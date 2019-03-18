الإمارات توسع استحواذها على القطاع الصحي في مصر

كشفت مجموعة مستشفيات كليوباترا، عن اتمامها صفقة الاستحواذ على أرض ومبنى مستشفى الكاتب بالدقي، في إطار الخطة التوسعية للمجموعة في مجال الرعاية الصحية في مصر.

التفاصيل:

تعتبر الكاتب من أقدم المستشفيات العاملة في السوق المصرية، وتأسس عام 1946 كمستشفى متخصص في علاج المسالك، وتم إضافة كافة التخصصات لاحقاً، ومنذ 2013 جرى استبدال العديد من الأجهزة الطبية بأخرى حديثة، كما تعاقد مع نحو 196 عميلاً من الشركات والنقابات.

أعلنت كليوباترا عن توقيع اتفاقية تأجير طويلة المدى لمستشفى كوينز للنساء والولادة في منطقة مصر الجديدة، وتعمل حاليا على نقل النشاط، وإضافة خدمات طبية أخرى، بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

افتتحت المجموعة أول مركز عيادات متخصصة بالتجمع الخامس، وتسعى لافتتاح مركز ثان بمنطقة السادس من أكتوبر، خلال الأشهر القليلة المقبلة، بهدف سد الفجوة الطبية في المناطق الجديدة.

وافق مجلس إدارة مجموعة كليوباترا على الاكتتاب في زيادات رؤوس أموال كل من مستشفيات الشروق، والنيل بدراوي، والقاهرة التخصصي، بهدف الاستثمار في تطوير البنية التحتية، والأجهزة الطبية، وزيادة الطاقة الاستيعابية، ما يعزز العائد الاستثماري بالشركات التابعة.

أجرت الشركة توسعات جغرافية، وتنفيذ توسعات في مستشفى الشروق، ومشروع آخر في محافظة بنى سويف.

أرباح

خلال العام الماضي، كشفت القوائم المالية المجمعة لمجموعة كليوباترا، عن ارتفاع أرباحها بنحو 166.5%، بعدما حققت صافى ربح بلغ 315.19 مليون جنيه (18 مليار دولار أمريكي)، مقابل 118.3 مليون جنيه في العام قبل الماضي.

ارتفعت إيرادات المجموعة في 2018 لتسجل 1.45 مليار جنيه (83 مليون دولار) بنهاية ديسمبر/كانون أول، مقابل 1.12 مليار جنيه في 2017.

تسيطر شركة كريت هيلثكير، التابعة لمجموعة أبراج الإماراتية، على النسبة الأكبر من ملكية كليوباترا بحصة 80% من أسهمها، والباقي لمساهمين أفراد في البورصة، وبالتوسعات الأخيرة باتت كليوباترا تملك مستشفيات كليوباترا والقاهرة التخصصي والشروق، والنيل بدراوي والكاتب، وتأجير مستشفى كوينز، بجانب تملك مركز علاجي في التجمع الخامس.

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