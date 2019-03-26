اليمن.. الحصاد المر لأربع سنوات من الحرب

مع حلول الذكرى الرابعة للحرب في اليمن تتواصل معاناة اليمنيين في ظل عدم وجود أفق لحل الصراع المتواصل في هذا البلد الفقير والذي تسبب في أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم حاليا.

حصاد أربع سنوات من الحرب في اليمن: