السيسي وابن زايد وابن سلمان.. كيف ساهموا في تأجيج الإسلاموفوبيا؟

بعد مجزرة المسجدين في نيوزيلندا الجمعة الماضية، أشارت وسائل إعلام عالمية إلى أن ما حدث نتيجة طبيعية لانتشار خطاب الكراهية ضد الإسلام، أو ما يعرف بـ"الإسلاموفوبيا".

وعلى الرغم من أن هذا الخطاب قد ظهر وانتشر في أوربا والدول الغربية أولا، إلا أن عددا كبيرا من المتابعين أشاروا إلى دور لا يقل أهمية مارسته حكومات عربية ساهم في ربط الإسلام بالإرهاب، وبالتالي دعم خطاب الكراهية ضد المسلمين في الغرب، خاصة حكومات ومسؤولين في مصر والإمارات والسعودية.

التعامل مع مذبحة المسجدين

الدعوة لمراقبة المساجد

تحريض أوربا

تصنيف الجماعات الإسلامية "إرهابية"

دعم ترمب

My warmest sympathy and best wishes goes out to the people of New Zealand after the horrible massacre in the Mosques. 49 innocent people have so senselessly died, with so many more seriously injured. The U.S. stands by New Zealand for anything we can do. God bless all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 15, 2019