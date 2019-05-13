ما هو مضيق هرمز وما أهميته؟ وهل من طرق بديلة لنفط الخليج؟

مضيق هرمز هو ممر ملاحي حيوي يربط بين منتجي النفط في الشرق الأوسط وبين أسواق آسيا وأوربا وأمريكا الشمالية وما وراءها وكان محور توتر إقليمي على مدى عقود.

وتصاعد التوتر في الخليج حيث تعرضت عدة سفن لأعمال "تخريبية" بحسب ما أعلنت السعودية والإمارات، فيما عدل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خطط جولته للتوجه الى بروكسل وبحث الملف الإيراني مع المسؤولين الأوربيين.

وقالت السعودية اليوم الإثنين إن ناقلتي نفط تابعتين لها كانتا ضمن سفن تعرضت "لهجوم تخريبي" قبالة ساحل الإمارات، ونددت بهذا الهجوم ووصفته بأنه محاولة لتهديد أمن إمدادات النفط العالمية.

وكانت الإمارات قد قالت أمس الأحد إن أربع سفن تجارية تعرضت لعمليات تخريب قرب إمارة الفجيرة، أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم والتي تقع خارج مضيق هرمز مباشرة. ولم تحدد الإمارات الجهة المسؤولة عن الهجوم الذي وقع في خضم توتر متزايد بين الولايات المتحدة وإيران.

ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية هذا الحادث بأنه "مقلق ومؤسف" وطالبت بتحقيق لكشف ملابساته.

ما هو مضيق هرمز؟ وما أهميته؟

ذلك الممر المائي يفصل بين إيران وسلطنة عمان، ويربط الخليج بخليج عمان وبحر العرب.

عرض المضيق يبلغ 33 كيلومترًا عند أضيق جزء منه، لكن الممر الملاحي لا يتجاوز عرضه 3 كيلومترات في كلا الاتجاهين.

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، قدّرت أن 18.5 مليون برميل من النفط المنقول بحرًا يوميًا مرت عبر المضيق في 2016. وشكل ذلك نحو 30% من الخام وغيره من السوائل النفطية التي جرى شحنها بحرًا في 2016.

شركة فورتيكسا للتحليلات النفطية، قالت إن ما يقدر بنحو 17.2 مليون برميل يوميًا من الخام والمكثفات جرى نقلها عبر المضيق في 2017، ونحو 17.4 مليون برميل يوميًا في النصف الأول من 2018.

مع بلوغ الاستهلاك العالمي للنفط نحو 100 مليون برميل يوميًا، فإن ذلك يعني أن قرابة خُمس تلك الكمية يمر عبر مضيق هرمز.

يمر عبر المضيق معظم صادرات الخام من السعودية وإيران والإمارات والكويت والعراق، وجميعها دول أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

يمر من المضيق أيضًا كل إنتاج قطر تقريبًا من الغاز الطبيعي المسال. وقطر أكبر مُصدر له في العالم.

سعى كل من العراق وإيران خلال حربهما بين عامي 1980 و1988 إلى عرقلة صادرات نفط البلد الآخر فيما عرف في ذلك الوقت بحرب الناقلات.

الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين مكلف بحماية السفن التجارية في المنطقة.

في 22 أبريل/نيسان، قال محلل في بنك آر.بي.سي: على الرغم من أن وجود الأسطول الأمريكي الخامس من المفترض أن يضمن بقاء ذلك الممر المائي الحيوي مفتوحًا، فمن المرجح أن تجري إيران في المستقبل القريب مناورات عسكرية مستفزة وأن تستأنف نشاطها النووي كذلك.

إيران وافقت على تقليص برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات بموجب اتفاق أبرمته عام 2015 مع الولايات المتحدة وخمس قوى عالمية أخرى. وانسحبت واشنطن من الاتفاق في 2018. وتخشى القوى الغربية أن تكون إيران تريد صنع أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.

محللو آر.بي.سي قالوا "ربما توحي كل هذه العوامل الجيوسياسية بأن صيفا قاسيا ينتظر الرئيس دونالد ترمب بينما يسعى لإبقاء أسعار النفط قيد السيطرة".

ناقلة نفط خلال مرورها عبر مضيق هرمز (رويترز)

هل من طرق بديلة لنفط الخليج؟

تسعى الإمارات والسعودية لإيجاد طرق أخرى لتفادي المرور بمضيق هرمز، بما في ذلك مد مزيد من خطوط أنابيب النفط.

فيما يلي بيانات لوكالة الطاقة الدولية تظهر خطوط الأنابيب القائمة والمشروعات المقترحة:

خطوط الأنابيب العاملة التي لا تمر بمضيق هرمز (2016)

خط بترولاين (خط أنابيب شرق-غرب): هو خط سعودي عامل تبلغ طاقته الاستيعابية 4.8 ملايين برميل يوميًا ما هو مستغل منها بالفعل 1.9 مليون برميل يوميًا بينما تبلغ طاقته غير المستغلة 2.9 مليون برميل يوميًا. خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام: خط إماراتي عامل سعته 1.5 مليون برميل يوميًا، يُستخدم منها نصف مليون برميل بينما تبلغ الطاقة غير المستغلة مليون برميل. خط أبقيق-ينبع لسوائل الغاز الطبيعي: خط سعودي عامل تبلغ طاقته الاستيعابية 300 ألف برميل يوميًا، وهي مستغلة بالكامل. خط الأنابيب العراقي في السعودية: خط سعودي تحول لضخ الغاز الطبيعي.

تبلغ الطاقة الإجمالية لجميع هذه الخطوط 6.6 ملايين برميل يوميًا، يُستغل منها 2.7 مليون برميل بينما تصل السعة غير المستغلة إلى 3.9 مليون برميل.

وقائع سابقة شهدها مضيق هرمز