كيف تستعلم أو تحصل على شهادة بعدم الإدراج على قوائم الإنتربول؟

أصبح طلب الإدراج على قوائم الإنتربول أحد وسائل الحكومات للانتقام من المعارضين، وهو ما دفع الإنتربول لحذف المئات من أسماء المعارضين السياسيين من قوائمه بعد ثبوت كيدية الادعاءات.

ورغم حذف أسماء الأشخاص من قوائم المنظمة إلا أن الإخطارات التي يقوم الإنتربول بإرسالها إلى دول العالم المختلفة تبقى محفوظة لدى الأجهزة الأمنية لدى هذه الدول، ما يعرض هؤلاء الأشخاص للتوقيف عند سفرهم إلى بعض البلدان.

وضمانا لعدم التعرض لهذه المواقف أصبح بإمكان أي شخص الاستعلام أو الحصول على شهادة من الإنتربول تفيد عدم إدراجه على قوائم أو نشرات المنظمة.

ويتطلب الأمر تعبئة الاستمارة الخاصة بالطلب، وإرسالها بالبريد مع الوثائق إلى عنوان اللجنة وفق الضوابط الآتية:

مقدم الطلب: هو الشخص المعني بمعاملة محتملة للبيانات.

ممثل مقدم الطلب: محام، أو أحد أفراد أسرته.

إذا كان مقدم الطلب كيانا: الشخص الذي يتمتع بالصفة أو السلطة لتمثيل الكيان.

تحديد هوية مقدم الطلب:

ينبغي أن تتضمن هذه الوثيقة الرسمية جميع العناصر الضرورية لتحديد هوية الشخص المعني (الاسم الشخصي والاسم العائلي وتاريخ الولادة وصورة شخصية، على الأقل (وألا تكون معدلة) فيها شطب أو حروف غير مقروءة أو غير ذلك

إذا كان الطلب مقدم بتوكيل يجب أن يخول التوكيل صراحة الممثل الاطلاع على أي معلومات مسجلة في محفوظات الإنتربول تتعلق بمقدم الطلب.

في حال كان مقدم الطلب كيانا لابد من وثيقة رسمية تتضمن اسمه الكامل، تاريخ إنشائه أو تسجيله، رقم التسجيل إن وجد وعنوانه الرسمي يتوجب أيضا تقديم وثيقة تثبت صفة أو سلطة الشخص الذي يمثل الكيان.

في حال تقديم الطلب باسم قاصر، ينبغي على مقّدم الطلب أن يقّدم نسخة عن وثيقة تبرز العلاقة مع القاصر، على سبيل المثال شهادة الميلاد، وستطلب اللجنة أيضا نسخة عن هوية القاصر.

الغرض من الطلب:

يمكن شرح الغرض من الطلب إما في استمارة الطلب أو في رسالة منفردة، وفي كلتا الحالتين، يتعين ما يلي:

أن يكون الطلب موقعا من مقدمه، أو ممثله المخول حسب الأصول.

أن يكون الطلب محررا بإحدى لغات عمل اللجنة الأربع الإسبانية أو الإنجليزية أو العربية أو الفرنسية.

أن يشار إلى الغرض منه: مثال مجرد طلب للاطلاع على محفوظات الإنتربول، أو طلب لتصحيح أو حذف بيانات.

أن يرسل بالبريد العادي إلى اللجنة

عندما يتعلق الأمر بطلب للاطلاع على محفوظات الإنتربول:

يتعين على مقدم الطلب أيضا إرفاق نسخة عن أي وثيقة تحمله على الاعتقاد بأن ثمة بيانات تتعلق به قد جرت معاملتها عبر قنوات الإنتربول.

عندما يتعلق الأمر بطلب لتصحيح و/أو حذف بيانات، يتعين على مقدم الطلب أيضا إرفاق ما يلي:

عرض دقيق ولكن مختصر للوقائع، وإيضاحات لا تتجاوز 10 صفحات بشأن أي انتهاكات للقواعد السارية.

أي معلومات مفيدة وأدلة موثَّقة لدعم الشكوى، لا سيما أحكام المحاكم، أو قرارات صادرة عن سلطات أخرى، أو مذكرات توقيف.

أي معلومات تتعلق بمقدم الطلب قد تكون مفيدة لدراسة طلبه، مثل الوظائف التي يشغلها حاليا أو التي كان يشغلها سابقا أو التي يشغلها حاليا، والدعاوى القضائية التي لم يبت فيها بعد وغير ذلك.

اللجنة غير ملزمة بأن تأخذ في الاعتبار إلا الوثائق المترجمة إلى إحدى لغات عملها أي الإسبانية أو الإنجليزية أو العربية أو الفرنسية، وعند الاقتضاء، الوثائق المصدقة.

ما هي لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول؟

حدد القانون الأساسي للإنتربول للجنة الرقابة ثلاثة أدوار هي: الدور الرقابي، والدور الاستشاري، ومعاملة طلبات الأفراد للاطلاع على البيانات المحفوظة في منظومة الإنتربول للمعلومات، وتصويبها و/أو حذفها.

تتألف اللجنة من هيئتين:

هيئة الإشراف والمشورة:

تجري هذه الهيئة عمليات التدقيق اللازمة لضمان امتثال معاملة المنظمة للبيانات الشخصية لأنظمة الإنتربول. وفي إطار مهمة المشورة التي تضطلع بها، تقدّم الهيئة المشورة للمنظمة بشأن أيّ مشاريع أو عمليات أو أنظمة.

هيئة الطلبات:

تنظر هذه الهيئة وتبتّ في طلبات الاطلاع على البيانات التي تُعامَل في منظومة الإنتربول للمعلومات، وتصويبها و/أو حذفها.

عنوان اللجنة:

C.C.F – 200 quai Charles de Gaulle – 69006 Lyon – France

e-mail: CCF@interpol.int