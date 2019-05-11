تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة في إدلب

حذرت منظمة "أطباء تحت النار" من عواقب عدم التحرك أمام الأزمة الإنسانية الوشيكة في محافظة إدلب السورية، مع استعداد قوات النظام السوري والقوات الروسية لاقتحامها.
وكتب مسؤولان في منظمة أطباء تحت النار، مقالا في "التلغراف" البريطانية جاء فيه أن معركة إدلب الأخيرة قد بدأت. وبما أن النظام السوري يرى أن المدنيين هناك إرهابيون، فإن 3 ملايين من البشر سيكون مصيرُهم إما القتل أو الهروب كلاجئين.
أهم ما جاء في المقال:
يمكن فعل الكثير:
- يجب أن يبدأ الرد الدولي بتأكيد بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا التزامهم المشترك بضرب أصول النظام السوري الرئيسية في حالة استخدامه للأسلحة الكيميائية.
- إعطاء الأولوية لضمان قدرة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على العمل في سوريا وإزالة ما تبقى من مخزون الأسلحة الكيميائية لدى نظام الأسد.
- يمكن أيضا تتبع الطائرات التي تهاجم المستشفيات وتسليم الأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل استخدامها في الدعاوى القضائية في المستقبل.
- ينبغي أيضا تنفيذ المزيد من العقوبات الاقتصادية لضمان احترام اتفاقية جنيف.
- في الوقت الحالي تتجاهل روسيا الكثير من اتفاقية جنيف والقانون الدولي، كما ظهر في الهجوم الكيميائي على العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبوري البريطانية العام الماضي.
- أمثال بوتين يجب أن يواجهوا بالقوة والحزم، ويجب أن يشمل ذلك تجميد الأصول الروسية في المملكة المتحدة.
- لضمان امتثال الأسد أيضا يمكن لبريطانيا التهديد بالتراجع عن تعهدها بتقديم مليار جنيه استرليني (1.3 مليار دولار) لجهود إعادة الإعمار في سوريا.
- الغرب هو الوحيد الذي يملك الموارد المالية لإعادة بناء سوريا وينبغي أن يرتبط تقديم المساعدة بالالتزام بقواعد الحرب واتفاقية جنيف.
- بعد إخفاق الحكومة البريطانية في تقديم الاستجابة الإنسانية أثناء النزاع، يتعين على الحكومة مراجعة هذا.
- هناك ظروف تستدعي تدخلا إنسانيا قويا، حيث يمكن لبريطانيا توصيل المساعدات تحت دعم عسكري وبرعاية الأمم المتحدة.
- هذا النهج كان يمكن أن يسفر عن نتيجة أفضل في سوريا، وما زال بالإمكان تطبيقه.
- هناك مسؤولون في وزارة الخارجية البريطانية قالوا إنهم مستعدون للنظر في بعض هذه الخيارات.
- المجتمع الدولي يريد تحقيق السلام في سوريا وهذا يعني الالتزام الكامل بمحادثات السلام متعددة الأطراف مهما كانت التكلفة السياسية والدبلوماسية والمالية.
- يجب ألا يتجاهل المجتمع الدولي مسؤولياته الإنسانية في سوريا، لأن عدم القيام بشيء حيال ما يحدث في إدلب سيساعد على تهيئة الظروف المثالية أمام تنظيم الدولة كي يجند المزيد من الانتحاريين الجدد الذين سيهددون بشكل مباشر لندن وباريس ونيويورك.