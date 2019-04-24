ورقة لمركز الجزيرة تستعرض مواقف دول الخليج ومصر تجاه غزة

استعرضت ورقة بحثية لمركز الجزيرة للدارسات، الأحد، محددات مواقف الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية وحركة حماس ومصر والدول الخليجية تجاه قطاع غزة.

الورقة التي قدمها الدكتور صالح النعامي، الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي، ناقشت مصير القطاع ومآلاته والتحولات التي دفعت غزة إلى واجهة الأحداث وجعلتها الساحة الرئيسة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، ومحور الانقسام الفلسطيني الداخلي.. وفيما يلي نستعرض ملخص لأبرز ما ناقشته الورقة.

التحولات الأربعة:

منذ ثلاثة عشر عامًا طرأت أربعة تحولات مفصلية دفعت غزة إلى واجهة الأحداث.

التحول الأول: فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية، عام 2006، وتشكيل الحركة الحكومة الفلسطينية العاشرة.

التحول الثاني: اندلاع الاقتتال الفلسطيني الداخلي في صيف 2007 وسيطرة حركة حماس على قطاع غزة.

التحول الثالث: صعود اليمين الإسرائيلي للحكم عام 2009.

التحول الرابع: صعود دونالد ترمب للحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، نهاية 2016.

خيارات التعامل مع غزة أمام حكومات اليمين:

أولًا: العمل على ردع الفصائل الفلسطينية ومحاولة إجبارها على منع تنفيذ العمليات انطلاقًا من القطاع.

ثانيًا: محاولة التوصل لتفاهم تهدئة طويل الأمد مع حماس برعاية مصرية، تلتزم إسرائيل بموجبه بتخفيف الحصار على القطاع.

ثالثًا: التسليم بحكم حركة حماس والسماح بتدشين بنى تحتية ضخمة تحسِّن الواقع الاقتصادي.

كما تناولت الورقة محددات موقف السلطة الفلسطينية، وغزة في اعتبارات حركة حماس، وغزة والحسابات الإقليمية، وموقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من حركة حماس، والسيناريوهات المحتملة للأوضاع في قطاع غزة.

للاطلاع على النص الكامل للورقة يرجى زيارة الرابط التالي:

غزة: الدور والمآل في سياق الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي