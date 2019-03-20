السيسي وابن زايد وابن سلمان.. كيف ساهموا في تأجيج الإسلاموفوبيا؟

بعد مجزرة المسجدين في نيوزيلندا الجمعة الماضية، أشارت وسائل إعلام عالمية إلى أن ما حدث نتيجة طبيعية لانتشار خطاب الكراهية ضد الإسلام، أو ما يعرف بـ"الإسلاموفوبيا".

وعلى الرغم من أن هذا الخطاب قد ظهر وانتشر في أوربا والدول الغربية أولا، إلا أن عددا كبيرا من المتابعين أشاروا إلى دور لا يقل أهمية مارسته حكومات عربية ساهم في ربط الإسلام بالإرهاب، وبالتالي دعم خطاب الكراهية ضد المسلمين في الغرب، خاصة حكومات ومسؤولين في مصر والإمارات والسعودية.

التعامل مع مذبحة المسجدين

كان من اللافت اتجاه لهجة البيانات الصادرة عن المؤسسات والمسؤولين في مصر والإمارات إلى عدم إطلاق وصف "إرهابي" على مذبحة المسجدين الأخيرة في نيوزيلندا.

في الوقت الذي وصفت فيه رئيس وزراء نيوزيلندا الهجوم بـ"الإرهابي" وكذلك فعل رئيس الوزراء الأسترالي، وصفت السفارة المصرية في نيوزيلندا الحادث بأنه "إطلاق نار عشوائي".

وصف ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الحادث بـ"جريمة الكراهية" دون أن يطلق عليها وصف "الإرهابي".

نعزي أسر ضحايا جريمة الكراهية المقيتة التي أزهقت أرواحاً بريئة مسلمة كانت تؤدي صلاة الجمعة بنيوزلندا .. ندعو العالم من بلد التسامح لمحاربة الكراهية والتعصب ونؤكد أن المحبة والتعايش بين البشر هما طوق النجاة للإنسانية من هذا الخطر الداهم. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 15, 2019

لم يتوقف الأمر عند هذا، بل تعداه إلى قيام مغردين سعوديين مقربين من النظام إلى اتهام دولة قطر بالمسؤولية عن المجزرة، في تبرئة للقاتل بشكل غير مباشر.

قطر مسؤولة عن حادثة #نيوزلاندا الإرهاب الذي تربى في #قطر ، والتي دعمت تنظيم #القاعدة، والذي شن حربه على الغرب، ولم تسلم منه بلاد المسلمين، وكان سبب تشويه صورة الاسلام عالميا، مازاد من الكراهية عند غير المسلمين للمسلمين، هو السبب الحقيقي وراء #حادث_نيوزلاندا_الإرهابي . — منصور الخميس 🇸🇦 (@MansourAlkhamis) March 15, 2019

لم يستبعد لواء سابق بالجيش المصري أن تكون جماعة الإخوان المسلمين هي المسؤولة عن الحادث، رغم أن الإرهابي مرتكب الحادث أعلن مسؤوليته بشكل واضح عنه وقام بتصوير الجريمة بنفسه.

– مذيعة في التلفزيون الرسمي المصري:

هل تعتقد ان توجه الاخوان المسلمين الى نيوزيلاندا قد يكون قد حرّض التيار اليميني على تنفيذ العملية؟ – لواء سابق بالجيش المصري:

من دون شك!#حادث_نيوزيلندا_الإرهابي #وكم_ذا_بمصر_من_المضحكات pic.twitter.com/FxquDlzR4X — Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) March 17, 2019

اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، في مداخلة له في برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر التلفزيون المصري، قال إن الهجوم الإرهابي ربما جاء بعد استفزاز "الإخوان" لليمين المتطرف في نيوزيلندا.

إلا أن تغريدة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وصفت الحادث بشكل واضح بأنه "عمل إرهابي".

إن المجزرة الشنيعة في استهداف المصلين الآمنين بمسجدين في نيوزلندا، عمل إرهابي، وتؤكد مسؤولية المجتمع الدولي في مواجهة خطابات الكراهية والإرهاب، التي لا تقرها الأديان ولا قيم التعايش بين الشعوب.

نسأل الله أن يرحم الشهداء الأبرياء، ويعجّل بشفاء المصابين. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) March 15, 2019

الدعوة لمراقبة المساجد

اشترك كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومسؤولين إماراتيين في دعوة الدول الأوربية إلى مراقبة المساجد في أوربا مراقبة مشددة.

في كلمته خلال القمة العربية الأوربية بمدينة شرم الشيخ الشهر الماضي، حث السيسي الأوربيين على مراقبة دور العبادة، وعدم السماح لمن سماهم "المتطرفين والمتشددين" بتوجيه وعي الجمهور، مضيفا أنه اعتاد في لقاءاته مع المسؤولين الأوربيين أو من أي دولة أخرى على حثهم على مراقبة الممارسات بدور العبادة وما تقوم به وما تنشره.

وزير التسامح الإماراتي كان طالب أيضا بتشديد الرقابة على المساجد في أوربا، زاعما أن إهمال مراقبة تلك المساجد أدى إلى وقوع هجمات إرهابية، وذلك خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية في نوفمبر/ تشرين الأول 2017.

زعم الوزير أن هناك مسلمين تطرفوا في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا لعدم وجود رقابة كافية من السلطات على المساجد والمراكز الإسلامية، مضيفا أن الدول الأوربية كانت "حسنة النية" عندما سمحت "لهؤلاء الناس" بإدارة مساجدهم ومراكزهم الخاصة.

في مارس/ آذار 2015، كشف نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد في ذلك الوقت زيغمار غابرييل، أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد طلب منه عدم التغافل عن الشباب المسلم في المساجد الألمانية، ونصح بتشديد الرقابة عليهم. وأضاف ابن زايد أنه "يتعين على المجتمع الألماني أن يكون متيقظا لمن يخطب في المساجد، وماذا يخطب؟، ولا يجوز أن يكون خطباء من باكستان أو أي دولة معينة في الأرض هم الخيار الوحيد أمام المسلمين في ألمانيا للاستماع إليهم".

هاني بن بريك، الذي يوصف بأنه "رجل الإمارات الأول" في اليمن، وصف في ديسمبر/ كانون الأول 2016 المساجد بأنها "بؤر المفجرين المنتحرين" داعيا إلى ما سماه "تطهير" تلك المساجد.

بؤرالمفجرين المنتحرين هي المساجد الحاضنة لفكرهم ومن المؤسف أن نجد من يقف ضد تطهير المساجد من دعاة هذا الفكر الإجرامي فلابد من وقفة حزم صارمة — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) December 10, 2016

تحريض أوربا

وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد وصف بعض الدول الأوربية بأنها أصبحت "حاضنة للإرهاب"، رابطا ذلك بزيادة عدد المسلمين في أوربا، محذرا الدول الأوربية وصناع القرار فيها مما سماه "الالتزام بالمسار السياسي" قائلا إن ذلك "جهل تام" لأن الأوربيين لا يعرفون الشرق الأوسط. وذلك في ملتقى "مغردون" الخامس عام 2017 تحت عنوان "محاربة التطرف والإرهاب" في العاصمة السعودية الرياض.

رغم بشاعة #حادث_نيوزلاندا_الإرهابي هو لا يمثل جزء من ألف مما تحياه شعوب عربية مسلمة في #اليمن و #سيناء و #ليبيا وغيرهم منذ سنين.

الفاعل واحد، فهو من يدعم خطاب الكراهية ضد المسلمين بالغرب ويحرض عليهم وهو من يفتك بهم مباشرة في #اليمن أو عبر دمى مثل #حفتر و #السيسي. pic.twitter.com/juBQ4Ed9aw — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) March 15, 2019

يشير ابن زايد إلى المعارضين المنتمين للحركات الإسلامية، خاصة جماعة الإخوان المسلمين، الذين يوجدون في أوربا، وتسعى الإمارات لتعقبهم وتحث أوربا على تصنيف الإخوان بأنها جماعة إرهابية.

ناشطون يتداولون تصريحات سابقة لوزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد والرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي تحذر من تزايد أعداد المسلمين في #أوروبا وتحرض الدول الأوروبية ضدهم!! #حادث_نيوزيلندا_الارهابي pic.twitter.com/BryGP4T6zu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 16, 2019

عقب مجزرة نيوزيلندا، أعاد ابن زايد تغريد مقال يحمل عنوان "أوربا مصدر الإرهابيين الأول في العالم" للكاتب السعودي حازم فارس، يتهم فيه الدول الأوربية بالمسؤولية عن الحادث بسبب ما اعتبره تساهلا منها فيما يتعلق بإيواء عناصر الجماعات الإسلامية التي وصفها بالمتطرفة.

تصنيف الجماعات الإسلامية "إرهابية"

أعلنت كل من مصر والسعودية والإمارات جماعة الإخوان "إرهابية" وهي واحدة من كبرى الجماعات الإسلامية في العالم، وتتواجد بشكل كبير وسط الجاليات الإسلامية في أوربا والولايات المتحدة والدول الغربية، وتنشط دعاية وسائل الإعلام في تلك الدول إلى ربط كافة المنظمات والمراكز والجمعيات الخيرية التي يديرها الإخوان حول العالم بالإرهاب، وهو ما ساهم في تشويه سمعة تلك المؤسسات وربط الإسلام بالإرهاب.

أيضا أدرجت الإمارات العديد من الجمعيات الإسلامية في أوربا وأمريكا في قائمة الإرهاب، ومنها منظمة "كير" البارزة في أمريكا، واتحاد المنظمات الإسلامية في أوربا والرابطة الإسلامية في بريطانيا وبلجيكا والدنمارك وغيرها من المنظمات الإسلامية.

دعم ترمب

الإرهابي الأسترالي أشاد بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، واصفا إياه بأنه "رمز لتجديد الهوية البيضاء".

ياهو: "برنتون تارانت" المتهم بإطلاق النار في كرايست تشيرش قال إن #ترمب هو "رمز التفوق العنصري للبيض" @Nadiaglory pic.twitter.com/oeb42TA5F8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 15, 2019

سلطت المذبحة الضوء على خطاب ترمب تجاه الإسلام والمسلمين، ومنها تصريحه السابق الذي قال فيه "الإسلام يكرهنا" كما أصدر قرارا بمنع دخول مواطني عدد من الدول الإسلامية إلى الولايات المتحدة بعد توليه الرئاسة.

رفض ترمب إطلاق وصف "الإرهابي" على حادث مجزرة المسجدين.

My warmest sympathy and best wishes goes out to the people of New Zealand after the horrible massacre in the Mosques. 49 innocent people have so senselessly died, with so many more seriously injured. The U.S. stands by New Zealand for anything we can do. God bless all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 15, 2019

رغم ذلك يعتبر ترمب الحليف الأوثق لكل من السيسي ومحمد بن سلمان ومحمد بن زايد، وسبق أن وصف الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي إن السعودية والولايات المتحدة هما قطبا هذا العالم ويقودانه إلى الأمن والاستقرار. كما دعا للرئيس الأمريكي والملك السعودي بالتوفيق في خطواتهما، لما يقدمانه للعالم والإنسانية، وفق تعبيره.

دعم قمع المسلمين

ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن ولي العهد السعودي "أعرب عن دعمه للسياسة الصينية بإقامة معسكرات اعتقال لمسلمي الإيغور في الصين" وذلك خلال زيارته إلى الصين الشهر الماضي.

نقلت المجلة عن التلفزيون الصيني المركزي قول ولي العهد السعودي خلال لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ إن "الصين لها الحق في اتخاذ إجراءات تكفل لها مكافحة الإرهاب وتفكيك التطرف وذلك حرصا على أمنها القومي".

خلال لقائه بنائب رئيس مجلس الدولة الصيني هان تشنغ في بكين، قال بن سلمان "للصين الحق في اتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب والتطرف لضمان الأمن القومي". مضيفا أن "السعودية تحترمها وتدعمها ومستعدة لتعزيز التعاون معها".

نقلت وكالة الصين الجديدة الرسمية عن هان قوله خلال اجتماعه ببن سلمان "إن على الدولتين تعزيز الشراكات في مكافحة الإرهاب وتطبيق القانون وتبادل الخبرات في مكافحة التطرف".

الخطاب الديني والعقيدة العسكرية

هاجم السيسي ما سماها النصوص والأفكار التي "تعادي الدنيا" متسائلا "يعني الـ 1.6 مليار هيقتلوا الدنيا كلها اللي فيها 7 مليار (مليارات) عشان يعيشوا"؟

ربط السيسي بين الإسلام والتطرف، أثناء مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في سبتمبر/أيلول 2016، حين أيد استخدام مصطلح "التطرف الإسلامي" بقوله "نعم إنه تطرف، إنه حقًا تطرف إسلامي ينبغي مواجهته، وأنا إنسان مسلم وصعب علي جدا إني أقول هذا بس دي الحقيقة".

في يوليو/ تموز 2016، ظهرت قوات من الجيش المصري تتدرب على اقتحام مجسم لمسجد، وهو ما أثار غضبا كبيرا في مصر من ربط المسجد بالإرهاب.

التحالف مع اليمين المتطرف الأوربي