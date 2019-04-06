الخطوط الجوية التركية تودع "أتاتورك" إلى مطار إسطنبول الجديد

اختتمت الخطوط الجوية التركية عملها في مطار أتاتورك الدولي، مع بدء العمل في مقر عملها الجديد في مطار اسطنبول.
التفاصيل:
- أطلقت الخطوط التركية الجمعة الماضي عملية نقل المعدات والحاويات والآليات التابعة لها في مطار "أتاتورك" إلى المطار الجديد.
- عملية الانتقال إلى المطار الجديد تضمنت نقل 47300 طن من المعدات وجرى تحميلها بالرافعات على متن نحو 1300 شاحنة.
- تبلغ المسافة بين المطارين نحو 40 كيلومترا، واضطرت السلطات إلى إغلاق عدد من الطرق لتأمين عملية النقل.
- استغرقت عملية الانتقال 45 ساعة وانتهت منتصف ليل الجمعة/السبت، جرى خلالها نقل نحو ألف طن من المعدات كل ساعة.
- جرى خلال العملية نقل المعدات بطريقة دقيقة للغاية عبر الطرق الرئيسية المؤدية إلى مطار "إسطنبول"، وسط تدابير أمنية واسعة من فرق الشرطة والدرك التركي.
- بالتوازي مع عملية نقل المعدات واصلت طائرات الخطوط التركية الانتقال من مطار "أتاتورك" إلى المطار الجديد.
- شهدت المرحلة الأولى هبوط 167 طائرة تابعة للخطوط التركية في مطار "إسطنبول".
- توجهت آخر الرحلات الخارجية المجدولة للإقلاع من مطار "أتاتورك" الدولي من إسطنبول إلى سنغافورة، في الساعة 02:40 صباح السبت بتوقيت تركيا.
- شارك في مراسم توديع الرحلة الأخيرة رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية إلكر أيجي ومسؤولون أتراك إلى جانب موظفي المطار وعدد من المدعوين.
- قال أيجي في تصريحات للصحفيين على هامش عملية الانتقال: "الخطوط الجوية التركية مستعدة للتحول الكبير".
- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيحول معظم أراضي مطار أتاتورك – الواقعة على بحر مرمرة – إلى حديقة عامة.
- تمثل هذه الخطة تنازلاً نادرًا لأولئك الذين احتجوا على طفرة البناء التي شهدتها مدينة إسطنبول في السنوات الأخيرة.
خلفية:
- أردوغان كان قد افتتح المطار الجديد في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
- يسعى الرئيس التركي إلى دفع بلاده إلى مواقع متقدمة على الساحة العالمية، ويحمل المطار معنى خاصا بالنسبة له منذ بدأ العمل فيه عام 2013.
- تعد مشروعات البنية التحتية من أبرز نجاحات أردوغان، حيث شهدت تركيا بناء 40 مطارا جديدا منذ وصوله إلى السلطة قبل نحو 16 عاما.
- تأجلت عملية الانتقال إلى مطار إسطنبول عدة مرات خلال الشهور الماضية بسبب تعقيدات البدء في العمل في المطار الجديد.
- تكلف إنشاء مطار إسطنبول الجديد 11 مليار دولار.
- المطار مصمم ليستوعب نحو 200 مليون مسافر سنويا، وهو ما يساوي نحو ثلاثة أضعاف السعة الحالية لمطار أتاتورك الذي بني قبل 86 عاما.
- يحتوي المطار حاليا مدرجين، بينما يجري العمل حاليا لإعداد المدرج الثلث ليكون جاهزا العام المقبل.
- تبلغ مساحة المطار الإجمالية 76.5 مليون مترا مربعا، وسيتم افتتاحه بشكل تدريجي على عدة مراحل، ليكون الأكبر في العالم عند اكتمال جميع مراحله في الفترة القادمة.
- تقلع أول رحلة للخطوط الجوية التركية من القاعدة بعد ظهر/ اليوم السبت، وستذهب إلى العاصمة أنقرة.
- حاليا، يشهد المطار 23 رحلة جوية مجدولة في الداخل والخارج، وغدا الأحد 7 أبريل/ نيسان، ستنطلق الطائرات منه إلى أكثر من 300 وجهة حول العالم.
- شهدت السياحة في تركيا تراجعا في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 وسلسلة من الهجمات الإرهابية.
- بسبب هذا التراجع بدأت الخطوط التركية، التي تعد من بين أكبر خمس شركات طيران في أوربا، في الاعتماد أكثر على رحلات الترانزيت.