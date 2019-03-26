البث الحي
تقارير

اليمن.. الحصاد المر لأربع سنوات من الحرب

نحو 2 مليون طفل يمني يعانون من سوء التغذية
نحو 2 مليون طفل يمني يعانون من سوء التغذية
26/3/2019

مع حلول الذكرى الرابعة للحرب في اليمن تتواصل معاناة اليمنيين في ظل عدم وجود أفق لحل الصراع المتواصل في هذا البلد الفقير والذي تسبب في أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم حاليا. 

حصاد أربع سنوات من الحرب في اليمن:
  • الأمم المتحدة تقول إن ما يقرب من 100 مدني يتعرضون للقتل أو الإصابة أسبوعيا. 
  • تسببت الغارات الجوية في مقتل أو إصابة 37 طفلا شهريا خلال الشهور الاثني عشر الماضية، بحسب منظمة "أنقذوا الأطفال".
  • المنظمة قالت إن الغارات الجوية كانت السبب الرئيسي في حالات الوفاة والإصابة المرتبطة بالحرب بين الأطفال اليمنيين. 
  • نحو 10 ملايين شخص، يمثلون أكثر من ثلث اليمنيين، لا يجدون ما يكفيهم من الطعام.
  • نحو 85 ألف طفل تحت سن خمس سنوات ربما توفوا بسبب الجوع الشديد منذ عام 2015.
  • نحو مليوني طفل يمني يعانون من سوء التغذية، من بينهم 360 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد وخطير. 
  • يحتاج 24 مليون شخص، يمثلون حوالي 80٪ من السكان، إلى شكل ما من أشكال المساعدة الإنسانية. 
  • ما يقرب من 18 مليون يمني يفتقرون إلى المياه النظيفة.
  • تسببت الحرب والأوضاع الإنسانية الصعبة في فرار أكثر من 190 ألف شخص إلى البلدان المجاورة. 
  • يوجد حوالي مليوني طفل في اليمن خارج مقاعد الدراسة. 
  • تم الإبلاغ عن اشتباه بإصابة نحو 1.2 مليون شخص بالكوليرا منذ عام 2017، توفي منهم أكثر من 2500 شخص.
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من تقارير

رأي الجمهور

مظاهرات عراقية للمطالبة بتحسين الأوضاع الإقتصادية -أرشيف

وزيرة وممثلة ووسائل إعلام.. "سيدة المطر" في مصر تحصد تفاعلا واسعا (فيديو)

صورة سيدة المطر حازت على تعاطف واسع على مواقع التواصل (مواقع التواصل)

الغارديان: انتهاكات حقوق الإنسان وقتل خاشقجي وحرب اليمن تعزل السعودية

الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي

ما آليات التجارب على لقاحات كورونا؟ وكيف نتأكد من سلامتها؟

نتائج اللقاحات الأوليَّة تبشِّر بوضع حد لجائحة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

فرنسا ترد على "تصريحات التهدئة" من أردوغان.. ماذا قالت؟

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (رويترز)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)