ورقة لمركز الجزيرة تستعرض مثلث المعضلات في الشرق الأوسط

استعرضت ورقة بحثية لمركز الجزيرة للدراسات مثلث المعضلات في الشرق الأوسط والعوامل التي دفعت المنطقة العربية إلى مأزق التحديات والتخبط السياسي.

الورقة التي قدمها الدكتور محمد الشرقاوي هي ملخص لدراسة موسعة نشرها، الثلاثاء، في مجلة لباب، الصادرة عن المركز.

أبز ما ذكرته الورقة:

مع مطلع عام 2019، تبدو جلُّ الدول العربية عالقة داخل مثلث مظلم وخانق يتوالد الضغط بفعل تقارب أضلاعه الثلاثة:

1- دينية الخطاب السياسي: كناية عن دور حركات الإسلام السياسي التي تكرِّس منحى أيديولوجيًّا يستغل سماحة الدين لتحقيق طموحات سياسية.

2- توحش السلطة: في إشارة إلى مقاومة أصحاب النفوذ السياسي والمالي لمشروع التغيير وعودة الدولة العميقة وتبريرها سياسة التخوين والشيطنة والإقصاء لمعارضيها سواء كانوا من الإسلاميين أو من سواهم تحت ذريعة "مقاومة التطرف" أو "مكافحة الإرهاب".

3- نكوص الهويات الوطنية في أغلب الدول العربية وقيام عصبيات جديدة تتمحور حول الطائفة أو المذهب أو الأصل العرقي أو اللغة وشتى الفوارق الضئيلة بين شيعة مقابل سُنَّة، وإسلاميين ضد حداثيين، وتعريبيين ضد تغريبيين، وأمازيغ ضد عرب وغيرها من أصناف التخندق الهُوِيَّاتِي.

الدراسة تركز على تحليل الديناميات البنيوية والاجتماعية والثقافية التي تتحرك داخل أضلاع المثلث المجازي، وتفكيك العوامل التي دفعت المنطقة العربية إلى مأزق التحديات والتخبط السياسي حتى في تونس التي يعتبرها البعض قصة النجاح الوحيدة في الانتفاضات العربية.

تهتم هذه الدراسة بالبحث فيما يمنع المجتمعات العربية من أن تختطَّ مسارًا سهلًا يأخذها إلى الحداثة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية؟ وهل ثمة أي أفق حقيقي لعصر عربي تنويري يساعد العالم العربي في مرحلة المخاض قبل ولادة ديمقراطية عربية؟

تقترح الدراسة أيضًا بضع خلاصات حول تداعيات ما يمكن اعتباره عصرًا جديدًا للطائفية وبقية تحديات التحديث والإصلاحات الديمقراطية في العالم العربي.

للاطلاع على ملخص الدراسة يرجى زيارة الرابط التالي:

مثلث المعضلات في الشرق الأوسط: دينية الخطاب السياسي وتوحش السلطة ونكوص الهويات الوطنية.

للاطلاع على النص الكامل للدراسة يرجى زيارة الرابط التالي:

مثلث المعضلات في الشرق الأوسط



للاطلاع على عدد المجلة كاملا يرجى زيارة الرابط التالي:

مجلة لباب للدراسات الاستراتيجية والإعلامية – العدد الأول/ فبراير 2019