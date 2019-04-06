الخطوط الجوية التركية تودع "أتاتورك" إلى مطار إسطنبول الجديد

اختتمت الخطوط الجوية التركية عملها في مطار أتاتورك الدولي، مع بدء العمل في مقر عملها الجديد في مطار اسطنبول.

التفاصيل:

أطلقت الخطوط التركية الجمعة الماضي عملية نقل المعدات والحاويات والآليات التابعة لها في مطار "أتاتورك" إلى المطار الجديد.

عملية الانتقال إلى المطار الجديد تضمنت نقل 47300 طن من المعدات وجرى تحميلها بالرافعات على متن نحو 1300 شاحنة.

تبلغ المسافة بين المطارين نحو 40 كيلومترا، واضطرت السلطات إلى إغلاق عدد من الطرق لتأمين عملية النقل.

استغرقت عملية الانتقال 45 ساعة وانتهت منتصف ليل الجمعة/السبت، جرى خلالها نقل نحو ألف طن من المعدات كل ساعة.

استغرقت عملية الانتقال من مطار أتاتورك إلى مطار إسطنبول الجديد نحو 45 ساعة جرى خلالها نقل نحو ألف طن من المعدات كل ساعة

جرى خلال العملية نقل المعدات بطريقة دقيقة للغاية عبر الطرق الرئيسية المؤدية إلى مطار "إسطنبول"، وسط تدابير أمنية واسعة من فرق الشرطة والدرك التركي.

بالتوازي مع عملية نقل المعدات واصلت طائرات الخطوط التركية الانتقال من مطار "أتاتورك" إلى المطار الجديد.

شهدت المرحلة الأولى هبوط 167 طائرة تابعة للخطوط التركية في مطار "إسطنبول".

توجهت آخر الرحلات الخارجية المجدولة للإقلاع من مطار "أتاتورك" الدولي من إسطنبول إلى سنغافورة، في الساعة 02:40 صباح السبت بتوقيت تركيا.

شارك في مراسم توديع الرحلة الأخيرة رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية إلكر أيجي ومسؤولون أتراك إلى جانب موظفي المطار وعدد من المدعوين.

قال أيجي في تصريحات للصحفيين على هامش عملية الانتقال: "الخطوط الجوية التركية مستعدة للتحول الكبير".

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيحول معظم أراضي مطار أتاتورك – الواقعة على بحر مرمرة – إلى حديقة عامة.

تمثل هذه الخطة تنازلاً نادرًا لأولئك الذين احتجوا على طفرة البناء التي شهدتها مدينة إسطنبول في السنوات الأخيرة.

طيارون يلتقطون صورة أمام طائرة شحن على مدرج مطار أتاتورك في اليوم الأخير من عمليات الطيران به (غيتي)

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