استياء عالمي من تصريحات ترمب بشأن الجولان المحتل

تزايدت ردود الفعل الدولية ضد تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن الاعتراف بالسيادة المزعومة لإسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة، معتبرة الموقف الأمريكي "انتهاكا سافرا" للقرارات الدولية.

مساء الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر "تويتر" إنه "حان الوقت بعد 52 عاما، أن تعترف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل الكاملة على مرتفعات الجولان، التي تتسم بأهمية استراتيجية وأمنية بالغة لدولة إسرائيل، والاستقرار الإقليمي".

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2019

وثيقة رسمية

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية اليوم الجمعة أن مسؤولين أمريكيين يعدون وثيقة رسمية باعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتل من المرجح أن يوقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأسبوع المقبل.

المسؤول قال إن من المرجح أن يوقع ترمب الوثيقة الرئاسية أثناء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن الأسبوع المقبل.

"الجزيرة مباشر" تستعرض أبرز ردود الفعل الدولية:

تركيا

الرئيس رجب طيب أردوغان قال، الجمعة، أمام اجتماع طارئ دعت له تركيا لبحث تداعيات مجزرة المسجدَين في نيوزيلندا، "لن نسمح إطلاقًا بشرعنة احتلال مرتفعات الجولان.. تصريحات ترمب حول مرتفعات الجولان تجر المنطقة إلى حافة أزمة جديدة".

أردوغان قال أيضا خلال تجمع انتخابي بولاية قونية: المعرفة بالتاريخ أمر هام للغاية، عليك أن تحدّث معلوماتك التاريخية، أصدرت الأمم المتحدة قرارات تتعلق بالجولان، ووفقا لهذه القرارات ليس لإسرائيل ذرة من حق في الجولان.

أردوغان: لهذا السبب قلت اليوم في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، وأكرر الآن أننا سنتابع قضية الجولان إلى النهاية.

قبله بساعات، انتقد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، تصريح ترمب قائلا في تغريدة إن "محاولة الإدارة الأمريكية شرعنة الأنشطة غير المشروعة لإسرائيل المحتلة لأراضي فلسطين، في مرتفعات الجولان، تعني دعم سياسة الاحتلال وتعميق الصراعات".

The territorial integrity of countries is protected under int’l law. The US government’s @realDonaldTrump attempts to legitimate Israel’s illegal actions towards Golan Heights mean nothing but supporting Israel’s policy of occupation and deepening the conflict in the region. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 21, 2019

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال، في تغريدة إن "المحاولات الأمريكية لإضفاء الشرعية على انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، لا تؤدي إلا لمزيد من العنف والآلام في المنطقة".

نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، عمان قورتولموش، انتقد دعوة ترمب مؤكدا أن "العالم ليس ذلك المكان الذي يمكن إدارته بالتغريدات التي يغرد بها ترامب كلما خطر له ذلك".

قورتولموش لفت عبر تويتر إلى أن الرئيس الأمريكي يعمل منذ فترة طويلة "متحدثا باسم إسرائيل".

مصر

مصر أكدت، الجمعة، في بيان للخارجية على موقفها الثابت، باعتبار مرتفعات الجولان السوري، أرضا عربية محتلة.

القاهرة قالت إن موقفها التزاما "لمقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981، بشأن بطلان القرار الذي اتخذته إسرائيل، بفرض قوانينها وولايتها القضائيّة وإدارتها على الجولان السوري المحتل، وعلى اعتباره لاغياً وليست له أيّة شرعيّة دولية".

مصر أكدت على ضرورة احترام المجتمع الدولي لمقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، من حيث عدم جواز الاستيلاء على أراض دول أخرى بالقوة.

روسيا

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا قالت، الجمعة، إن "تغيير صفة المرتفعات المحتلة هو التفاف على مجلس الأمن وانتهاك مباشر للقرارات الأممية".

زاخاروفا أعربت في تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، عن رفض بلادها لتصريحات ترمب.

إيران

المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، برهام قاسمي، قال إن "القرارات الشخصية ومزاج ترمب الإبداعي، يظهر مجددا حقيقة سياسة الولايات المتحدة، والتي تشكل خطرا على العالم بأسره، وقد تؤدي إلى سلسلة أزمات خطيرة وجديدة في المنطقة"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

قاسمي أكد أن "الكيان الصهيوني لا يحكم أي أرض عربية أو إسلامية إلا ككيان محتل، ويجب إيقاف اغتصاب احتلال هذا الكيان"، مشيرا إلى أن "الجولان أرض سورية محتلة، باعتراف الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وليس هناك حل فيما يخص الجولان غير طرد الاحتلال منها".

وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قال الجمعة، في تغريدة على حسابه في موقع توتير: لقد صدمنا بتصريحات ترمب وإعطائه ما ليس له لإسرائيل العنصرية، أولا القدس والآن الجولان.

With OIC ministers in Turkey; all condemn barbaric Christchurch terror against Muslims & seek to unite against dangerous tide of racism & Islamophobia in the West. All shocked by @realDonaldTrump continuing to try to give what is not his to racist Israel:first Al-Quds & now Golan — Javad Zarif (@JZarif) March 22, 2019

الأردن

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اعتبر أن السلام الشامل في المنطقة يتطلب انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

الصفدي: الجولان أرض سورية محتلة وفقاً لجميع قرارات الشرعية الدولية التي تنص بشكل واضح وصريح على عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.

مجلس التعاون الخليجي

مجلس التعاون الخليجي أعرب، الجمعة، عن أسفه لتصريحات ترمب، مؤكدا أن هذا لن يغير من "الحقيقة الثابتة" باعتبار مرتفعات الجولان أراض سورية.

بيان صادر عن الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف بن راشد الزياني قال إن "تصريحات الرئيس الأمريكي التي وردت في حسابه على تويتر لن تغير من الحقيقة الثابتة التي يتمسك بها المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهي أن مرتفعات الجولان العربية أراض سورية احتلتها اسرائيل بالقوة العسكرية في الخامس من يونيو/ حزيران 1967".

الزياني اعتبر أن تصريحات ترمب "تقوض فرص تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، والذي لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية التي احتلتها" عام 1967 بما في ذلك الجولان.

الأمين العام لمجلس التعاون يعرب عن أسفه لتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن مرتفعات الجولان السورية https://t.co/NUVUmS8DVU — مجلس التعاون (@GCCSG) March 22, 2019

الأمم المتحدة

في أول تعليق أممي على تغريدة ترمب، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن الأمم المتحدة "ملتزمة بجميع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة"، والتي تنص على أن احتلال مرتفعات الجولان السورية من قبل إسرائيل هو عمل غير مشروع بموجب القانون الدولي.

حق أضاف في تصريح لوكالة "الأناضول" أن "موقف الأمم المتحدة لم يتغير بعد إعلان الرئيس الأمريكي بخصوص الجولان".

الاتحاد الأوربي

المتحدثة الرسمية باسم الاتحاد الأوربي، مايا كوسيانتشيش، قالت لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن "موقف الاتحاد الأوربي بشأن الجولان لم يتغير، وتماشيا مع القانون الدولي، لا يعترف الاتحاد بسيادة إسرائيل على الأراضي التي تحتلها منذ حزيران / يونيو 1967، بما في ذلك مرتفعات الجولان، ولا يعتبرها بالتالي جزءا من أراضي إسرائيل".

رئيس المجلس الأوربي دونالد توسك قال، الجمعة، إن الاتحاد الأوربي يتمسك بموقفه من مرتفعات الجولان رغم تصريحات ترمب بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على المنطقة التي استولت عليها في حرب 1967.

توسك أضاف في مؤتمر صحفي تعليقا على تصريحات ترمب "موقف الاتحاد الأوربي معروف جيدا ولم يتغير". ولا يعترف الاتحاد الأوربي بسيادة إسرائيل على الجولان.

الجامعة العربية

الجامعة العربية قالت في بيان، الجمعة، إنها "تقف بالكامل" وراء الحق السوري في منطقة الجولان المحتلة.

البيان شدد على أن "أي اعتراف بسيادة إسرائيلية على الجولان السوري، غير ذي حيثية، ولا يترتب عليه حقوق أو التزامات".

الجامعة حذرت من أن "أي اعتراف أمريكي بسيادة إسرائيلية على الجولان سيُمثل ردة خطيرة في الموقف الأمريكي من النزاع العربي – الإسرائيلي إجمالا".

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قال إن أي اعتراف أمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان سيمثل ردة خطيرة في موقف الولايات المتحدة من الصراع العربي الإسرائيلي.

أبو الغيط أضاف في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية في وقت متأخر من مساء الخميس "الجامعة العربية تقف بالكامل وراء الحق السوري في أرضه المحتلة، ولدينا موقف واضح مبني على قرارات في هذا الشأن، وهو موقف لا يتأثر إطلاقا بالموقف من الأزمة.

سوريا

في بيان نشرته وكالة الأنباء العربية السورية (سانا) قال مصدر في وزارة الخارجية إن تصريحات الرئيس الأمريكي "تؤكد مجددا انحياز الولايات المتحدة الأعمى" لإسرائيل لكنها "لن تغير أبدا من حقيقة أن الجولان كان وسيبقى عربيا سوريا".

المصدر أضاف أن "الشعب السوري أكثر عزيمة وتصميما وإصرارا على تحرير هذه البقعة الغالية من التراب الوطني السوري بكل الوسائل المتاحة"، مضيفا أن تصريح ترمب "لا مسؤول" ويعكس "ازدراء للشرعية الدولية".

المصدر رأى "أن الولايات المتحدة بسياساتها الرعناء التي تحكمها عقلية الهيمنة والغطرسة باتت تمثل العامل الأساس في توتير الأوضاع على الساحة الدولية وتهديد السلم والاستقرار الدوليين"، داعيا "دول العالم لوضع حد للصلف الأمريكي وإعادة الاعتبار للشرعية الدولية والحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في العالم".

إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجه الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، بعدما قال ترمب إن الوقت حان للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.

نتنياهو قال في تغريدة على تويتر "في وقت تسعى فيه إيران لاستخدام سوريا منصة لتدمير إسرائيل، يقدم الرئيس ترمب بشجاعة على الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان. شكرا الرئيس ترامب!".

في الوقت لذي تسعى فيه إيران لاستخدام سوريا كقاعدة لتدمير إسرائيل, الرئيس #ترامب يعترف بجرأة بالسيادة الإسرائيلية على #الجولان. شكرا أيها الرئيس ترامب! — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 21, 2019

فرنسا

وزارة الخارجية الفرنسية قالت اليوم الجمعة إن باريس لا تعترف بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان وأن الاعتراف به يتعارض مع القانون الدولي.

الخارجية الفرنسية: الجولان أرض محتلة من قبل إسرائيل منذ 1967. فرنسا لا تعترف بالضم الإسرائيلي عام 1981.

الخارجية الفرنسية: تم الاقرار بأن هذا الوضع باطل ولاغ في عدة قرارات لمجلس الأمن، بالأخص القرار 497 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

الخارجية الفرنسية: الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، الأرض المحتلة، سيكون مخالفا للقانون الدولي، بالأخص واجب الدول بعدم الاعتراف بوضع غير قانوني.

قطر

وزارة الخارجية القطرية: دولة قطر تؤكد أن مساعدة الاحتلال الإسرائيلي على ازدراء القرارات الأممية ذات الصلة بهضبة الجولان المحتلة وخصوصا قرار مجلس الأمن رقم /497/ لسنة 1981 لن تغير من حقيقة أن الهضبة أرض عربية محتلة.

الخارجية القطرية: فرض إسرائيل قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان يعد باطلا ولاغيا ودون أي أثر قانوني.

الخارجية القطرية: امتثال الاحتلال الإسرائيلي لقرارات الشرعية الدولية بالانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها هضبة الجولان.

الخارجية القطرية: أية قرارات أحادية للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان ستشكل عائقا كبيرا أمام السلام المنشود بالمنطقة.

بيان : دولة #قطر تؤكد على موقفها المبدئي الثابت بشأن هضبة #الجولان المحتلةhttps://t.co/OQZgpqAgLw#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/eqqHXNDSjk

— وزارة الخارجية – قطر (@MofaQatar_AR) March 22, 2019

ألمانيا

متحدثة باسم الحكومة الألمانية قالت، الجمعة، إن هضبة الجولان أرض سورية تحتلها إسرائيل.

المتحدثة أولريكه ديمر : تغيير الحدود الوطنية لا بد أن يكون عبر وسائل سلمية بين جميع الأطراف المعنية".

مجلس حقوق الإنسان

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تبنى، الجمعة، مشروع قرار يعارض احتلال إسرائيل لمرتفعات الجولان ويطالبها بالالتزام بجميع قرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 479.

المجلس ناقش اليوم الأخير لدورته الأربعين المنعقدة في جنيف، مشروع قرار حول حقوق الإنسان في مرتفعات الجولان المحتلة من قبل إسرائيل، تقدم به باكستان، بحسب وكالة الأناضول.

المجلس تبنى مشروع القرار بعد أن صوت لصالحه 26 دولة مقابل معارضة 16 وامتناع 5 عن التصويت.

القرار يدعو إسرائيل إلى الامتثال لجميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق باحتلال مرتفعات الجولان.

المعارضة السورية

هيئة التفاوض العليا التابعة للمعارضة السورية، قالت في بيان أصدرته الجمعة، إنها "تدين بأشد العبارات تصريحات الإدارة الأمريكية بخصوص الاعتراف بسيادة الكيان الإسرائيلي على الجولان العربي السوري المحتل".

الهيئة: اتخاذ مثل هذا القرار مخالف للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن التي تعتبر الجولان أرضا سورية محتلة".

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية حذر من مغبة المساس بالسيادة السورية على الجولان.

الائتلاف: مجرد تفكير أي جهة في الاعتراف بشرعية الاحتلال والاستيلاء على الأراضي بالقوة العسكرية يمثل خرقا للقانون الدولي وتكريسا لشريعة الغاب، وعملاً مخالفاً لقرارات مجلس الأمن، ومنها القرار رقم 497 (1981)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثلاثين من تشرين ثاني 2018 بخصوص الجولان السوري المحتل".

الائتلاف: المساس بحقوق الشعب السوري وسيادته على كامل أراضيه هو أمر مدان، ولن يكون مقبولاً بأي شكل من الأشكال، كما أنه فتح لأبواب الصراع في المنطقة، وطريق مباشر نحو تقويض أسس القانون الدولي والقرارات الدولية، كما أنه خرق للمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، وخاصة عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.

الفصائل الفلسطينية

وصفت حركة الجهاد الإسلامي وصفت قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بـ "العدائي ويعكس مدى الانحياز المطلق والشراكة في احتلال الأرض العربية".

الحركة حذرت من ما أسمته "مخطط استعماري أمريكي ينفذ بأيادي صهيونية"، وطالبت "بموقف عربي واضح وحاسم من هذا الإعلان"، مؤكدة "أن الجولان أرض عربية سورية".

الحركة: على مختلف دول العالم أن تنتبه لهذا الحريق الذي يسعى الرئيس الأمريكي لإشعاله في العالم كله بهذه السياسات المتطرفة والعنصرية".

حازم قاسم الناطق باسم حركة "حماس"، قال في بيان، إن "حديث الرئيس الأمريكي عن نيته الاعتراف بالجولان المحتل كجزء من كيان الاحتلال، هو استمرار لعدوان الولايات المتحدة على الحقوق العربية".

قاسم: القرار يعتبر اصطفاف كامل إلى جانب الرواية والرؤية الصهيونية".

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: تصريح ترمب" يشكل تعديًا جديدًا ومستمرًا ضد الأرض والحقوق العربية، في إطار الشراكة الأمريكية – الإسرائيلية التي تستهدف الوطن العربي.

الجبهة: يستوجب التعامل مع الإدارة الأمريكية باعتبارها عدوًا للأمة العربية ومصالحها التي لن تكون أي من بلدانها بمنأى عن قرارات مماثلة.

خلفيات: