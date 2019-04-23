انتظرت ابنها 33 عاما.. رحيل "أم الأسرى" الفلسطينيين

كثير من الأسرى من الداخل المحتل، وخاصة القدامى والبالغ تعدادهم 20 أسيرًا، فقدوا أمهاتهم أو آباءهم أو أحد أشقائهم وأقربائهم وهم داخل سجون الاحتلال، وبعضهم فقد الوالدين وبعض الأشقاء والأقارب خلال سنوات الأسر الطويلة، دون أن يسمح لأي من الأسرى أن يلقي النظرة الأخيرة على من يحتضر أو أن يقبل قبلة الوداع الأخيرة من رحل إلى الأبد.