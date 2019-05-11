تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة في إدلب

حذرت منظمة "أطباء تحت النار" من عواقب عدم التحرك أمام الأزمة الإنسانية الوشيكة في محافظة إدلب السورية، مع استعداد قوات النظام السوري والقوات الروسية لاقتحامها.

وكتب مسؤولان في منظمة أطباء تحت النار، مقالا في "التلغراف" البريطانية جاء فيه أن معركة إدلب الأخيرة قد بدأت. وبما أن النظام السوري يرى أن المدنيين هناك إرهابيون، فإن 3 ملايين من البشر سيكون مصيرُهم إما القتل أو الهروب كلاجئين.

أهم ما جاء في المقال:

يرى المسؤولان ديفيد نوت وهاميش دي بروتون غوردون أن الأمم المتحدة والحكومات الغربية تعتقد أنه لا يمكن فعل شيء في سوريا، باستثناء ترك الأسد يحقق الانتصار، وهذا أمر غير معقول.

قال مديرا منظمة "أطباء تحت النار" إن إخفاق الغرب في التحرك لإنقاذ المدنيين في إدلب يعني "انتصار الشر" ودعت الحكومات الغربية وبريطانيا خصوصا إلى التحرك الفوري لإنقاذ سكان إدلب.

تعد إدلب واحدة من آخر الجيوب التي مازالت خارج سيطرة نظام الأسد.

الطرق التي يستخدمها النظام لسحق المقاومة مألوفة، ففي الأيام العشرة الماضية جرى تدمير 12 مستشفى في هجمات نفذتها القوات الروسية والسورية، وهي جرائم تتم غالبا دون اعتراض من جانب المجتمع الدولي.

الهجمات على المستشفيات واستخدام الأسلحة الكيميائية أصبحت أسلوبا طبيعيا في سوريا، بعد أن أثبتت نجاحها في انتصار الأسد في الصراع بعد أن كان على وشك الهزيمة.

بريطانيا وغيرها من أعضاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة كرس الكثير من الجهود العسكرية وغيرها على مدى السنوات الثلاث الماضية للقضاء على التنظيم في العراق وسوريا، في حين أظهر التحالف رغبة أقل بكثير في مواجهة النظام السوري.

ترك بوتين والأسد يفعلان بما يريدان في إدلب سيؤدي بشكل غير مباشر إلى خلق الظروف المثالية للتنظيمات المتطرفة كي تعيد جمع أنفسها من جديد.

يبدو أن الأمم المتحدة والحكومات الغربية تعتقد أنه لا يمكن القيام بشيء سوى ترك الأسد يحقق انتصاره.

بالإضافة إلى الآلاف من الأطفال والمدنيين الأبرياء الذين سيموتون قبل انتهاء الصراع الفظيع في سوريا، فإن ترك الأسد يفعل ما يريد يعني منح ترخيص لكل ديكتاتور أو مستبد أو دولة مارقة أو شخص إرهابي لاستنساخ جرائم الأسد ضد الإنسانية من أجل تحقيق غايته الشريرة.

يمكن فعل الكثير: