رويترز: الداخلية المصرية قتلت 465 شخصا في اشتباكات مشكوك فيها

أظهر تحليل أجرته وكالة "رويترز" لبيانات وزارة الداخلية المصرية أن 465 رجلا قُتلوا بسبب ما قالت الوزارة إنها اشتباكات مع قواتها على مدى ثلاث سنوات ونصف السنة.

وقد ظهرت تلك البيانات على صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي أو نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

وبدأت حوادث التصفية في صيف 2015 بعد اغتيال النائب العام المصري هشام بركات الذي كان من الحلفاء المقربين للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورد السيسي بقانون شامل لمكافحة الإرهاب يحمي أفراد الشرطة والجيش من المساءلة القانونية إذا ما استخدموا القوة في أداء مهامهم. وتقول منظمات حقوقية إن هذه كانت بداية حملة غاشمة.

تصفية المعتقلين

تقول أسرة محمد أبو عامر المتخصص في تصميم الحدائق إنه كان يعمل في وسط القاهرة عندما احتجزه ضباط من الأمن الوطني في السادس من فبراير/شباط 2018.

لمدة ستة أشهر تقريبا ظلت أسرة عامر (37 عاما) المتزوج وله من الأولاد اثنان تنتظر أي أخبار عنه. وظلت برقيات الأسرة للنائب العام ووزارة الداخلية، التي تمثل الشرطة وجهاز الأمن الوطني جزءا منها، بلا رد.

أعلنت وزارة الداخلية في 31 من يوليو/تموز على صفحتها على فيسبوك أن عامر كان أحد خمسة "إرهابيين" لقوا مصرعهم في اشتباك وقع في وقت سابق من ذلك اليوم عندما اقترب رجال الشرطة من مخبأهم على مسافة 40 كيلومترا شمالي القاهرة.

محمد أبو عامر

البيان قال إن عامر كان مطلوبا في قضية مقتل أحد رجال الأمن الوطني.

لا تصدق أسرته هذه الرواية. ويصر أقاربه على أنه لم يكن إرهابيا وأنه مات وهو في أيدي أجهزة الدولة ولم يمت في اشتباك بالرصاص.

أحد أقاربه قال "عارف إن اللي هما بيقولوه مش مضبوط. هو كان معاهم من ست أشهر".

اختفوا ثم قتلوا

باحث في منظمة مصرية تتولي توثيق انتهاكات حقوق الإنسان طلب عدم ذكر اسمه قال إن الشرطة بدأت موجة "قتل خارج القانون لأن هي خلاص عارفة إن مافيش حد هيحاسب أو هيراجع وراها".

تظهر بيانات وزارة الداخلية في الفترة من أول يوليو/تموز 2015 حتى نهاية 2018 أنه لم يبق على قيد الحياة سوى ستة فقط من المشتبه بهم من بين 471 رجلا في 108 وقائع أي أن نسبة القتلى فيها بلغت 98.7%.

البيانات قالت إن خمسة أفراد من قوات الأمن سقطوا قتلى وأصيب 37 فردا.

وزارة الداخلية نشرت صورا لمسرح الأحداث مع بعض البيانات. وظهرت في تلك الصور جثث غارقة في دمائها وإلى جوارها بنادق هجومية أو أسلحة نارية أخرى على الأرض.

جاء في البيانات كلها تقريبا أنه تم العثور على أسلحة وذخائر في موقع الاشتباك. كما جاء في بعض البيانات أنه تم العثور على منشورات تخص تنظيم الدولة الإسلامية.

غير أن أقارب 11 من هؤلاء القتلى ناقضوا الروايات الرسمية في مقابلات مع رويترز.

هؤلاء الأقارب قالوا إن أبناءهم أو أشقاءهم أو أزواجهم اختفوا لفترات وصلت في بعض الحالات إلى عدة أشهر بعد أن أمسكت بهم الشرطة أو رجال الأمن الوطني من الشوارع أو من بيوتهم. ثم وصلهم بعد ذلك النبأ إما عبر صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك أو في بيان أصدرته.

قالت الأسر إن أيا من هؤلاء الرجال لم يكن يحمل سلاحا، غير أن بعضهم كانوا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين.

رحلة بالسيارة

تقول أسرة سهيل أحمد وزكريا محمود إنهما لم يكن لهما صلة بجماعة الإخوان أو أي تنظيم سياسي.

انطلق الاثنان، وكل منهما في العشرينيات من العمر، في رحلة بالسيارة من مدينة دمياط المطلة على نهر النيل لقضاء إجازة في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.

يبلغ طول المسافة بالسيارة 600 كيلومتر انطلاقا من دمياط الواقعة على البحر المتوسط في اتجاه الجنوب على امتداد قناة السويس ثم خليج السويس.

قال أحد الأقارب إن الرحلة كانت بالنسبة لأحمد الطالب مغامرة نادرة. وكان أحمد يعرج في مشيته جراء إصابة لحقت به في حادث سيارة قبل بضع سنوات وكان يمضي جانبا كبيرا من وقته في البيت.

سهيل محمد

اتصل أحمد بأسرته بعد بضع ساعات من بدء الرحلة وقال لوالدته إنهما توقفا لتناول عصير القصب قبل نقطة تفتيش أمنية في محافظة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس. وكان ذلك آخر اتصال لهما بالأسرة.

بعد خمسة أيام أعلنت وزارة الداخلية على صفحتها على فيسبوك أن الاثنين كانا ضمن أربعة "إرهابيين" قتلوا في اشتباك عندما اقتربت الشرطة من مخبأهم في قرية بالإسماعيلية في 15 يوليو/تموز.

عثر الأقارب على جثتي الاثنين في مشرحة بمدينة الإسماعيلية في اليوم التالي.

أقارب الشابين قالوا إن الرواية الرسمية للأحداث ليست منطقية، وقال أحدهم "هما مش (ليسوا) مؤيدين للإخوان خالص. هما مش مؤيدين لأي حد". وأضاف أن أحمد "كان زي كل الشباب، كان بيحلم بالزواج في سن صغير وإن يكون عنده عائلة". أما محمود فكان نجارا.

رويترز عرضت هذه الصور على ثلاثة خبراء من الطب الشرعي وهم البروفسور ديريك باوندر الذي عمل مستشارا لمنظمة العفو الدولية والأمم المتحدة وخبيران دوليان آخران طلبا الحفاظ على سرية هويتهما.

شكك الثلاثة في رواية وزارة الداخلية أن الوفاة حدثت في اشتباك بالرصاص.

محمود كان مصابا بثلاث طلقات في الرأس. وكان مدخل إحدى الطلقات إلى جانب منخاره الأيمن ومخرجها من أسفل الشفة السفلى مباشرة.

البروفسور باوندر قال "وهذا يجعل مطلق الرصاص مطلا من وضع أعلى وعلى يمين الضحية إذا كان الضحية واقفا وهو ما يبدو مستبعدا في تبادل لإطلاق النار". وأضاف "التصور الأرجح أن الضحية كان راكعا ومطلق الرصاص كان واقفا بالقرب منه على الجانب الأيمن".

أما الطلقتان الأخريان فكانتا في جبهة محمود في موضعين متماثلين أسفل الشعر إلى اليمين وإلى اليسار وقال باوندر إن ذلك يمثل "الرصاصتين القاضيتين".

السلطات المصرية قال في البيان الرسمي إن الاثنين ماتا في واقعة واحدة مع "مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة".

زكريا محمود

وزارة الداخلية قالت "حال اقتراب القوات منهم فوجئت بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فتم التعامل معهم ونتج عن ذلك مصرع أربعة من العناصر الإرهابية".

خبراء الطب الشرعي الثلاثة قالوا إن جثتي الشابين محمود وأحمد بدت في مراحل تحلل مختلفة.

الخبراء أوضحوا أن موت محمود بدا وكأنه حديث جدا غير أن أحمد توفي قبل التقاط الصور بما بين 36 و48 ساعة. وقال باوندر إنه لم تكن هناك أي إصابات ظاهرة حدثت قبل الوفاة أو آثار طلقات رصاص بجثة أحمد ولم يكن سبب الموت ظاهرا.

بيانات الداخلية

في الفترة من أول يوليو/تموز 2015 حتى 31 من ديسمبر كانون الأول في 2018 أصدرت وزارة الداخلية بيانات أعلنت فيها مقتل 465 رجلا، وفي المقابل بلغ عدد القتلى خمسة فقط في مثل هذه الوقائع في النصف الأول من 2015 قبل اغتيال النائب العام بركات.

اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية المصري الأسبق – الفرنسية

كان التشابه مذهلا بين بيانات وزارة الداخلية. وفي كل مرة كانت الوزارة تقول إن قواتها اقتربت من مخبأ "الإرهابيين" أو المجرمين أو داهمته "باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة". وكانت البيانات تقول إن الإرهابيين أو المجرمين يفتحون النار ثم ترد عليهم قوات الأمن.

أغلب القتلى في العشرينيات من العمر وأصغرهم في السادسة عشرة وأكبرهم سنا عمره 61 عاما. ووصفت وزارة الداخلية 320 من القتلى بأنهم إرهابيون و28 بأنهم مجرمون أو تجار مخدرات، وقالت الداخلية قالت إن 117 منهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.

سقط 104 من القتلى أي ما يقرب من رُبعهم في شمال شبه جزيرة سيناء المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة حيث تواجه مصر مواجهات من جانب مسلحين.

لم تذكر بيانات وزارة الداخلية أسماء 302 من الرجال القتلى كما أنها لم تذكر المواقع المحددة للاشتباك في كثير من الحالات.

كان عدد كبير من المواقع في مناطق صحراوية أو جبلية. وتمكنت "رويترز" من التحاور مع ثلاثة شهود لواحدة من تلك الوقائع في شقة سكنية بالقاهرة في 2016.

مقتل محمد كمال

في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2016 أعلنت وزارة الداخلية أن قواتها قتلت أحد قيادات جماعة الإخوان ومساعده في مداهمة لشقة سكنية. وقالت الوزارة إن محمد كمال (61 عاما) عضو مكتب إرشاد الجماعة وياسر شحاتة (47 عاما) أطلقا النار على الشرطة وقُتلا عندما رد الضباط بإطلاق الرصاص.

"رويترز" سألت ثلاثة من الجيران عما دار من أحداث في ذلك المساء. ولم يشاهد أي منهم أو يسمع اشتباكا بالرصاص. وقالت امرأة تعيش على مقربة من المكان إن صوت الرصاص تردد بعد ساعات من دخول الشرطة إلى الشقة.

أصر شخص كان في المبنى السكني أنه "ما كانش في ضرب نار".

قال محام يتحدث باسم أسرتي الرجلين لـ"رويترز" إن التشريح الرسمي لجثتيهما أظهر إصابتهما بالرصاص في الرأس.

محمد كمال وياسر شحاتة – مواقع التواصل

العدالة الناجزة

اقترنت بعض بيانات وزارة الداخلية بصور لمسرح الأحداث. ومن تلك الصور صورة للمشهد بعد إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

قالت وزارة الداخلية إن قوات الأمن قتلت 19 رجلا في اشتباك بالصحراء غربي مدينة المنيا في صعيد مصر. وقالت الوزارة إن القتلى أعضاء في خلية مسؤولة عن هجوم دام على مسيحيين وقع قبل ذلك بيومين.

استعرض خبير الطب الشرعي البروفسور باوندر 20 صورة وقال إنه بدا فيها أن 11 من الجثث نقلت بعد الوفاة. وأشار إلى وجود دم وعلامات جر وسط الرمال.

الخبير أضاف أن انخفاضات في مستوى الرمال توحي بأن اثنين من الرجال قتلا وهما في وضع الركوع.

مصدر قضائي مصري قال إن بعض رجال الشرطة يشعرون بأن المحاكم بطيئة، الأمر الذي دفع بعض الضباط لمحاولة تطبيق العدالة بأنفسهم. وأضاف "هم بيسموها العدالة الناجزة".

المصدر أضاف أن الشرطة تنقل في كثير من الأحيان أسلحة وأشياء أخرى إلى موقع الأحداث للتغطية على الإعدامات.

المصدر تابع "الشرطة هي اللي تجمع المعلومات وهما أكيد مش هيتعاونوا في معلومات ستدين زملاءهم".

صورة نشرتها الداخلية المصرية لأسلحة بجانب أعضاء بالإخوان تم قتلهم عام 2015

إلغاء حكم

تقول أسرة خالد إمام مدرب رفع الأثقال الذي كان يبلغ من العمر 37 عاما إن محكمة أصدرت حكما في 2013 يقضي بسجنه عاما للمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة.

لتفادي القبض عليه انتقل خالد مع زوجته وابنيه إلى شقة في منطقة المقطم بالقاهرة بعيدا عن بيت العائلة.

قالت الأسرة إن إمام اختطف من الشارع في يونيو/حزيران 2017 بينما كان يشتري الدواء لأحد الطفلين. وقال شهود لأسرته إن رجالا ملثمين قفزوا من حافلة صغيرة وخطفوه.

قدمت الأسرة بلاغا للشرطة المحلية وكتبت رسائل للسلطات تطلب فيها معلومات لكنها لم تتلق ردا.

أصدرت وزارة الداخلية بيانا في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2017 جاء فيه أن قواتها قتلت ثلاثة رجال في اشتباك وقع في منطقة مقابر. وحددت هوية اثنين كانا من أصدقاء إمام. وأكد مصدران أمنيان لرويترز أن إمام قُتل أيضا.

في مشرحة زينهم بالقاهرة عثر أحد الأقارب على جثته. وقال هذا القريب إن الجثة بدت عليها آثار رضوض وعلامات تعذيب.

القريب أضاف "كان في إصابات حول مفاصله، دراعاته (ذراعاه) مفصولة عن كتفه، نص فكه التحتاني مش موجود". وقال إن عددا من أسنان الفك العلوي لم يكن موجودا أيضا.

بعد أسبوع من موت إمام برأته محكمة استئناف وألغت الحكم الصادر عليه. ولم تتقدم الأسرة بشكوى من ملابسات موته خوفا من الانتقام.

خلفية:

لم ترد الحكومة المصرية على أسئلة بشأن هذا التقرير. وقدمت "رويترز" للمسؤولين تفاصيل تحليلها بالكامل لبيانات وزارة الداخلية وما جرى التوصل إليه في هذا التقرير. ولم تعلق الحكومة.