"خلافات" قد تجر العملية السياسية في كردستان العراق إلى الهاوية

الخلاف مستعر بينهما، إذ يرفضان مجرد الإتيان بسيرة بعضهما بعضا، ما يجعلنا نعتقد بوجود حالة طلاق سياسية بينهما فيما تعقد زيجات سياسية عرفية بين الحزب الديمقراطي وأحزاب أخرى على أساس المصالح والمناصب، لكن هل يمكن أن تؤول الأمور إلى التصالح مع حركة الجيل الجديد؟ ربما، ففي السياسة لا يوجد ما هو غير قابل للتغير طالما المصالح دائمة.