رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يحذر من تصعيد وشيك في الضفة

قال موقع أكسيوس الأمريكي إن رئيس الأركان السابق لجيش الاحتلال الإسرائيلي حذر مسؤولي البيت الأبيض من تصعيد وشيك في الضفة الغربية المحتلة.
التفاصيل:
- الجنرال غادي أيزنكوت نصح إدارة ترمب بأن تأخذ هذا التصعيد المحتمل في الاعتبار ضمن حساباتها قبل إعلان خطة السلام التي يتوقع الكشف عنها خلال أسابيع.
- وجه أيزنكوت هذا التحذير خلال اجتماع مغلق، الثلاثاء الماضي، في واشنطن شارك فيه المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات ومجموعة من 10 خبراء من الشرق الأوسط من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى وأعضاء في مراكز أبحاث كانوا جزءا من محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية في إدارات كلينتون وبوش وأوباما.
- كان الغرض من الاجتماع، الذي دام 3 ساعات، هو مناقشة خطة السلام الأمريكية القادمة، ولكي يستمع غرينبلات إلى وجهات نظر مختلفة من المفاوضين الأمريكيين السابقين.
- وفقا لخمسة مصادر مطلعة جيدا على محتوى الاجتماع فقد وجه أيزنكوت تحذيرا لغرينبلات من أن الوضع في الضفة الغربية "حساس ومتفجر"، مشيرا إلى أن من بين أسبابه قيام الولايات المتحدة بوقف تمويلها للسلطة الفلسطينية وقوات الأمن الفلسطينية.
- وفقا للمصادر الخمسة فقد قال أيزنكوت لغرينبلات: "يمكن أن تنفجر الضفة الغربية قبل تقديم خطتكم للسلام أو أثناءها أو بعدها، وينبغي عليكم إضافة هذا إلى حساباتكم. بمجرد خروج هذا الجني من الزجاجة، سيستغرق الأمر 5 سنوات لإعادته مرة أخرى إليها".
- أيزنكوت أضاف أنه بغض النظر عما إذا كانت الولايات المتحدة ستصدر خطة السلام أم لا، فإنه يتعين على واشنطن أن تروّج لخطوات على أرض الواقع من شأنها نزع فتيل التصعيد بحيث يصبح الوضع "مربحا للجميع".
- لهذا اقترح أيزنكوت العودة لتقديم المساعدات الأمريكية لقوات الأمن الفلسطينية واتخاذ خطوات لتحسين الوضع الاقتصادي.
- المصادر قالت إنه عقب تصريحات أيزنكوت قال غرينبلات إن إدارة ترمب تدرك الوضع في الضفة الغربية وخطر التصعيد، لكنها حريصة على تقديم خطتها للسلام قريبا، وعلى الأرجح بعد عطلة عيد شفوعوت اليهودي، والتي تنتهي في 10 من يونيو/حزيران.