البث الحي
تقارير|إيران

رسائل يحملها تعيين حسين سلامي قائدا للحرس الثوري الإيراني

قادة الحرس الثوري الإيراني
قادة الحرس الثوري الإيراني
28/4/2019

استعرضت ورقة لمركز الجزيرة للدراسات، قراءة في نشأة الحرس الثوري الإيراني والظروف التي رافقت ذلك وبحثت ملامح المراحل التي مر بها لليوم، كما ناقشت ما يحمله تعيين حسين سلامي من رسائل.

ملخص الورقة البحثية:
  • الورقة رسمت ملاح المراحل الأربع التي مرَّ بها الحرس الثوري، وقدمت قراءة حول تعيين حسين سلامي قائدًا عامًّا للحرس خلَفًا لمحمد علي جعفري، وما يحمله من رسائل خاصة مع تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية له كـ"منظمة إرهابية".
  • مع إعلان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، آية الله علي خامنئي، تعيين حسين سلامي (59 عامًا) قائدًا جديدًا للحرس الثوري الإيراني، تكون مؤسسة الحرس الثوري قد دخلت مرحلة جديدة بملامح صدام عالية خاصة في علاقات واشنطن وطهران.
  • سلامي خَلَفَ محمد علي جعفري عقب تصنيف الولايات المتحدة للحرس كـ"منظمة إرهابية".
  • مرسوم التعيين يشير إلى أن هذا القرار هو استجابة لطلب من جعفري نفسه بـ"ضرورة إجراء تغيير في قيادة الحرس" في وقت تقول مؤشرات أخرى إنه عُزِل من قبل المرشد الذي قرأ معطيات التهديد الخارجي بصورة جعلته يسارع إلى إجراء هذا التغيير.
  • نظرًا لطبيعة ومكانة الحرس الثوري كمؤسسة مؤثرة في بنية الدولة الإيرانية، لا يمكن التقليل من أهمية وتأثير هذا التغيير، خاصة أن الحرس الثوري ينشط في المجالات السياسية والأمنية الإيرانية مستظلًّا بنصٍّ دستوري أعطى له وظيفة الدفاع عن الثورة الإسلامية ومنجزاتها، وهو ما نجده في المادة 150.
  • المادة 150 تنص على أن: تبقى قوات حرس الثورة الإسلامية، التي تأسست في الأيام الأولى لانتصار هذه الثورة، راسخة ثابتة من أجل أداء دورها في حراسة الثورة ومكاسبها (1).

للاطلاع على الورقة كاملة يرجى زيارة الرابط التالي:

مع تعيين سلامي: تدشين الجيل الرابع للحرس الثوري

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من تقارير

وزيرة وممثلة ووسائل إعلام.. "سيدة المطر" في مصر تحصد تفاعلا واسعا (فيديو)

صورة سيدة المطر حازت على تعاطف واسع على مواقع التواصل (مواقع التواصل)

الغارديان: انتهاكات حقوق الإنسان وقتل خاشقجي وحرب اليمن تعزل السعودية

الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي

ما آليات التجارب على لقاحات كورونا؟ وكيف نتأكد من سلامتها؟

نتائج اللقاحات الأوليَّة تبشِّر بوضع حد لجائحة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

فايزر تنتهي من تجربة لقاح كورونا بنسبة نجاح 95%

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

احتفاء بجُندي لبناني وجه قاذف "آر بي جي" لدبابة إسرائيلية على الحدود (فيديو)

الجندي اللبناني يوجه قاذف RBJ تجاه دبابة إسرائيلية (موافع التواصل)

واشنطن بوست: حان الوقت لأن يسمع السيسي "ديكتاتور ترمب المفضل" رسالة مختلفة

لقاء سابق بين ترمب (يمين) والسيسي (يسار) (الأناضول-أرشيفية)