الإحصاء.. 26 حالة طلاق كل ساعة في مصر

ارتفع عدد حالات الطلاق في مصر خلال شهر ديسمبر/كانون أول الماضي إلى 18500 حالة، مقارنة بعدد 17600 حالة في ديسمبر/كانون أول 2017، بنسبة زيادة بلغت 5.1%، وبمعدل 26 حالة طلاق كل ساعة.

جاء هذا ضمن النشرة المعلوماتية لشهر فبراير/شباط التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

معدلات الطلاق في مصر:

معدل الطلاق في مصر يشهد زيادة ملحوظة مقارنة بمعدل الزواج، فوفقا لتقارير جهاز الإحصاء، ارتفع معدل الطلاق عام 2017 ليصل إلى 198269 حالة، بنسبة زيادة 6.5 % مقارنة بعام 2016.

هذه الأرقام دفعت مشيخة الأزهر مؤخرًا إلى تدشين وحدة "لَمِّ الشَّمْل" للصلح بين الأزواج المختلفين حتى لا يصلوا لمرحلة الطلاق، وذلك للحد من الظاهرة وتبعاتها الاجتماعية الخطيرة.

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قال في بيان "الوحدة تهدف لحماية الأسرة من التفكك، ويدور عملها على دراسة الظاهرة نظريًا، إضافة إلى دور عملي يتمثل في زيارة المراكز والقرى لنشر الوعي ولم شمل الأسرة والصلح بين المتخاصمين"، وخصص المركز رقمًا موحدًا للتواصل مع الوحدة.

مقارنة بين معدلات الطلاق في ديسمبر 2017 و2018 (الإحصاء)

مبادرة "مودة":