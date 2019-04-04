مصر ترفع مستهدف الاقتراض الخارجي من 20 إلى 30 مليار دولار

أصدرت مصر نشرة طرح سندات اليورو في بورصة لوكسمبورغ، أمس الأربعاء، وكشفت النشرة عن زيادة حجم برنامج طرح السندات في الأسواق الدولية بقيمة 10 مليارات دولار ليصل إلى 30 مليار دولار.

التفاصيل:

النشرة قالت إن الاقتصاد المصري يعاني من ارتفاع معدلات التضخم، وربما ستسمر في معاناتها لفترة أطول، وإن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار أو العملات الأخرى هو أبرز المخاطر الممكن حدوثها، وسيكون له آثار عكسية على قدرة مصر في خدمة الدين المقوم بالعملات الأجنبية، بما فيها السندات المقرر طرحها.

كان مسؤول مصري مطلع قد أشار في أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى أن حكومة بلاده تخطط لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022.

مصر أصدرت في فبراير/شباط الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار وسط إقبال قوي من المستثمرين، وقالت وزارة المالية حينها إن الطرح جرى تغطيته بنحو 5 مرات مع تلقيها طلبات للاكتتاب.

وزارة المالية المصرية بدأت استئناف سلسلة إصدارات الديون في الأسواق الدولية التي سبق وأعلنت عنها مطلع العام الجاري.

كانت مصادر حكومية قد ذكرت، أن الوزارة ستطرح سندات اليورو، التي سبق وعينت مستشارين لطرحها، منتصف إبريل/نيسان الجاري بقيمة 1.5 مليار يورو.

مصادر حكومية، ذكرت أن وزارة المالية ستبدأ في تلقى الاكتتاب لطرح السندات الدولية بالعملة الأوروبية "اليورو" اليوم وإجراء اختبار للسوق بشأن إمكانية الإصدار.

المصادر أوضحت أنه تم الاتفاق على عدم اللجوء إلى جولة ترويجية قبل عملية الإصدار والاكتفاء بالجولات السابقة .

المصادر أشارت إلى أنه من المخطط إصدار نحو 1.5 مليار يورو، لكنها سترتبط بحجم الطلبات المقدمة خلال الطرح، بمعنى أنه إذا كانت أسعار الفائدة مجزية ربما تتوسع الحكومة في زيادة حجم العروض المقبولة

خلفيات: