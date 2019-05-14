تعرف على القطع البحرية العسكرية لإيران وما تشكله من تهديد

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي بأن "الأحداث في بحر عُمان مقلقة ومؤسفة"، ودعا إلى إجراء تحقيق لمعرفة الملابسات.
وحذر موسوي من "مغامرة لاعبين خارجيين" لعرقلة أمن الملاحة، ومن "مؤامرات الحاقدين لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".
وقال رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان حشمت الله فلاحت بيشه إن انفجارات الفجيرة "قد تكون من صنع طرف ثالث بهدف ضرب الأمن في منطقة حساسة"، واعتبر أن الولايات المتحدة وإيران قادرتان على إدارة الأزمة، لكن يمكن لطرف ثالث أن يخلط الأوراق أمنيا.
بدوره، قال عضو لجنة الأمن القومي الإيراني إن انفجارات الفجيرة تهدف إلى جر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الحرب عبر الإيحاء بوجود خطر داهم. وهي "سيناريو متسرع وضحل يقف خلفه مخطط فاشل"، مضيفا "نمد يدنا لجيراننا العرب ونحن جادون بشأن التعاون وأمن المنطقة".
تبلغ سرعته ما بين 50 إلى 70 كيلومتراً في الساعة وهو مُجهزٌ بمدافع من عيار 107 ملمترات.
تبلغ سرعتهما حوالي 90 كيلومترا في الساعة وقادران على إطلاق الطوربيدات.
تبلغ سرعته 100 كيلومتر في الساعة ومزود بمِنصتين صاروخيتين.
يعتبر من أسرع الزوارق الإيرانية إذ تبلغ سرعته 130 كيلومتراً في الساعة وهو مجهز بمدفع من عيار 107 ملمترات.
مزود بأربع منصات صواريخ مضادة للسفن.
تملك إيران ثلاثة أنواع من "الغواصات" منها كبيرة يطلق عليها اسم طارق قادرة على حمل 18 طوربيدا وتقوم بعمليات في البحر لمدة 45 يوما.
غواصة فاتح وهي من النوع المتوسط مزودة بطوربيدات وهي تراقب السواحل وتقوم بعمليات في البحر لمدة 35 يوما.
غواصة غدير وهي من الحجم الصغير وتتميز بقدرة على المناورة والهجوم في مياه الخليج وبحر العرب ولها منصتان لإطلاق الطوربيدات.
أما غواصة نهانغ التي دخلت الخدمة منذ 10 سنوات فلم تختبر عمليا حتى الآن.
لدى إيران مدمرات محلية الصنع مثل جماران وسهـنـد وهي مدمرات مزودة بمنصات صواريخ وطوربيدات ومضادات جوية.
كذلك هناك عدد من الفرقاطات بينها الفـند وبياندر مجهزة بمنصات صواريخ وبمدافع من عيار 114 ملمتراً
لدى إيران 3 سفن من طراز الفـند مجهزة بصواريخ مضادة للسفن وبمنظومة حرب إلكترونية.
لدى إيران 15 سفينة من طراز كمان مجهزة بصواريخ مضادة للسفن وبمدافع من عيار 76 وعيار 40 مليمترا.
لدى إيران 12 سفينةً من طراز كـلات "2" منها مُجهزتان بمنظومة صاروخية و"10″ الأخريات للدعم والنقلِ والتموين.
جدير بالذكر أن عدد من يعملون في القوات البحرية الإيرانية يبلغ نحو 18 ألف عسكري، في نحو 400 قطعة بحرية.
وتأتي هذه التطورات في وقت ترقب فيه طهران التصعيد المتزايد في الخليج بعد دفع الولايات المتحدة الأمريكية بقوات لها في سياق ضغوطها على إيران.