الإحصاء.. 26 حالة طلاق كل ساعة في مصر

ارتفع عدد حالات الطلاق في مصر خلال شهر ديسمبر/كانون أول الماضي إلى 18500 حالة، مقارنة بعدد 17600 حالة في ديسمبر/كانون أول 2017، بنسبة زيادة بلغت 5.1%، وبمعدل 26 حالة طلاق كل ساعة.
جاء هذا ضمن النشرة المعلوماتية لشهر فبراير/شباط التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
معدلات الطلاق في مصر:
معدل الطلاق في مصر يشهد زيادة ملحوظة مقارنة بمعدل الزواج، فوفقا لتقارير جهاز الإحصاء، ارتفع معدل الطلاق عام 2017 ليصل إلى 198269 حالة، بنسبة زيادة 6.5 % مقارنة بعام 2016.
هذه الأرقام دفعت مشيخة الأزهر مؤخرًا إلى تدشين وحدة "لَمِّ الشَّمْل" للصلح بين الأزواج المختلفين حتى لا يصلوا لمرحلة الطلاق، وذلك للحد من الظاهرة وتبعاتها الاجتماعية الخطيرة.
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قال في بيان "الوحدة تهدف لحماية الأسرة من التفكك، ويدور عملها على دراسة الظاهرة نظريًا، إضافة إلى دور عملي يتمثل في زيارة المراكز والقرى لنشر الوعي ولم شمل الأسرة والصلح بين المتخاصمين"، وخصص المركز رقمًا موحدًا للتواصل مع الوحدة.
مبادرة "مودة":
الناطق باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد، كان قد تحدث عن اعتزام الحكومة المصرية إطلاق مبادرة "مودة" للحد من معدلات الطلاق "المزعجة" في مصر، قائلا إن حوالي 20٪ من حالات الزواج السنوي في البلاد تنتهي بالطلاق.
في مقابلة تليفزيونية، قال سعد إنه من بين 980 ألف حالة زواج سنويًا، تفشل 198 ألف حالة قبل بلوغ السنة الثالثة، وهي نسبة كبيرة للطلاق المبكر تتجاوز 20%.
سعد: 38-40 % من حالات الطلاق المذكورة تحدث في السنوات الثلاث الأولى من الزواج.
سعد: الطلاق ينتشر بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة.
في خطاب ألقاه في يناير عام 2017 خلال عيد الشرطة، قال السيسي إن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أبلغه أن حوالي 40 % من الزيجات السنوية في البلاد تنتهي بالطلاق بعد خمس سنوات.
السيسي: ألا نستطيع إصدار قانون ينص على ألا يتم الطلاق إلا أمام المأذون لكي نعطي فرصة للناس أن تراجع نفسها، داعيًا إلى إبطال الطلاق الشفوي.
مفتي مصر قال في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن ما لا يقل عن 4200 سؤال حول الطلاق يتم إرسالها إلى دار الإفتاء المصرية الشهرية، وهو رقم يشير إلى معدل متزايد من الطلاق في البلاد.