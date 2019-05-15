9 دول عربية تستورد 22% من واردات القمح في العالم

ذكر تقرير أمريكي أن 9 من الدول العربية ستستورد نحو 40.2 مليون طن من القمح خلال العام 2019-2020، وهو ما يمثل 21.9% من واردات القمح العالمية.
وبحسب التقرير تأتي مصر على رأس القائمة كأكبر مستورد للقمح في العالم، بحجم واردات 12.5 مليون طن، بينما جاءت تونس في آخر القائمة بحجم واردات 1.6 مليون طن.
وتوقع التقرير الذي أصدرته وزارة الزراعة الأمريكية نمو تجارة القمح العالمية بنسبة 3% خلال العام المالي المقبل 2020/2019 لتصل إلى 184 مليون طن.
وتوقع البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للدولة في مصر أن يبلغ سعر طن القمح خلال العام المالي القادم 2019-2020 نحو 214 دولارا للطن.
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الدولة
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حجم واردات القمح
|مصر
|12.5 مليون طن
|الجزائر
|7 مليون طن
|المغرب
|4.8 مليون طن
|العراق
|3.3 مليون طن
|اليمن
|3.3 مليون طن
|السعودية
|3.2 مليون طن
|السودان
|2.7 مليون طن
|الإمارات
|1.8 مليون طن
|تونس
|1.6 مليون طن
بحسب التقرير جاء ترتيب واردات الدول عالميا على النحو التالي:
• مصر 12.5 مليون طن.
• إندونيسيا 11.5 مليون طن.
• البرازيل 7.5 مليون طن.
• الجزائر 7.0 مليون طن.
• الفلبين 7.0 مليون طن.
وجاء ترتيب أكبر 5 دول مصدرة للقمح في العالم على النحو التالي: