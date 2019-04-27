رويترز: حفتر يمول جيشه بديون بلغت 25 مليار دولار

كشفت وكالة رويترز أن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر مول قواته المسلحة وعملياته العسكرية في شرق البلاد عبر ديون بلغت نحو 25 مليار دولار.

التفاصيل بحسب وكالة رويترز:

يستقي القائد العسكري التمويل لشرق ليبيا من مزيج من سندات غير رسمية وأموال نقدية مطبوعة في روسيا وودائع من بنوك في شرق البلاد، مراكما بذلك ديونا قاربت 35 مليار دينار ليبي (25.18 مليار دولار) خارج النظام المصرفي الرسمي.

تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن حفتر بنى ما يسميه الجيش الوطني الليبي بمساعدة الإمارات ومصر اللتين زودتاه بالعتاد الثقيل مثل المروحيات.

مصادر دبلوماسية أبلغت رويترز أن دول الخليج مثل الإمارات تفضل عدم تقديم أموال نقدية مباشرة إلى حفتر خشية أن ينتهي الأمر باستخدامها في أغراض خاطئة.

مصادر عسكرية أفادت بأن ذلك أجبر حفتر على اللجوء إلى تجار لاستيراد مركبات وغيرها من العتاد مستخدما العملة الصعبة التي حصلت عليها بنوك الشرق التجارية من بنك طرابلس المركزي في إصدار خطابات ائتمان.

مصادر عسكرية أوضحت أنه لا توجد بيانات عامة بشأن كلفة حرب حفتر، لكنه أرسل أكثر من ألف جندي إلى الغرب إضافة إلى أفراد الدعم من سائقين وأطباء.

لا يمثل الوقود مشكلة في ظل عدم تجاوز كلفة اللتر 0.15 دينار (0.10 دولار) وتقديم المؤسسة الوطنية للنفط خدماتها للبلاد بأكملها.

لكن قوات حفتر تستخدم في إطار محاولته السيطرة على العاصمة طرابلس مئات المركبات التي تذهب دون توقف في قوافل من بنغازي باتجاه طرابلس حاملة أي شيء، من الجنود إلى الذخائر والطعام.

علاوة على ذلك تقلع طائرات روسية الصنع في رحلتين يوميا من بنغازي إلى الجفرة في وسط ليبيا، قاعدة الدعم الرئيسية لحفتر.

تقوم طائرات حفتر أيضا بنقل الجنود المصابين بجروح خطيرة جوا إلى تونس.

مع تعثر الهجوم على العاصمة تعهد حفتر بإرسال مزيد من القوات، وهو ما سيزيد من تكلفة العمليات العسكرية.

قوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر في طريقها لمهاجمة العاصمة طرابلس ـ رويترز

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