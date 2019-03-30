إقليم كيبيك: مشروع قانون يحظر الحجاب على موظفات الحكومة

اقترحت حكومة إقليم كيبيك في كندا مشروع قانون يحظر على معلمي المدارس العامة والقضاة وضباط الشرطة وغيرهم من الموظفين العموميين ارتداء رموز دينية، بما في ذلك الحجاب، أثناء العمل.

التفاصيل:

قال رئيس وزراء إقليم كيبيك فرانسوا ليغو إن هذا التشريع المقترح ضروري للحفاظ على القيم والهوية العلمانية لكيبيك.

يشمل مشروع القانون كذلك رموزا دينية أخرى مثل الصلبان المسيحية والطاقية اليهودية والعمامة السيخية.

من المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون في المجلس التشريعي في "كيبيك" حيث يتمتع الحزب اليميني الذي ينتمي إليه ليغو بأغلبية.

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