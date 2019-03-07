20 مليون دولار لصد الهجمات عن حقل الشرارة الليبي

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أمس الأربعاء، إنها ستطلق مع شركائها الأجانب الذين يديرون حقل الشرارة النفطي صندوقا للتنمية بقيمة 20 مليون دولار لدعم المناطق المجاورة للحقل.
قصة حقل الشرارة:
- أعيد فتح الحقل، الذي تبلغ طاقته 315 ألف برميل يوميًا، يوم الإثنين بعد أن سيطر عليه رجال قبائل وحراس في ديسمبر/كانون الأول مطالبين بإتاوات وأموال للتنمية المحلية.
- المؤسسة الوطنية للنفط، قالت إنها وقعت على الاتفاق مع مجموعة تضم عددًا من الشركاء الدوليين المتمثلين في شركة ريبسول الإسبانية وشركة أو.إم.في النمساوية وتوتال الفرنسية وإكوينور النرويجية لإنشاء صندوق "لدعم سلسلة من مشاريع التنمية المستدامة لفائدة القاطنين في المناطق المجاورة للمواقع التي تشرف على إدارتها شركة أكاكوس للعمليات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط".
- المشروعات تشمل المساهمة في توفير البنية التحتية الأساسية للمياه الصالحة للشرب وبرامج لمساعدة الشباب وتقديم الدعم للأندية الرياضية.
- الحقل تعرّض للإغلاق مرارًا على يد سكان محليين وحراس يطالبون بإتاوات.
- التنمية في جنوب ليبيا أقل من مثيلاتها في باقي أنحاء البلاد مع غياب الخدمات الحكومية.
خلفية:
- قطاع النفط في ليبيا الذي يعدّ مصدر الدخل الوحيد للبلاد، يتعرض لمشاكل وصعوبات متزايدة، أبرزها الاضطرابات السياسية والصراع المسلح وتهالك البنية التحتية وانقطاع التيار الكهربائي في عدد من الحقول، وقدم المعدات وعدم توفر قطع الغيار.
- الاحتجاجات تتسبب في إغلاق بعض الحقول النفطية وخطوط الأنابيب.
- الإغلاقات تأتي بشكل رئيسي بفعل مجموعات مسلحة تقدم مطالب باسم أعضائها، وتدعي أحياناً أنها تعمل نيابة عن مجتمعات محلية تطالب بوظائف وخدمات عامة.
- الإغلاق المتكرر للحقول والموانئ النفطية في ليبيا، يكبّد البلاد خسائر مالية جسيمة.
- في وقت سابق أشارت "فايننشال تايمز"، في تقرير نشرته، إلى أن خسائر العائدات من صناعة النفط وصلت إلى 126 مليار دولار، بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات، وما صاحبها من احتجاجات وإغلاق لحقول النفط.
- مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، قال مرارًا إنه لن يتفاوض مع منفذي الإغلاقات وهدّد بمقاضاتهم، على الرغم من أن المؤسسة الوطنية للنفط تحاول أيضًا دعم المجتمعات القريبة من المنشآت النفطية وتعزيز العلاقات معها.
- ليبيا تمتلك أكبر مخزون للنفط في أفريقيا، إذ تقدر الاحتياطات النفطية المؤكدة فيها بنحو 47 مليار برميل.
- قبل الثورة على القذافي عام 2011، كانت ليبيا تنتج 1.6 مليون برميل نفط يوميًا في المتوسط.
- إنتاج البلاد من النفط يبلغ نحو مليون برميل يوميًا منذ يونيو/حزيران الماضي.
- إلى جانب نيجيريا، جرى إعفاء ليبيا من تخفيضات الإنتاج التي تقودها "أوبك"، والتي جرى تمديدها في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.