إقليم كيبيك: مشروع قانون يحظر الحجاب على موظفات الحكومة

اقترحت حكومة إقليم كيبيك في كندا مشروع قانون يحظر على معلمي المدارس العامة والقضاة وضباط الشرطة وغيرهم من الموظفين العموميين ارتداء رموز دينية، بما في ذلك الحجاب، أثناء العمل.
التفاصيل:
- قال رئيس وزراء إقليم كيبيك فرانسوا ليغو إن هذا التشريع المقترح ضروري للحفاظ على القيم والهوية العلمانية لكيبيك.
- يشمل مشروع القانون كذلك رموزا دينية أخرى مثل الصلبان المسيحية والطاقية اليهودية والعمامة السيخية.
- من المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون في المجلس التشريعي في "كيبيك" حيث يتمتع الحزب اليميني الذي ينتمي إليه ليغو بأغلبية.
ردود أفعال:
- انتقد رئيس وزراء الكندي جستين ترودو مشروع القانون.
- ترودو قال إن كندا وكيبيك مجتمعان علمانيان، ولذلك فمن غير المتصور "في مجتمع حر، أن نضفي الشرعية على تمييز المواطنين على أساس دينهم".
- أعلنت واحدة من كبرى نقابات المعلمين في كيبيك أنها تقدمت باعتراض قانوني ضد مساع حكومية للضغط على المدارس العامة للكشف عن المعلمين الذين يرتدون رموزا دينية، معتبرة أن هذا يمثل انتهاكا لميثاق الحقوق والحريات في كيببك.
- انتقد حقوقيون مشروع القانون واعتبروه انتهاكا للحريات الدينية ويتعارض مع صورة كندا كبلد متعدد الثقافات.
- انتقد خبراء في القانون التشريع المقترح لأن الحكومة لجأت إلى ثغرة دستورية تمكن المجلس التشريعي من تجاوز بعض الحقوق الدستورية مثل حرية التعبير والحرية الدينية، كي ينجو التشريع من الاعتراضات القانونية.
- شهد سلمان، وهي محامية محجبة هاجر والداها من العراق إلى مونتريال في ثمانينيات القرن الماضي، قالت: "كل واحدة تطمح أن تكون قاضية أو معلمة أو ضابطة شرطة وترتدي غطاء للرأس ستعتقد أنه ليس لها مستقبل في هذا الإقليم، وهذا سيؤدي لإبعاد المسلمين عن كيبيك".
- غريغوري بوردان، وهو محام دستوري كندي بارز، ويرتدي قلنسوة، قال: "هذا القانون المقترح مخيف"، مشيرا إلى أنه بموجب مشروع القانون، لن يتمكن من أن يكون مدعياً عاماً أو أن يمثل الدولة أمام المحكمة.
- قيادات مسلمة انتقدت مشروع القانون أيضا، وقال محمد لبيدي، إمام المسجد الذي تعرض لاعتداء بإطلاق نار قبل عامين أسفر عن مقتل 6 أشخاص، إن مشروع القانون سيعزز من مناخ الكراهية والإسلاموفوبيا في كيبيك وخارجها.
- لبيدي قال: "هذا المقترح سيهمش النساء المسلمات في أماكن العمل، كما أنه يتعارض مع حرية الدين في كل من كندا وكيبيك".