البث الحي
تقارير

ورقة لمركز الجزيرة تستعرض مواقف دول الخليج ومصر تجاه غزة

قصف إسرائيلي لقطاع غزة خلال حرب 2014
قصف إسرائيلي لقطاع غزة خلال حرب 2014
24/4/2019

استعرضت ورقة بحثية لمركز الجزيرة للدارسات، الأحد، محددات مواقف الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية وحركة حماس ومصر والدول الخليجية تجاه قطاع غزة.

الورقة التي قدمها الدكتور صالح النعامي، الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي، ناقشت مصير القطاع ومآلاته والتحولات التي دفعت غزة إلى واجهة الأحداث وجعلتها الساحة الرئيسة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، ومحور الانقسام الفلسطيني الداخلي.. وفيما يلي نستعرض ملخص لأبرز ما ناقشته الورقة.

التحولات الأربعة:  
  • منذ ثلاثة عشر عامًا طرأت أربعة تحولات مفصلية دفعت غزة إلى واجهة الأحداث.
  • التحول الأول: فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية، عام 2006، وتشكيل الحركة الحكومة الفلسطينية العاشرة.
  • التحول الثاني: اندلاع الاقتتال الفلسطيني الداخلي في صيف 2007 وسيطرة حركة حماس على قطاع غزة.
  • التحول الثالث: صعود اليمين الإسرائيلي للحكم عام 2009.
  • التحول الرابع: صعود دونالد ترمب للحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، نهاية 2016.
خيارات التعامل مع غزة أمام حكومات اليمين:  
  • أولًا: العمل على ردع الفصائل الفلسطينية ومحاولة إجبارها على منع تنفيذ العمليات انطلاقًا من القطاع.
  • ثانيًا: محاولة التوصل لتفاهم تهدئة طويل الأمد مع حماس برعاية مصرية، تلتزم إسرائيل بموجبه بتخفيف الحصار على القطاع.
  • ثالثًا: التسليم بحكم حركة حماس والسماح بتدشين بنى تحتية ضخمة تحسِّن الواقع الاقتصادي.

كما تناولت الورقة محددات موقف السلطة الفلسطينية، وغزة في اعتبارات حركة حماس، وغزة والحسابات الإقليمية، وموقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من حركة حماس، والسيناريوهات المحتملة للأوضاع في قطاع غزة.

للاطلاع على النص الكامل للورقة يرجى زيارة الرابط التالي:
غزة: الدور والمآل في سياق الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من تقارير

وزيرة وممثلة ووسائل إعلام.. "سيدة المطر" في مصر تحصد تفاعلا واسعا (فيديو)

صورة سيدة المطر حازت على تعاطف واسع على مواقع التواصل (مواقع التواصل)

الغارديان: انتهاكات حقوق الإنسان وقتل خاشقجي وحرب اليمن تعزل السعودية

الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي

ما آليات التجارب على لقاحات كورونا؟ وكيف نتأكد من سلامتها؟

نتائج اللقاحات الأوليَّة تبشِّر بوضع حد لجائحة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

فايزر تنتهي من تجربة لقاح كورونا بنسبة نجاح 95%

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

احتفاء بجُندي لبناني وجه قاذف "آر بي جي" لدبابة إسرائيلية على الحدود (فيديو)

الجندي اللبناني يوجه قاذف RBJ تجاه دبابة إسرائيلية (موافع التواصل)

واشنطن بوست: حان الوقت لأن يسمع السيسي "ديكتاتور ترمب المفضل" رسالة مختلفة

لقاء سابق بين ترمب (يمين) والسيسي (يسار) (الأناضول-أرشيفية)