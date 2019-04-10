الجيش الجزائري يواجه اختيارا وجوديا

يواجه الجيش الجزائري تحديا صعبا ما بين خيار الابتعاد عن السلطة وخسارة مكاسبه، أو التمسك بها وفقدان شرعيته وشعبيته في الشارع والمخاطرة باحتمال وقوع اضطرابات واسعة في البلاد.

لكن تحليلا نشرته وكالة بلومبرغ الأربعاء توقع ألا تفرط النخبة الجزائرية الحاكمة، والتي يطلق عليها الجزائريون "لو بوفوار"، والتي تشير إلى قيادات الجيش ورجال الأعمال والسياسيين النافذين، بسهولة في السلطة.

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