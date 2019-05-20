24 حالة طلاق كل ساعة في مصر خلال 2018

تشهد معدلات الطلاق في مصر زيادة كبيرة، بينما تشهد معدلات الزواج انخفاضًا كبيرًا ، ما يمثل تهديدًا خطيرًا للمجتمع المصري.

هذا ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للأسرة.

إحصائيات مخيفة:

ارتفع عدد حالات الطلاق في مصر خلال العام الماضي 2018 إلى 211 ألفا 521حالة، مقارنة بعدد 198 269 في عام 2017، ليرتفع معدل الطلاق من 2.1 لكل ألف من السكان عام 2017 إلى 2.2 لكل ألف من السكان عام 2018، بمعدل يزيد على 24 حالة طلاق كل ساعة على مدار العام.

في المقابل، انخفض عدد عقود الزواج من 912 606 عقود عام 2017، إلى 887 315 عقد زواج عام 2018، لينخفض معدل الزواج من 9.6 لكل ألف من السكان عام 2017 إلى 9.1 لكل ألف من السكان عام 2018.

خلال السنوات الأخيرة شهد معدل الطلاق في مصر زيادة ملحوظة، مقارنة بمعدل الزواج، فوفقًا لتقارير جهاز الإحصاء، ارتفع معدل الطلاق عام 2017 ليصل إلى 198 269 حالة، بنسبة زيادة 6.5 % مقارنة بعام 2016.

على مستوى المعلومات الشهرية، ارتفع عدد حالات الطلاق في مصر خلال شهر ديسمبر/كانون أول 2018 إلى 18500 حالة، مقارنة بـ 600 17حالة في ديسمبر/كانون أول 2017، بنسبة زيادة بلغت 5.1%، وبمعدل 26 حالة طلاق كل ساعة. جاء هذا ضمن النشرة المعلوماتية لشهر أبريل/ نيسان التي أصدرها جهاز الإحصاء.

بحسب هذه الأرقام فإنه من بين 887 ألف حالة زواج سنويًا تفشل 211 ألف حالة وهي نسبة كبيرة للطلاق تبلغ نحو 24%.

كان الناطق باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد قد قال في مقابلة تليفزيونية إن 38-40 % من حالات الطلاق تحدث في السنوات الثلاث الأولى من الزواج، مشيرًا إلى أن الطلاق ينتشر بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة.

في وقت سابق، قال مفتي مصر إن ما لا يقل عن 4200 سؤال حول الطلاق يتم إرسالها إلى دار الإفتاء المصرية الشهرية، وهو رقم يشير إلى معدل متزايد من الطلاق في البلاد.

التركيبة السكانية:

بحسب بيان جهاز الإحصاء بلغ عدد الأسر المصرية نحو 24.3 مليون أسرة، منهم 10.8 ملايين أسرة يقطنون الحضر بنسبة 44.3%، ونحو 13.5 مليون أسرة يقطنون الريف بنسبة 55.7% من إجمالي عدد الأسر.

بحسب الساعة السكانية لجهاز الإحصاء بلغ عدد سكان مصر اليوم 98.7 مليون نسمة.

الفئات العمرية للأسر المصرية: