تحليل: كيف عاش ترمب في رفاهية رغم خسائره الهائلة؟

قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية إن الرئيس دونالد ترمب قدم مستندات ضريبية تفيد بحدوث خسائر بمئات الملايين في شركاته وأعماله خلال تسعينيات القرن الماضي.

وأضافت الوكالة أنه على الرغم من ذلك فإن ترمب كان يعيش حياة تتسم بالبذخ والرفاهية.

ورفض وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين تسليم البيانات الضريبية الخاصة بالرئيس دونالد ترمب إلى الديمقراطيين رغم طلباتهم المتكررة، مدشنا بذلك معركة قضائية طويلة.

كيف كان ترمب يعيش حياة فاخرة في حين تتعرض أعماله لهذه الخسائر الفادحة؟

عام 1992 كان ترمب مطورا عقاريا، يعيش في شقة فاخرة في نيويورك ويسافر بسيارة فاخرة، ولديه حراس شخصيون.

لكن صحيفة نيويورك تايمز كشفت الأسبوع الماضي عن وثائق ضريبية تظهر خسارة ترمب أكثر من مليار دولار خلال الفترة من 1985 إلى 1994.

قال أربعة خبراء في الضرائب إنه لكي يبلغ الرئيس عن هذه الخسائر الضخمة، يجب أن تكون شركته قد نزفت أموالا لسنوات، لكن استمراره في العيش في هذه الرفاهية حتى بعد كل هذه الخسائر يعني إما أنه كان يخسر أموال أشخاص آخرين، أو أنه كان يحصل على أموال من مصدر آخر.

ماذا كان يحدث؟