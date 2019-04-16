بزيادة (14%).. 2044 حادث قطار في مصر عام 2018

ارتفع عدد حوادث القطارات في مصر إلى 2044 حادثة عام 2018، مقابل 1793 حادثة عام 2017، بنسبة زيادة بلغت 14%.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأحد، نشرة حوادث السيارات والقطارات في مصر لعام 2018، وكان من أهم مؤشراتها، ارتفاع عدد حوادث القطارات في مصر إلى 2044 حادثة عام 2018، مقابل 1793 حادثة عام 2017، بنسبة زيادة بلغت 14%، نتج عنها 48 حالة وفاة، و140 مصابا.

سجل اصطدام المركبات بالمزلقانات أكبر عدد لحالات الحوادث، إذ بلغت 1696 حالة بنسبة 83% من إجمالي حوادث القطارات عام 2018.

آخر أكبر الحوادث:

صباح الأربعاء 27 من فبراير/شباط الماضي، انفجر خزان الوقود لقاطرة قطار لدى دخوله أحد أرصفة محطة القطارات الرئيسية بالعاصمة المصرية القاهرة، أثناء وجود عدد كبير من الركاب، ما نجم عنه حريق هائل، أودى بحياة 22 شخصًا وإصابة نحو 40 آخرين.

حوادث السيارات:

بحسب التقرير انخفض إجمالي "حوادث السيارات" على الطرق خلال عام 2018 إلى 8480 حادثة، مقابل 11098 حادثة عام 2017، بنسبة انخفاض بلغت 23.6%، نتج عنها 3087 حالة وفاة، و11803 مصاب، و13441 مركبة تالفة.

الجهاز في تقريره أوضح أن العنصر البشري يمثل 76.8% من أسباب حوادث الطرق، يليه الحالة الفنية للمركبة بنسبة 15.7% ثم حالة الطريق بنسبة 2.7% من إجمالي الحوادث عام 2018.

40 مليار تكلفة:

قدّر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التكلفة الإجمالية لحوادث السيارات في مصر، خلال عام 2015، بنحو 30.2 مليار جنيه.

بينما كشف تقرير لوزارة النقل والمواصلات، نشرته الصحف المصرية أن تكلفة حوادث الطرق والمرور في مصر تخطت حاجز 40 مليار جنيه عام 2017، وأن العنصر البشري يمثل 70% من أسباب حوادث الطرق في مصر، فيما تأتي الحالة الفنية للسيارة في المرتبة الثانية، والطريق نفسه في الحالة الأخيرة.

السبب الرئيسي للوفاة عالميا: