مع ثورتها السابقة، "لأن مصر لديها تجربة وهو يريد الراي والمشورة كيف يتصرف ويستنير برأي مصر" في التعامل مع ثوار السودان.

وأضاف لـ "الجزيرة مباشر": "حميدتي (الفريق محمد حمدان دقلو نائب البرهان) ذهب السعودية باعتبارها متخصصة، هي وأبو ظبي، في مواجهة الهبات الشعبية والتصدي للثورات، والبرهان جاء لمصر ليستفيد من تجربتها مباشرة".

الأشعل اعتبر مع هذا أن من يسعون -من دول الثورة المضادة- لوقف حركة التاريخ والثورات الشعبية الطبيعية، سيكون سعيهم "مؤقتا"، لأن "المنطقة العربية تغلي والحكام الحاليون لا يصلحون وسوء سياستهم أدى للتشكيك فيهم شخصيا".

توقع السفير السابق أن تشهد المرحلة المقبلة في السودان "مواجهة دامية" بين من استولوا على الحكم والشعب السوداني لأن العسكر يستندون للقوة المسلحة وسيحاولون تفتيت قوي الثورة والحرية كما حدث في مصر، وسيطبقون نفس تجربة مصر، ويبتعدون عن الإسلاميين ويصطفون مع التيار اليساري والليبرالي مؤقتا، ثم يضربونهم ببعض كما حدث في مصر.

عن احتمالات ترحيل السودان معارضين مصريين، كما ألمح تصريح "البرهان"، قال الأشعل إن هذا قد يحدث "لو انتصر العسكر وانتهت الموجة الأولى للثورة وعاد الناس لمنازلهم، سيتم تنفيذ قرار إبعاد المعارضين من الإخوان المسلمين المصريين".

تعليقا على قول مصادر لقناة الحدث السعودية إن "البرهان أكد للسيسي أن السودان لن يقيم علاقات مع دول تضر بمصالح مصر والخليج"، رجح الأشعل أن يكون المقصود إيران وتركيا، ولكنه قال "يقصد إيران بشكل أساسي لأن مصر تسعي لتهدئة مع تركيا وأرضية مشتركة مستقبلا ولا ترغب في التصعيد معها".

أبدت أوساط في جماعة الاخوان المسلمين قلقها مما نقل على لسان البرهان نقلا عن مصدر لـقناة RT الروسية "روسيا اليوم" أن رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان أكد للرئيس السيسي أنه لن يبقى على أراضي السودان أي عنصر مطلوب أمنيا لمصر، وذلك بعدما وقعا اتفاقية لضبط الحدود بين البلدين ومكافحة الإرهاب.

احتفىت صحف ومؤيدون للسيسي بخبر احتمال ترحيل الإخوان من السودان.

الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري السوداني سلم الرئيس عبد الفتاح السيسي كشوف بأسماء ومحل إقامة الإخوان في السودان مع وعد بتسليم جميع المتهمين والمطلوبين امنيا لمصر وعلى الحاج فرج في ليمان طره الاستعداد لاستقبال الدفعه الجديده من الخرفان — Yehia z Shalaby 507 (@yehia_507) May 26, 2019

احتفى معارضون ليبراليون وللسيسي على السواء، ضمنا بالقرار السوداني المتعلق باحتمالات ترحيل معارضين من الإخوان هربوا للسودان عقب انقلاب 3 من يوليو/تموز 2013 واستهداف الأجهزة الأمنية لهم، وكتب الدكتور عمار علي حسن خبر وعد البرهان السيسي بأن بلاده "ستسلم أي فرد منتمي إلى جماعة الإخوان هرب إلى السودان بعد إسقاط حكم الجماعة في 3 من يوليو 2013" وعقب قائلا: "عموما سنرى خلال الأيام المقبلة"، ما أثار انتقادات له على حسابه على تويتر، من مؤيدين للإخوان اعتبروا تغريدته تأييد لذلك.

ذكرت مصادر مطلعة أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن بلاده ستسلم أي فرد منتمي إلى جماعة الإخوان هرب إلى السودان بعد إسقاط حكم الجماعة في 3 يوليو 2013.

عموما سنرى خلال الأيام المقبلة …… — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) May 26, 2019

يا سيد برهان تسليم عناصر الإخوان لينا دى خدمة كبيره للسودان مش لمصر بس هؤلاء وراء كل فشل مع القوى الثورية وتأجيج الوضع وقتل المتظاهرين. pic.twitter.com/V1OKIOBSn8 — gamaluosoef (@BYDtvSzIulEpLLu) May 26, 2019

انتقد إسلاميون معارضون للإخوان وهاجموا "البرهان" بشدة، وكتب جمال سلطان رئيس تحرير صحيفة "المصريون" السابق التي استولت عليها السلطات المصرية ويعيش حاليا في تركيا، قائلا إنه "ذهب إلى السيسي يشتري دعمه مقابل تسليمه جميع معارضيه من الشباب المصري المقيمين على أرض السودان"، مطالبا بمحاكمة البرهان "كمرتكب جريمة ضد الإنسانية".

لم أجد بين العسكريين العرب من هو أحقر وأرخص من عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري السوداني ، ذهب إلى #السيسي يشتري دعمه مقابل تسليمه جميع معارضيه من الشباب المصري المقيمين على أرض #السودان ، هذا التعهد وحده كاف لمحاكمة هذا الرجل كمرتكب جريمة ضد الإنسانية ناهيك عن الأخلاق — جمال سلطان (@GamalSultan1) May 26, 2019

فور وصول البرهان لقصر الاتحادية، قام بأداء التحية العسكرية للسيسي، وهو أمر غير بروتوكولي واعتبره مصريون "غريب"، كأن البرهان ضابط مصري يؤدي التحية لرئيسه، وشهدت مواقع التواصل تعليقات سلبية بشأنه، فيما أشاد بها مؤيدون للسيسي، وبرروها بأن "البرهان" خريج الكلية الحربية المصرية أو أنه "فريق أول" والسيسي "مشير" أعلى منه رتبه.

عبدالفتاح البرهان يلتقى عبدالفتاح السيسي

وحصلت حاجه غريبه جدا

برهان رئيس المجلس العسكرى ال بيدير الفتره الانتقالية بالسودان حتى وقتنا هذا

أعطى التحيه العسكريه للسيسي فى وضع غريب ومهين للاخوه فى السودان

السيسي يخطط لتدمير ثوره السودان — hany zizo (@Hanyzizo433) May 26, 2019

الفريق أول ركن /عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، وهو يُؤدي التحية_العسكرية للسيد الرئيس المشير/ عبد الفتاح السيسي ……… تمام يا فندم تم ازاحته و تمام عوده السودان لمصر يا فندم — Khaled Aboubakr (@aboubakr_khaled) May 26, 2019

الصوره دي ممكن تشل ناس

لكن احب أوضح ان البرهان هو خريج الكليه الحربيه المصريه وكليه أركان حرب

اتمنى كل الخير لبلدنا وشعبنا ف السودان يجمعنا نيل واحد وفرقنا الإخوان للأسف pic.twitter.com/X5gX7YoQjN — Dr somaya badr aldeen (@badr_somaya) May 26, 2019

صورة بمليون معنى.. رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان يقدم التحية العسكرية للرئيس عبد الفتاح السيسي … عبد الفتاح يقابل عبد الفتاح والجزيرة مش هترتاح 😂 pic.twitter.com/gf3Ydl5H0h — ELräed.® (@AhmedELraed) May 25, 2019

كيف استقبل السودانيون الزيارة؟

انتقد معارضون سودانيون على مواقع التواصل زيارة "لبرهان" لمصر، وأكدوا أنها للتنسيق مع الرئيس المصري في تجربته للانقلاب على الثورة المصرية، وحفلت مواقع التواصل بانتقادات تتهم البرهان والسيسي "ببيع مواطني الدول العربية بأرخص الأسعار".

https://twitter.com/181301wq/status/1132566138079055872?ref_src=twsrc%5Etfw

قال دبلوماسي سوداني سابق لـ "الجزيرة مباشر" إن زيارة عبد الفتاح البرهان لمصر "جاءت أساسا طلبا لمساعدة الاتحاد الأفريقي الذي تترأسه مصر حاليا"، ولكنه لم يستبعد استفادة البرهان من تجربة السيسي مع ثورة يناير/كانون الثاني 2011، مشيرا لأن "البرهان" لا ينتمي للتيار الإسلامي.

قال سودانيون إن المثير للتساؤل وغير المسبوق في زيارة الفريق البرهان إلى مصر هو إعلانه لمعاداة السودان كل من يعادي محور الخليج/ مصر، حد التماهي التام مع مواقف تلك الدول.

أغضبت تحية البرهان العسكرية للسيسي، بعض السودانيين واعتبروها مسيئة للعسكرية المصرية.

والله عار على مؤسستنا العسكريه هذة الذله والاهانه .. بأى يحق يعطيه تحيه عسكريه فلنفترض رئيس مؤقت مع رئيس انقلابى ، (رحم الله نميرى الشموخ ) بهذة الطريقه يبين برهان السودان بانه رئيس دوله تابعه وليست ذات سيادة ..

والله م يفعله عسكرنا هذة الايام يندى له الجبين ويفقع المرارة افففف pic.twitter.com/MceptClHFy — Omer Ahmed (@OmerAhm46949260) May 26, 2019