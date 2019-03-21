الجولان المحتلة.. هدية "انتخابية" من ترمب لنتنياهو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الخميس إن الوقت قد حان لدعم السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.
ويشكل الإعلان هدية ثمينة من ترمب لحليفه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في حملته الانتخابية.
التفاصيل
- ترمب قال في تغريدة على تويتر "بعد 52 عاما، حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي لها أهمية استراتيجية وأمنية حيوية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي".
- يمثل الاعتراف بسيادة إسرائيل على المنطقة تغيرا كبيرا في السياسة الأمريكية، وذلك قبل أسبوع من زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن لمقابلة تراب وإلقاء خطاب أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك).
- يضغط نتنياهو، الذي يخوض انتخابات في إسرائيل في التاسع من أبريل/ نيسان، على الولايات المتحدة للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، لاستخدام ذلك في وجه خصومه.
- حظي قرار ترامب بموافقة سريعة من السناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي يدفع الكونغرس للاعتراف بالسيطرة الإسرائيلية على الجولان.
- كتب غراهام على تويتر "إن قرار الرئيس ترمب الاعتراف بالجولان كجزء من إسرائيل حكيم استراتيجيا ورائع بشكل عام. أحسنت سيدي الرئيس".
نتنياهو يرحب
- سارع نتنياهو إلى الترحيب بقرار ترمب المفاجئ والذي يدعمه في حملته الصعبة لإعادة انتخابه مرة خامسة.
- كتب نتنياهو على تويتر "في وقت تسعى إيران الى استخدام سوريا منصة لتدمير اسرائيل، يعترف الرئيس ترمب بجرأة بسيادة اسرائيل على مرتفعات الجولان. شكرا للرئيس ترمب".
رفض تركي وأممي
- وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو رد على تغريدة ترمب حول الجولان قائلا: المحاولات الأمريكية لإضفاء شرعية على انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي لا تؤدي إلا لمزيد من العنف والآلام بالمنطقة.
- تشاووش أوغلو: تركيا تدعم وحدة الأراضي السورية.
- نائب رئيس الحزب العدالة والتنمية التركي نعمان قورتولموش عبر حسابه على تويتر: العالم ليس ذلك المكان الذي يمكن إدارته بالتغريدات التي يغرد بها ترمب كلما خطر له ذلك".
- قورتولموش: الرئيس الأمريكي يعمل منذ فترة طويلة متحدثا باسم إسرائيل".
- قورتولموش: التصريح الأخير حول مرتفعات الجولان، هو مقاربة تنم عن سوء نية، ومن شأنه أن يؤجج الأوضاع في منطقتنا المتحولة إلى كرة نارية.
- في أول تعليق أممي على تغريدة تراب، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في تصريح لمراسل الأناضول، إن الأمم المتحدة "ملتزمة بجميع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة".
قنبلة دبلوماسية
- يعد إعلان ترمب القنبلة الدبلوماسية الثانية التي تفجرها واشنطن، الحليف القوي لإسرائيل، في مساعيها لإعادة رسم خارطة الشرق الأوسط.
- في 2017 كسر ترمب تقليدا استمر عقودا واعترف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل بدلا من تل أبيب.
- وردت تلميحات أمريكية بشأن مرتفعات الجولان قبل أسبوع عندما غيرت وزارة الخارجية وصفها لتلك المرتفعات واستبدلت وصفها بـ"المحتلة" بعبارة "التي تسيطر عليها إسرائيل".
- أزالت وزارة الخارجية وصف "المحتلة" عن الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة التي تحتلها إسرائيل.
الجولان المحتل
- انتزعت إسرائيل السيطرة على الجزء الأكبر من هضبة الجولان من سوريا في حرب عام 1967 وضمتها في خطوة لم تلق اعترافا دوليا.
- أثار نتنياهو إمكانية الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية في أول اجتماع له مع ترمب في البيت الأبيض في فبراير/ شباط 2017.
- يأتي إعلان ترمب قبل الكشف المتوقع عن خطة البيت الأبيض للسلام. وقال مسؤولون فلسطينيون إنهم يتوقعون أن تكون الخطة منحازة لإسرائيل.
- قطعت السلطة الفلسطينية اتصالاتها مع واشنطن بعد اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.
- سيستضيف ترمب نتانياهو في البيت الأبيض الاثنين والثلاثاء المقبلين. وسيشارك نتنياهو في المؤتمر السنوي للجنة العلاقات الأميركية الاسرائيلية المؤيدة القوية لإسرائيل.
- يعيش في الجولان نحو 20 ألف مستوطن إسرائيلي.