ماذا يعني فوز نتنياهو لإسرائيل والمنطقة العربية؟

بفوزه في الانتخابات البرلمانية أصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في طريقه ليصبح أكثر زعيم إسرائيلي بقاء في هذا المنصب رغم قضايا الفساد التي يواجهها.

فماذا يعني فوز نتنياهو بهذا المنصب، بحسب تقرير غوين أكرمان وإيمي تيبيل الذي نشرته وكالة بلومبرغ: