مع دخوله مرحلة الاستحقاق.. ماذا تعرف عن البريكست؟

رغم اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي في 29 مارس/آذار الجاري، لا يبدو أن البلاد قد اقتربت بأي حال من التفاوض بشأن شروط خروجها من التكتل الأوربي.

التقرير التالي يلقي الضوء على استفتاء خروج بريطانيا وتبعاته وأبرز القوى الفاعلة:

القوة الفاعلة في البريكست:

حزب المحافظين: مع استفتاء البريكست حصل حزب المحافظين على الأغلبية في البرلمان، لكن الحزب خسر الأغلبية في انتخابات مبكرة دعت إليها رئيسة الوزراء المنتمية للحزب تريزا ماي في 2017، ما اضطرها إلى تشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب الديمقراطي الوحدوي.

ديفيد كاميرون: شغل منصب رئيس الوزراء منذ عام 2010 حتى عام 2016، وكان هو الذي دعا إلى إجراء الاستفتاء، لكنه كان يدعم خيار البقاء في الاتحاد الأوربي، واستقال بعد خسارة الاستفتاء.

تريزا ماي: رئيسة الوزراء البريطانية الحالية، دعمت البقاء في الاتحاد الأوربي قبل أن تفوز بقيادة الحزب خلفا لكاميرون، واستطاعت الحفاظ على منصبها لكنها أخفقت في الفوز بدعم كبير لخطتها في الخروج من الاتحاد الأوربي.

بوريس جونسون: واحد من أعلى الأصوات الداعمة للخروج من الاتحاد الأوربي في حزب المحافظين، وقد شغل منصب وزير الخارجية من عام 2016 وحتى 2018.

حزب العمال: وهو الحزب المعارض في البرلمان والذي كان يدعم بأغلبية ساحقة البقاء في الاتحاد الأوربي، وزعيمه جيريمي كوربين وعارض البريكست (على الأقل رسميا) لكنه قال بعد الاستفتاء إن نتائجه يجب أن تحترم، لكنه يواجه اتهامات بالفشل في اتخاذ موقف حازم من قضية البريكست.

حملة الخروج من الاتحاد الأوربي -رفعت شعار الخروج- وركزت على خفض أعداد المهاجرين والمحافظة على سيادة بريطانيا وخفض مدفوعات بريطانيا للاتحاد.

حملة البقاء في الاتحاد الأوريي: أكدت على الأضرار الاقتصادية التي ستتعرض لها بريطانيا في حال الخروج من الاتحاد الأوربي.

جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني

الخروج أنواع.. أحلاها مُرً:

الخروج الصعب: ويمثل هذا الاستراتيجية المفضلة للتيار المتشدد من داعمي الخروج، ويتضمن هذا انسحابا كاملا من اتفاقية الجمارك مع الاتحاد الأوربي.

الانسحاب الناعم: وهو ما تقترحه خطة تريزا ماي، ويتضمن المحافظة على علاقات اقتصادية وثيقة مع الاتحاد الأوربي.

خروج من دون اتفاق: وهو ما يعني انسحاب المملكة المتحدة من دون التوصل إلى اتفاق رسمي، وهو أمر ستكون له عواقب سيئة على الاتحاد الأوربي وكارثية على بريطانيا، وثمة إجماع كبير من الطرفين على ضرورة عدم السماح بحدوث هذا.

أمّا المساندة فهو مصطلح يشير إلى حل بديل يتجنب وجود حدود صلبة بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا إلى أن يجري التوصل إلى حل للعلاقة بين الاتحاد الأوربي وبريطانيا.

أحداث رئيسية على طريق البريكست:

23 يونيو/حزيران 2016: المملكة المتحدة تصوت لصالح الخروج من الاتحاد الأوربي بأغلبية 51.89٪ من الأصوات، بينما وصلت نسبة مؤيدي البقاء في الاتحاد 48.11٪.

في 24 يونيو/حزيران: رئيس الوزراء ديفيد كاميرون يعلن أنه سيستقيل من منصبه.

13 يوليو/تموز 2016: وزيرة الداخلية تريزا ماي تصبح رئيسة الوزراء بعد انتخابات على زعامة حزب المحافظين.

28 مارس/آذار 2017: ماي توقع خطابا بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة للاتحاد الأوربي، لتبدأ بذلك عملية الخروج من الاتحاد، وتتناول المادة 50 كيفية خروج أي دولة من الاتحاد الأوربي إذا رغبت في ذلك.

9 يونيو/حزيران 2017: حزب المحافظين يخسر أغلبيته البرلمانية في انتخابات مبكرة دعت إليها ماي معتقدة أنها ستعزز من أغلبيتها في البرلمان، أحدثت هذه الانتخابات صدمة واسعة بعدما نتج عنها "برلمان معلق" وشكلت ماي الحكومة بدعم من الحزب الديمقراطي الوحدوي، وهو حزب يميني في أيرلندا الشمالية.

8 ديسمبر/كانون الأول 2017: بريطانيا والاتحاد الأوربي يتوصلان إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة بشأن المرحلة الأولى من مفاوضات البريكست، يضمن أنه لن تكون هناك حدود صلبة بين أيرلندا الشمالية والجمهورية الأيرلندية، كما يضمن حقوق مواطني الاتحاد في بريطانيا (والعكس) كما يحدد الشروط المالية لخروج بريطانيا.

2 مارس/آذار 2018: حددت تريزا ماي رؤيتها الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، قدمت ماي في هذه الرؤية أخف صيغة لخطة الخروج الصعب والتي تقضي بخروج بريطانيا من السوق الأوربية والاتحاد الجمركي، لكنها تحافظ على علاقات اقتصادية مهمة وعلى روابط تنظيمية مع الاتحاد عبر اتفاق تجاري مهم.

19 مارس/آذار 2018: المفاوضون يتوصلون لاتفاق بشأن الشروط الرئيسية للمرحلة الانتقالية لاتفاق البريكست، حيث قدمت بريطانيا تنازلات ملحوظة، وكان هذا الاتفاق يمثل صيغة المساندة.

7 يوليو/تموز 2018: ماي تتفق مع مجلس وزرائها على خطة سميت باسم "لعبة الداما" وتقضي بأن تحافظ بريطانيا على علاقات اقتصادية وثيقة مع الاتحاد الأوربي فيما يمكن أن يرقى إلى بريكست "ناعم".

8 يوليو/تموز 2018: ديفيد ديفيس، الوزير المسؤول عن ملف البريكست في حكومة ماي، يستقيل من منصبه، بعد ساعات من استقالة وزير الخارجية بوريس جونسون، والرجلان من داعمي صيغة الخروج الصعب من الاتحاد.

13 نوفمبر/تشرين الثاني 2018: بريطانيا والاتحاد الأوربي يتفقان على مسودة اتفاق للبريكست، يوافق عليه مجلس وزراء ماي في اليوم التالي.

15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018: استقالة الوزير المكلف بشؤون البريكست ووزيرة العمل ومعاشات التقاعد من حكومة ماي بسبب الاتفاق.

4 ديسمبر/كانون الأول 2018: مجلس العموم البريطاني يصوت بالأغلبية لصالح قرار يتهم ماي بازدراء البرلمان، وذلك للمرة الأولى في التاريخ، بعدما رفضت نشر الاستشارة القانونية الكاملة المتعلقة باتفاق البريكست الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوربي في نوفمبر 2018.

12 ديسمبر/كانون الأول 2018: 48 عضوا بالبرلمان عن حزب المحافظين يتقدمون بخطابات تجبر ماي على مواجهة تصويت بسحب الثقة من حزبها، لكنها نجت من التصويت بحجب الثقة بأغلبية 200 صوت من نواب الحزب لصالحها مقابل 117 صوتا لسحب الثقة منها.

مجلس العموم البريطاني رفض اتفاق البريكست في تصويت تاريخي

هزيمة في مجلس العموم:

15 يناير/كانون الثاني 2019: اتفاق البريكست الذي توصلت إليه ماي يتعرض لهزيمة في مجلس العموم في تصويت تاريخي بأغلبية 432 صوتا في مقابل 202. في أكبر هزيمة تتعرض لها حكومة بريطانية خلال أكثر من قرن.

16 يناير/كانون الثاني 2019: ماي تنجو من تصويت بسحب الثقة تقدم به زعيم حزب العمال جيريمي كوربين.

29 يناير/كانون الثاني 2019: البرلمان يصوت على دعم جهود ماي في إيجاد "ترتيبات بديلة" مع الاتحاد الأوربي بشأن صيغة المساندة، وصوت البرلمان أيضا برفض الخروج من الاتحاد الأوربي "من دون اتفاق" لكنه رفض خطة بتأخير الموعد الرسمي للخروج.

12 مارس/آذار 2019: بعد أسابيع من السعي لإبرام اتفاق اللحظات الأخيرة بشأن البريكست تتعرض خطة ماي لهزيمة جديدة في البرلمان بأغلبية 391 صوتا في مقابل 242 صوتا.

13 مارس/آذار 2019: البرلمان يصوت على استبعاد مسألة الخروج من دون اتفاق.

14 مارس/آذار 2019: البرلمان يرفض تعديلا يطالب بإجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوربي بأغلبية 344 صوتا في مقابل 85 صوتا. كما وافق البرلمان على قرار يطالب بتأجيل الموعد النهائي للخروج من الاتحاد.

18 مارس/آذار 2019: رئيس مجلس العموم جون بيركو يمنع إجراء تصويت ثالث على خطة ماي للبريكست، مؤكدا أن المجلس لا يمكنه التصويت مجددا على نفس المقترح الذي رفض قبلها بأسبوع.

ماذا بعد؟