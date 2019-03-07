20 مليون دولار لصد الهجمات عن حقل الشرارة الليبي

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أمس الأربعاء، إنها ستطلق مع شركائها الأجانب الذين يديرون حقل الشرارة النفطي صندوقا للتنمية بقيمة 20 مليون دولار لدعم المناطق المجاورة للحقل.

قصة حقل الشرارة:

أعيد فتح الحقل، الذي تبلغ طاقته 315 ألف برميل يوميًا، يوم الإثنين بعد أن سيطر عليه رجال قبائل وحراس في ديسمبر/كانون الأول مطالبين بإتاوات وأموال للتنمية المحلية.

المؤسسة الوطنية للنفط، قالت إنها وقعت على الاتفاق مع مجموعة تضم عددًا من الشركاء الدوليين المتمثلين في شركة ريبسول الإسبانية وشركة أو.إم.في النمساوية وتوتال الفرنسية وإكوينور النرويجية لإنشاء صندوق "لدعم سلسلة من مشاريع التنمية المستدامة لفائدة القاطنين في المناطق المجاورة للمواقع التي تشرف على إدارتها شركة أكاكوس للعمليات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط".

المشروعات تشمل المساهمة في توفير البنية التحتية الأساسية للمياه الصالحة للشرب وبرامج لمساعدة الشباب وتقديم الدعم للأندية الرياضية.

الحقل تعرّض للإغلاق مرارًا على يد سكان محليين وحراس يطالبون بإتاوات.

التنمية في جنوب ليبيا أقل من مثيلاتها في باقي أنحاء البلاد مع غياب الخدمات الحكومية.

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