الجولان المحتلة.. هدية "انتخابية" من ترمب لنتنياهو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الخميس إن الوقت قد حان لدعم السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.

ويشكل الإعلان هدية ثمينة من ترمب لحليفه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في حملته الانتخابية.

التفاصيل

ترمب قال في تغريدة على تويتر "بعد 52 عاما، حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي لها أهمية استراتيجية وأمنية حيوية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي".

يمثل الاعتراف بسيادة إسرائيل على المنطقة تغيرا كبيرا في السياسة الأمريكية، وذلك قبل أسبوع من زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن لمقابلة تراب وإلقاء خطاب أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك).

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2019

يضغط نتنياهو، الذي يخوض انتخابات في إسرائيل في التاسع من أبريل/ نيسان، على الولايات المتحدة للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، لاستخدام ذلك في وجه خصومه.

حظي قرار ترامب بموافقة سريعة من السناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي يدفع الكونغرس للاعتراف بالسيطرة الإسرائيلية على الجولان.

كتب غراهام على تويتر "إن قرار الرئيس ترمب الاعتراف بالجولان كجزء من إسرائيل حكيم استراتيجيا ورائع بشكل عام. أحسنت سيدي الرئيس".

President Trump’s decision to recognize the Golan as part of Israel is strategically wise and overall awesome. Well done, Mr. President! Now I, along with Senator @tedcruz, will try to get Congress to follow your lead. https://t.co/esjggBDawq — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 21, 2019

نتنياهو يرحب

سارع نتنياهو إلى الترحيب بقرار ترمب المفاجئ والذي يدعمه في حملته الصعبة لإعادة انتخابه مرة خامسة.

كتب نتنياهو على تويتر "في وقت تسعى إيران الى استخدام سوريا منصة لتدمير اسرائيل، يعترف الرئيس ترمب بجرأة بسيادة اسرائيل على مرتفعات الجولان. شكرا للرئيس ترمب".

في الوقت لذي تسعى فيه إيران لاستخدام سوريا كقاعدة لتدمير إسرائيل, الرئيس #ترامب يعترف بجرأة بالسيادة الإسرائيلية على #الجولان. شكرا أيها الرئيس ترامب! — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 21, 2019

رفض تركي وأممي

وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو رد على تغريدة ترمب حول الجولان قائلا: المحاولات الأمريكية لإضفاء شرعية على انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي لا تؤدي إلا لمزيد من العنف والآلام بالمنطقة.

تشاووش أوغلو: تركيا تدعم وحدة الأراضي السورية.

نائب رئيس الحزب العدالة والتنمية التركي نعمان قورتولموش عبر حسابه على تويتر: العالم ليس ذلك المكان الذي يمكن إدارته بالتغريدات التي يغرد بها ترمب كلما خطر له ذلك".

قورتولموش: الرئيس الأمريكي يعمل منذ فترة طويلة متحدثا باسم إسرائيل".

قورتولموش: التصريح الأخير حول مرتفعات الجولان، هو مقاربة تنم عن سوء نية، ومن شأنه أن يؤجج الأوضاع في منطقتنا المتحولة إلى كرة نارية.

في أول تعليق أممي على تغريدة تراب، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في تصريح لمراسل الأناضول، إن الأمم المتحدة "ملتزمة بجميع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة".

Dünya Trump'ın aklına estikçe attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değildir. ABD'nin başkanı epeydir İsrail'in sözcülüğüne soyunmaktadır. Golan Tepeleri hakkındaki son sözleri ateş topuna dönmüş olan bölgemizi daha da karıştırmaya neden olacak art niyetli bir yaklaşımdır. — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) March 21, 2019

قنبلة دبلوماسية

يعد إعلان ترمب القنبلة الدبلوماسية الثانية التي تفجرها واشنطن، الحليف القوي لإسرائيل، في مساعيها لإعادة رسم خارطة الشرق الأوسط.

في 2017 كسر ترمب تقليدا استمر عقودا واعترف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل بدلا من تل أبيب.

وردت تلميحات أمريكية بشأن مرتفعات الجولان قبل أسبوع عندما غيرت وزارة الخارجية وصفها لتلك المرتفعات واستبدلت وصفها بـ"المحتلة" بعبارة "التي تسيطر عليها إسرائيل".

أزالت وزارة الخارجية وصف "المحتلة" عن الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة التي تحتلها إسرائيل.

الجولان المحتل