"الحزام والطريق".. هل تسعى الصين حقا للهيمنة على العالم؟

يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ أكثر من 40 من قادة العالم في العاصمة الصينية بيجين الأسبوع المقبل لحضور التجمع الدولي الثاني حول مبادرة الحزام والطريق.

"الحزام والطريق" هي خطة صينية لبناء شبكة ضخمة من الموانئ والطرق والسكك الحديدية تمتد في نحو 65 دولة.

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن مبادرة "الحزام والطريق" تمثل أحد عناصر خطة الصين الرامية إلى أن تحل محل الولايات المتحدة كقوة عظمى عالمية مهيمنة خلال العقود الثلاثة القادمة.

الكاتب الأمريكي جوناثان وورد، مؤلف كتاب "رؤية الصين للنصر"، يتفق مع هذه النظرة، ويرى أن هدف الصين الرامي إلى استعادة مكانتها السابقة كقوة مطلقة في العالم يعود إلى عقود مضت، وكل ما فعله "شي" هو أنه قد "كشف القناع" عن هذا الهدف.

وجهة نظر "جوناثان وورد" بشأن المبادرة:

"شي" حدد أيضًا موعدًا مستهدفًا للصين لتدعيم هيمنتها وهو عام 2049، الذي يوافق الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

مبادرة الحزام والطريق تهدف إلى فرض "القوة القسرية للاقتصاد الصيني لبناء شواطئ استراتيجية" في جميع أنحاء العالم.

وورد: في القرن التاسع عشر، كنا نفهم هذا على أنه بناء إمبراطورية.

المبادرة تتضمن تقريبًا كل الأنشطة البشرية "من الفضاء إلى قاع البحر، وذلك بهدف أن تصبح (الصين) زعيمة العالم في كل هذه الأمور".

وورد: الصين تقوم ببناء أساس للقوة يتجاوز تمامًا ما يمكن أن تحققه أي دولة أخرى.

مبادرة "حزام واحد – طريق واحد" (رويترز)

لكن كريس جونسون، وهو كبير محللين سابق في وكالة الاستخبارات المركزية متخصص في الشؤون الصينية، يرى الأمر من منظور مختلف.

رأي كريس جونسون في مبادرة الحزام والطريق:

إذا كان الصينيون يريدون الذهاب إلى جميع أنحاء العالم لإضاعة الأموال، فلست متأكدًا من أننا ينبغي أن نحاول إيقافهم.

ينبغي على الولايات المتحدة عدم الاهتمام كثيرا بمبادرة الحزام والطريق، فهي سلسلة من الرهانات باهظة الثمن والتي قد لا تثبت استدامتها.

ينبغي إعطاء المزيد من الاهتمام بالسباق على تقنيات المستقبل، مثل شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية.

الخطر يكمن في أن الولايات المتحدة مشغولة بمطاردة مبادرة الحزام والطريق والمخاوف من بناء النفوذ والصراع الأيديولوجي المميت، في حين أن الموارد المحدودة يجب أن تركز على مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل.

القادة الأمريكيون لا يمكنهم تطبيق قواعد الحرب الباردة في تنافس مختلف اختلافًا جذريًا في جوانب عديدة، ليس أقلها اندماج الصين في الاقتصاد العالمي.

نحن بحاجة إلى أن نفكر بعمق في هذا الأمر بدلاً من مجرد القيام بما هو مريح.

ما يبدو من العاصمة الأمريكية واشنطن باعتباره رؤية استراتيجية صينية واضحة هو في الواقع أكثر تعقيدًا.

ضيوف القمة:

يشارك في القمة الصينية لمبادرة الحزام والطريق عدد من الحكام الديكتاتوريين، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن العديد من الديمقراطيات الليبرالية في العالم ستشارك بوفود رفيعة المستوى.

تشارك في القمة إيطاليا، التي أصبحت بشكل مثير للجدل أول دولة من دول مجموعة السبع الكبرى التي توقع على مبادرة الحزام والطريق الشهر الماضي.

يحضر أيضًا المستشار النمساوي سيباستيان كورتس.

الولايات المتحدة تشارك بوفد برئاسة وزير المالية فيليب هاموند في خطوة من المحتمل أن تثير حلفاء ترمب في واشنطن.

الخلاصة: