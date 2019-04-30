الصين: قصص مروعة لمسلمات من الإيغور خرجن من معسكرات الاعتقال

قال باكستانيون متزوجون من نساء من أقلية الإيغور المسلمة في الصين، إن تصرفات زوجاتهم تغيرت كليا من حيث الالتزام بالدين بعد إدخالهن قبل عام معسكرات الاعتقال الصينية.
ما القصة؟
- الزوجات اللواتي يتحدرن من إقليم شينجيانغ عددهن أربعين وهن متزوجات من باكستانيين.
- تم إيداع الزوجات المسلمات مراكز اعتقال في إطار برنامج تنفذه السلطات الصينية على المسلمين لإجبارهم على التخلي عن ممارسة شعائرهم الدينية.
- أفرج عن النساء في الأشهر الأخيرة شرط إظهار "القدرة على التأقلم مع المجتمع الصيني"، مثلا من خلال تناول الكحول وأكل لحم الخنزير، بحسب ما روى الأزواج.
- يوجد نحو مليون مسلم بينهم الإيغور ومن أقليات مسلمة أخرى، تم ايداعهم في مراكز الاعتقال الصينية، بحسب ما نقلت الأمم المتحدة عن خبراء.
- تقول السلطات الصينية إن الامر يتعلق بـ "مراكز تدريب مهني" تهدف لتعزيز قدرات السكان على الحصول على عمل ومنع التطرف الإسلامي.
- يعتبر الأزواج الباكستانيون الذين طالبوا منذ أشهر بالأفراج عن زوجاتهم، أنه تم استهداف زوجاتهم بسبب علاقاتهم مع باكستان المسلمة.
- تثير معسكرات الاعتقال الصينية الكثير من الانتقادات للمنظمات الحقوقية حول العالم.
تحت المراقبة
- أفرج عن "غالبية" زوجات الباكستانيين، بحسب ما قال فايز الله فراك المتحدث الحكومي لولاية جيلجيت-بالتيستان الباكستانية المحاذية لشينجيانغ الصينية.
- المحامي جاويد حسين: "كان هناك نحو 43 امرأة (…) وقيل لنا أن معظمهن أفرج عنهن". ولم يقدم أي تفسير رسمي للأمر.
- جميعهن متزوجات من رجال أعمال باكستانيين يعودون سنويا الى بلادهم لتجديد تأشيراتهم أو للتجارة، في حين تبقى الزوجات في الصين.
- وكالة فرنس برس تواصلت مع تسعة من هؤلاء الأزواج أكدوا أن زوجاتهم أفرج عنهن بشروط ولازلن تحت المراقبة من السلطات الصينية لمدة ثلاثة أشهر.
- خلال هذه الفترة "ستتم مراقبة قدرتهن على التأقلم مع المجتمع الصيني واذا اعتبرن غير مؤهلات يتم طردهن" بحسب أحد الأزواج.
- كان الرجل الذي طلب عدم كشف هويته، زار زوجته في شينجيانغ بعد الأفراج عنها في آذار/مارس. وقال "كانت تصلي بانتظام لكنها الآن لا تفعل ذلك، وبدأت احتساء الكحول عندما نرتاد مطعما".
- أضاف مشتكيا أن زوجته "أصبحت أجنبية حقيقة" مشيرا الى أنه حين يسألها عن سبب تغير سلوكها "لا تنبس ببنت شفة".
لست على اطلاع كبير
- تاجر آخر يعمل في تجارة الحجارة التقى مؤخرا زوجته هو الأخر في شينجيانغ، قال إنه عاش التجربة ذاتها.
- روى "أن زوجتي المسلمة الملتزمة تحولت إلى شخص ما كنت أتخيله. لقد توقفت عن الصلاة وباتت تشرب الخمر وتأكل لحم الخنزير".
- نقل عنها قولها إنها "تعتقد أن والديها أو اخوتها يتجسسون عليها ربما وأنه لا خيار لديها".
- تابع "الأسوأ في الأمر هو صمتها (…) أنها تشكك في الجميع والديها وأسرتها وحتى أنا".
- أضاف "أخشى ألا يدوم زواجنا لأنها باتت شخصا آخر، لا أعرفه".
- كما أكد باقي الأزواج الذين تحدث إليهم مراسل فرانس برس بعد لقاء زوجاتهم، عن تجارب مماثلة.
- رفضت الخارجية الصينية ومتحدث باسم الخارجية الباكستانية الرد على اسئلة فرانس برس.
سياسة المراقبة
- الخبير في قضايا الأمن الصيني بجامعة أسترالية جيمس ليبولد قال إن سياسة المراقبة القائمة في شينجيانغ تمنح السلطات "ثقة متزايدة" في قدرتها على مراقبة من يغادرون المعسكرات عن كثب.
- قال ليبولد "الصين يزعجها انتشار الانتقاد دوليا لسياستها في شينجيانغ في العالم الاسلامي خصوصا في باكستان".
- لاحظت مايا وانغ المتخصصة في الصين في منظمة هيومن رايتس ووتش أن المنظمة علمت بالإفراج عن اشخاص من المعسكرات وخضوعهم للمراقبة في تنقلاتهم.
- قالت "الإفراج يمكن أن يشير إلى اهتمام متزايد من الحكومة الصينية بالضغوط الدولية المتنامية بشأن التجاوزات الخطرة في شينجيانغ".
خلفيات
- كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وصف في نهاية مارس/ آذار سياسة الصين في شبنجيانغ بأنها "نفاق".
- عززت الصين في السنوات الاخيرة علاقاتها مع باكستان واستثمرت عشرات مليارات الدولارات في إطار ما أطلق عليه "المعبر الاقتصادي للصين وباكستان".
- من جهتها، تبدي باكستان التي تركز على علاقتها مع جارتها القوية، ترددا في انتقاد هذه السياسة رغم احتجاج الأزواج ومحامين.
- رئيس حكومة باكستان عمران خان قال في مارس/ آذار ردا على سؤال فايننشال تايمز "بكل صراحة، لست على اطلاع واسع" على الأمر.