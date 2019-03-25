اتفاقية بين أمريكا وسلطنة عمان تحد من الحاجة لعبور مضيق هرمز

وقعت أمريكا اتفاقية استراتيجية للموانئ مع سلطنة عمان، أمس الأحد، تمنح الجيش الأمريكي تسهيلات أكبر في منطقة الخليج كما ستحد من الحاجة لإرسال السفن عبر مضيق هرمز قبالة ساحل إيران.

التفاصيل:

قالت السفارة الأمريكية في عمان في بيان إن الاتفاقية تضمن للولايات المتحدة الاستفادة من المنشآت والموانئ في الدقم وصلالة و"تؤكد من جديد التزام البلدين بتعزيز الأهداف الأمنية المشتركة".

تنظر عمان للاتفاقية من منظور اقتصادي، إذ تريد السلطنة تطوير الدقم مع الاحتفاظ بدورها الحيادي في السياسة والدبلوماسية بمنطقة الشرق الأوسط على الطريقة السويسرية.

الخطوة تأتي أيضا مع تنامي قلق الولايات المتحدة من برامج إيران الصاروخية التي توسعت وتطورت في السنوات القليلة الماضية رغم العقوبات والضغوط الدبلوماسية الأمريكية.

قال مسؤول أمريكي طالبا عدم ذكر اسمه إن الاتفاقية مهمة لأنها تحسن الوصول إلى موانئ تتصل بالمنطقة عبر شبكة من الطرق مما يمنح الجيش الأمريكي قدرة كبيرة على الصمود في وقت الأزمة.

أضاف المسؤول الأمريكي "اعتدنا العمل بناء على افتراض أن بإمكاننا دخول الخليج بسهولة" لكن "جودة وكمية الأسلحة الإيرانية تزيد المخاوف".

سبق أن هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز وهو مسار رئيسي لشحن النفط في الخليج ردا على أي عمل عدائي أمريكي بما في ذلك محاولات وقف صادرات النفط الإيرانية عن طريق العقوبات.

المسؤول الأمريكي أشار إلى أن الاتفاقية ستزيد من الخيارات العسكرية الأمريكية في المنطقة في مواجهة أي أزمة.

وميناء الدقم مثالي للسفن الكبيرة لدرجة أنه يتسع لاستدارة حاملة طائرات، وقال مسؤول: "الميناء نفسه جذاب للغاية والموقع الجغرافي مهم للغاية من الناحية الاستراتيجية لكونه خارج مضيق هرمز" مضيفا أن المفاوضات بدأت في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

المنافسة مع الصين