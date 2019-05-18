بلومبرغ: الأموال مجهولة المصدر تغرق الانتخابات الهندية

تعد الانتخابات في الهند من أكثر الانتخابات كلفة في العالم، لكنها توصف أيضا بأنها من أكثر الانتخابات فسادا في العالم، بسبب شيوع استخدام الرشاوي الانتخابية والتبرعات مجهولة المصدر.

إنفاق هائل:

توقع مركز نيودلهي للدراسات الإعلامية أن يبلغ حجم الإنفاق على الانتخابات هذا العام حوالي 7 مليارات دولار.

هذا الإنفاق يزيد بنحو نصف مليار دولار عن حجم الإنفاق على الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجالس النيابية عام 2016 والذي بلغ 6.5 مليار دولار.

السندات الانتخابية:

يشيع في الانتخابات الهندية استخدام تبرعات غير قانونية تعرف باسم "المال الأسود"، والذي يستخدم في نقل أنصار المرشحين إلى التجمعات الانتخابية أو شراء المخدرات والكحول لرشوة الناخبين، وغير ذلك.

انتشرت هذه الظاهرة بعد حكم قضائي عام 1969 يحظر على الشركات تمويل الأحزاب السياسية.

رغم رفع هذا الحظر في عام 1985، فقد اعتادت الشركات المانحة تقديم تبرعاتهم نقدا وبشكل مجهل.

وصل رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى السلطة في عام 2014 بعد تعهده بمكافحة الفساد، وقدمت حكومته العام الماضي أداة تسمى "السندات الانتخابية" للمساعدة في مكافحة الفساد في الانتخابات.

السندات الانتخابية تشبه تذاكر المهرجانات، ويمكن لفرد أو شركة شراء واحدة من هذه السندات من بنك الهند الحكومي.

تضم هذه السندات فئات عدة تبدأ من 1000 روبية (14 دولارا) وتصل إلى 10 مليون روبية (142 ألف دولار).

يقوم المتبرع، الذي لا يرتبط اسمه بهذا السند، بتقديم السند إلى أحد الأحزاب السياسية، الذي يقوم بدوره بتحويله إلى نقد.

شهدت انتخابات هذا العام بيع سندات انتخابية بقيمة 39.7 مليار روبية (567 مليون دولار) حتى 30 من أبريل/ نيسان.

تقول الإدارة إن مرور المال من خلال النظام المصرفي يجعل العملية أكثر شفافية من التبرعات النقدية المباشرة.

التبرعات النقدية مازالت مسموحة لكنها غير معفاة من الضرائب مثل السندات الانتخابية.

تتميز السندات الانتخابية بأنها تعطي الحق للمتبرع بعدم الكشف عن هويته إذا كان يخشى من الانتقام.

لكن منتقدين يقولون إن السندات الانتخابية تضفي غطاء قانونيا على غسيل الأموال السوداء، وتزيد من إمكانية دخول أموال غير مشروعة في التبرعات.

مساع لإلغاء السندات الانتخابية: