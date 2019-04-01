أكثر من مليار سلاح ناري حول العالم.. من يملكها؟

ألقى الحظر الذي فرضته نيوزيلندا على حيازة الأسلحة نصف الآلية الضوء مجددا على الأسلحة النارية والعنف المرتبط بها حول العالم.

التفاصيل:

كشف تقرير نشره المنتدى الاقتصادي العالمي أن هناك أكثر من مليار قطعة سلاح ناري في العالم.

تختلف الأساليب التي تنتهجها الحكومات حول العالم في التعامل مع ظاهرة السلاح.

جاء قرار رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن بحظر الأسلحة نصف الآلية بعد هجوم إرهابي قام خلاله مسلح بقتل 50 شخصا في مسجدين بمدينة كرايستتشيرش.

القوانين الجديدة ستحظر الأسلحة شبه العسكرية والبنادق نصف الآلية، كما سيصدر عفو عمن يقوم بتسليم هذه الأسلحة للسلطات.

مليار سلاح شخصي:

يوجد في العالم أكثر من مليار قطعة سلاح ناري، أغلبها يملكه أشخاص عاديون، وفقا لمنظمة "مسح الأسلحة الصغيرة".

يقدر المسح أن ٨٥٪ من الأسلحة النارية في العالم هي في أيدي مدنيين، بينما تسيطر الجيوش على ١٣٪، وتمتلك وكالات إنفاذ القانون حول العالم ٢٪ فقط من هذه الأسلحة.

تختلف معدلات حيازة السلاح بشكل هائل من بلد لآخر.

بينما يصل معدل امتلاك السلاح إلى ١٢٠ قطعة سلاح ناري لكل ١٠٠ شخص في الولايات المتحدة، يهبط هذا المعدل إلى أقل من قطعة سلاح ناري واحدة لكل ١٠٠ شخص في إندونيسيا واليابان وملاوي.

كثيرا ما يشار لليابان باعتبارها نموذجا للنجاح في تقييد حمل وحيازة السلاح.

تجرى في اليابان اختبارات مشددة ومتكررة لتكون بمثابة عائق يقيد امتلاك السلاح. حيث يُسمح فقط ببنادق الخرطوش وبنادق ضغط الهواء.

إذا رغب أحد الأشخاص في شراء بندقية فعليه حضور دروس معينة واجتياز اختبار كتابي واختبار في ميدان للرماية، ثم بعد ذلك يخضع لفحوص تتعلق بالصحة العقلية والخلفية الجنائية.

نتيجة لهذه القيود فإن اليابان لا تشهد تقريبا أي حادث إطلاق نار، حيث بلغ معدل حالات الوفاة بإطلاق النار هناك 2 بالمئة لكل ١٠٠ ألف شخص عام 2014.

في مقابل هذا بلغ معدل حالات الوفاة بسبب إطلاق النار في الولايات المتحدة أكثر من ١٠ حالات لكل ١٠٠ ألف شخص في ٢٠١٤.

في الولايات المتحدة تقوم الرابطة الوطنية الأمريكية للسلاح بالدفاع عن الحق في حمل السلاح.

تنفق الرابطة بقوة للضغط ضد جميع أشكال تقييد اقتناء السلاح في الولايات المتحدة، بحجة أن الأسلحة تجعل البلاد أكثر أمانًا.

غالبًا ما تتمسك الرابطة بالتعديل الثاني من الدستور الأمريكي باعتباره مبررا لحماية ملكية السلاح.

ينص التعديل الثاني على أنه "لا يجوز التعرض لحق الناس في اقتناء السلاح وحمله".

هل كل الأسلحة سواء؟