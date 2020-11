الجولان المحتلة.. هدية "انتخابية" من ترمب لنتنياهو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الخميس إن الوقت قد حان لدعم السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.

ويشكل الإعلان هدية ثمينة من ترمب لحليفه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في حملته الانتخابية.

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability!

President Trump’s decision to recognize the Golan as part of Israel is strategically wise and overall awesome.

Well done, Mr. President!

Now I, along with Senator @tedcruz, will try to get Congress to follow your lead. https://t.co/esjggBDawq

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 21, 2019