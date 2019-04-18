ترمب يقدم نفسه كخبير في كل شيء.. هذه أشهر تعليقاته

يثير الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دهشة متابعيه يومًا بعد يوم من خلال تقديم نفسه كخبير يعلم بواطن الأمور في مختلف المجالات.

فلم تكن المرة الأولى حين قدم نصائحه لعناصر الإطفاء الفرنسيين حين حثهم على التحرك سريعًا واستخدام صهاريج المياه من الجو لإنقاذ كاتدرائية نوتردام.

ولم تأبه السلطات الفرنسية التي كانت في سباق مع الزمن لإنقاذ الكاتدرائية الباريسية الشهيرة بنصيحة الرئيس الأمريكي عبر "تويتر".

وأوضحت أجهزة الطوارئ الفرنسية أن رش كميات كبيرة من المياه من طائرات كان سيتسبب بهدم المبنى العائد إلى 850 عامًا.

لكن لا يتوقع أن تكون هذه المعلومات قد هزّت ثقة ترمب بقاعدته المعرفية.

وفيما يلي بعض نصائح قطب العقارات السابق الذي كان كذلك مقدمًا لبرنامج من تلفزيون الواقع.

صحيفة "واشنطن بوست" تتهم ترمب بالإدلاء بأكثر من 9 آلاف تصريح كاذب أو مضلل خلال عامين.

رجل العلاقات العامة:

ترمب يشعر بالطبع بالقلق على سمعة مجموعة "بوينغ" العملاقة لصناعة الطائرات بعد حادثي تحطم لطائرتين من طراز "737 ماكس". ولديه الحل: تغيير اسم طراز الطائرة.

ترمب كتب عبر "تويتر" "ماذا أعرف عن العلامات التجارية، ربما لا شيء (لكنني أصبحت رئيسًا!). ولو كنت أنا بوينغ، لكنت أصلحت +بوينغ 737 ماكس+ وأضفت بعض المزايا الرائعة وغيّرت علامة الطائرة التجارية". وأضاف "لم يتضرر أي منتج بقدر هذه الطائرة. لكن أكرر، ماذا أعرف أنا؟"

حريق كاتدرائية نوتردام التي تعد أحد أشهر المعالم بوسط العاصمة الفرنسية باريس ـ أرشيف

أبريل/نيسان 2019 (الطاقة المتجددة):

الرئيس يقول نقلًا عن نظريات ثبت عدم صحتها أو لا تزال غير مثبتة إنه لا يمكن لتوربينات الرياح المستخدمة لتوليد الطاقة التعاطي مع التفاوت في الإنتاج وهي مضرة للصحة.

ترمب قال أمام حشد من أنصاره مقلّدا زوجين يعتمدان على الطاقة المولدة من الرياح "إذا لم تهب الرياح، فعلينا أن ننسى التلفاز لهذه الليلة" مضيفا بسخرية "عزيزي، أريد أن أشاهد التلفاز. أنا آسف! ما من رياح".

في مناسبة أخرى قال إن "ضجيج (توربينات الرياح) يتسبب بالسرطان".

أبريل/نيسان 2019 (خبير في الطيران):

رغم أنه اشتهر بأعماله المرتبطة بالأبراج السكنية وملاعب الغولف، إلا أن لدى ترمب ما يقوله بشأن قطاع الطيران.

في تعليقه على حادثتي "بوينغ 737 ماكس"، قال عبر "تويتر" "أصبحت قيادة الطائرات عملية معقدة للغاية، لم نعد بحاجة للطيارين، بل إلى علماء كمبيوتر من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. أرى ذلك على الدوام في كثير من المنتجات. دائما نسعى للتقدم خطوة غير ضرورية إلى الأمام، بينما غالبا ما يكون الأقدم والأبسط أفضل بكثير".

ترمب شارك خبرته في مجال الطائرات المسيّرة خلال اجتماع للحكومة. وقال "أعرف عن الطائرات المسيّرة أكثر من أي شخص آخر".

يناير/ كانون الثاني 2019 (بناء الجدار):

ترمب يدافع عن التكنولوجيا القديمة، كبناء جدران على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك مثلًا.

ترمب قال "لا شيء (آخر…) سينفع، وهذه هي الحقيقة منذ آلاف السنين. أفهم في التكنولوجيا أكثر من أي شخص آخر".

ديسمبر/ كانون الأول 2018 (جينات جيدة):

ترمب قدم تفسيرًا أيضًا لما يعتبره ذكاء غير اعتيادي يقول إنه يتمتع به.

ترمب قال في خطاب "كان عمّي أستاذًا عظيمًا وعالمًا ومهندسًا. الدكتور جون ترمب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إنها جينات جيّدة جدًا — غاية في الذكاء".

ترمب أضاف "لو أنّي ترشحت كديموقراطي ليبرالي، كانوا سيقولون إنني أحد أذكى الأشخاص في العالم — هذه حقيقة!"

طائرات من طراز 737 ماكس في أحد مصانع بوينغ ـ أرشيف

يوليو/ تموز 2016 (خبراء سيئون):

لكن الرئيس لا يثق بالخبراء العاديين، كأولئك الذين يقول إنهم قدموا نصائح سيئة بشأن السياسة الخارجية إلى أسلافه في البيت الأبيض.

ترمب قال في خطاب "لطالما أردت قول ذلك (…) جميع هؤلاء الخبراء رديئون للغاية".

أبريل/ نيسان 2016 (تنظيم الدولة):