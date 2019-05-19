"تويوتا" توبخ ترمب: لا نهدد الأمن القومي الأمريكي

انتقدت شركة "تويوتا موتورز" تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن السيارات المستوردة تهدد الأمن القومي الأمريكي.

وقالت "تويوتا" إن تصريحات ترمب هذه تشير إلى عدم تقديره لمساهمات الشركة واستثماراتها في الولايات المتحدة.

تهديد الأمن:

أيّد ترمب (الجمعة) ما توصلت إليه وزارة التجارة الأمريكية، التي حققت في واردات السيارات وقطع غيار السيارات، والتي أظهرت انخفاض حصة السوق لشركات صناعة السيارات "المملوكة للولايات المتحدة" منذ الثمانينات، وقال إن السيارات المستوردة تهدد الأمن القومي الأمريكي.

البيت الأبيض حدد مهلة 180 يومًا للتفاوض على اتفاق مع اليابان والاتحاد الأوربي وغيرهم من كبار مصدري السيارات.

المفوضية الأوربية رحبت بتأجيل قرار ترمب بشأن فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة، وقالت إنها مستعدة للتفاوض على اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة يشمل السيارات.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)

بيان شديد اللهجة:

شركة تويوتا ردت في بيان شديد اللهجة قالت فيه إن ترمب "يرسل رسالة إلى تويوتا مفادها أن استثماراتنا غير مرحب بها، وأن مساهمات كل موظفينا في جميع أنحاء أمريكا لا تحظى بالتقدير".

الشركة قالت إنها أنفقت أكثر من 60 مليار دولار في عمليات إنشاءات في البلاد، كان من بينها إنشاء 10 مصانع.

"تويوتا" قالت إنها لا تزال تأمل في إمكانية حل هذه المحادثات سريعًا، لكنها حذرت من أن كبح جماح الواردات سيجبر المستهلكين الأمريكيين على دفع المزيد من المال، وسيؤدي إلى نتائج عكسية على صعيد الوظائف والاقتصاد.

البيان: تساهم عملياتنا وموظفونا بشكل كبير في أسلوب الحياة الأمريكي والاقتصاد الأمريكي، ولا يشكلون تهديدًا للأمن القومي.

جاء انتقاد الشركة لتصريحات ترمب بعد شهرين من تعهدها بإضافة 3 مليارات دولار إلى خطة استثمار أمريكية تمتد لسنوات.

ممثلو شركات صناعة السيارات الأخرى استخدموا أسلوبًا أكثر دبلوماسية، لكنهم أعربوا عن قلقهم أيضًا من تصريحات إدارة ترمب.

تحالف مصنعي السيارات، وهو ائتلاف تجاري يمثل عشرات من أكبر شركات صناعة السيارات المحلية والأجنبية العاملة في الولايات المتحدة، حذر يوم الجمعة من أن ارتفاع الأسعار من الرسوم الجمركية قد يعرض 700 ألف وظيفة أمريكية للخطر.

اتحاد مصنعي السيارات قال في بيان: نحن قلقون للغاية من أن الإدارة تواصل النظر في فرض رسوم على السيارات.

البيان: التعريفات الجمركية تمثل ضريبة ضخمة تقع على عاتق المستهلكين، كونها تؤدي إلى زيادة أسعار السيارات على اختلافها، وزيادة تكاليف إصلاح وصيانة السيارات.

خلفية: