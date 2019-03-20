تقرير أمريكي: مصر تستورد 12.6 مليون طن قمح العام القادم

توقع تقرير حديث صادر عن مكتب الشؤون الزراعية الدولية في السفارة الأمريكية بالقاهرة أن تصل واردات مصر من القمح في العام 2019-2020 إلى 12.6 مليون طن.

يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 0.8% عن العام الحالي 2018-2019 الذي يتوقع أن تصل فيه الواردات إلى 12.5 مليون طن متري.

توقع التقرير أن يصل إنتاج مصر من القمح في العام التسويقي 2019-2020 (من يوليو/تموز إلى يونيو/حزيران) إلى 8 ملايين و770 ألف طن متري، بزيادة حوالي 4%، مقارنة بـ 8 ملايين و450 ألف طن في العام التسويقي 2018-2019.

أكبر مستورد في العالم

تعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتعد الهيئة العامة للسلع التموينية أكبر مشتر للقمح في مصر، وأصدرت الهيئة هذا العام 24 مناقصة لتوريد القمح حتى 20 فبراير/شباط 2019، واستوردت 6 ملايين و130 ألف طن متري من القمح في العام التسويقي 2018-2019، ويمثل ذلك زيادة تقارب 8٪ من مشترياتها خلال نفس الفترة من السنة التسويقية 2017-2018.

أكبر الموردين

شملت قائمة أكبر الموردين الأجانب لمصر من القمح، روسيا بكمية بلغت 3 ملايين و900 ألف طن متري، ورومانيا بكمية بلغت 960 ألف طن متري، تليها أوكرانيا بكمية بلغت 480 ألف طن متري، وفرنسا بكمية بلغت 480 ألف طن متري، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بكمية بلغت 300 ألف طن متري.

الذرة

توقع التقرير أن تصل واردات مصر من الذرة في العام التسويقي 2019-2020 إلى 9 ملايين و500 ألف طن متري، بزيادة 1% عن العام الحالي 2018-2019، والذي قدرت الواردات فيه بنحو 9 ملايين و300 ألف طن متري.

يغطي إنتاج الذرة الصفراء في مصر أقل من 20 % من احتياجات البلاد من الأعلاف، ولاحظ التقرير ارتفاعًا كبيرًا في واردات الذرة الأمريكية المنشأ في عام 2018.

يبدي المستهلكون المصريون مخاوف بشأن جودة المنتج من الذرة الأمريكية المنشأ، وهي وجود نسبة كبيرة من الحبات المكسورة، والغبار الذي يولد مشاكل في مرافق التخزين والطحن.

الأرز

توقع التقرير أن تصل واردات مصر من الأرز في 2019-2020 إلى 500 ألف طن متري، ويتوقع التقرير زيادة هذا الرقم عن التقديرات الرسمية السابقة لوزارة الزراعة الأمريكية بنسبة 25 %، بسبب ارتفاع أحجام الواردات لتعويض الانخفاض في المساحة المنزرعة بالأرز

خلفية

كان عام 2012 الذي حكم فيه الرئيس محمد مرسي -أول رئيس مدني منتخب- هو الأقل في واردات القمح المصرية منذ عام 2007، حيث بلغت الواردات 8 ملايين و400 ألف طن من القمح، بانخفاض نسبته 27.9% عن العام السابق 2011، ثم زادت كميات القمح المستورد في العام الأول للانقلاب العسكري إلى 10 ملايين و130 ألف طن عام 2013، زادت إلى 11 مليونا و300 ألف طن عام 2014، ثم ارتفعت إلى 11 مليونا و925 ألف طن عام 2015، واستمرت في الزيادة حتى الآن.

يكلف دعم الخبز الموازنة المصرية نحو 50 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2018-2019، من إجمالي مبلغ 86 مليارا و200 مليونجنيه مخصصة لدعم السلع التموينية.