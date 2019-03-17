حمزة بن لادن.. قصة صعود الابن الأصغر لقمة "القاعدة"

بعد سنوات من وفاة والده في غارة أمريكية بباكستان، يجد حمزة بن لادن نفسه في مرمى القوى العالمية.

ما القصة؟

في تتابع سريع خلال الأسابيع الأخيرة، رصدت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى مليون دولار لمن يسهم في القبض عليه.

قام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوضعه على قائمة العقوبات العالمية، وأرسل للإنتربول إشعارا جديدا للقبض عليه، في حين قامت بلده المملكة العربية السعودية بإسقاط الجنسية عنه.

تشير هذه الإجراءات إلى أن المسؤولين الدوليين يعتقدون أن المسلح البالغ من العمر 30 عاما يمثل تهديدا كبيرا.

حمزة ليس قائد تنظيم القاعدة؛ لكنه احتل مكانة بارزة داخل الشبكة التي أسسها والده، وربما كانت تعده الجماعة كي يصبح قائدا لجيل من المسلحين الشباب.

علي صوفان، عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي: قُدر لحمزة أن يكون على خطى والده، إنه مهيأ للقيام بدور قيادي بارز في تنظيم القاعدة.

لا يزال الكثير غير معروف عن حمزة خاصة مكان وجوده، لكن حياته التي عكست طريقة القاعدة، فهو يتقدم بهدوء وثبات إلى الإمام.

لا يزال تاريخ ميلاد حمزة موضع خلاف، لكنه ولد على الأرجح عام 1989 وهو العام الحاسم في حياة والده الذي اكتسب فيه اهتماما كبيرا لدوره في توفير المال والسلاح للمجاهدين الذين يقاتلون ضد الاحتلال السوفيتي لأفغانستان في الثمانينات.

عندما انتهت الحرب، بدأ أسامة بن لادن مجموعة للاستفادة من شبكة المسلحين لأجل جهاد أوسع وأطلقوا عليها اسم "القاعدة".

التقى بن لادن وتزوج من خيرية صابر والدة حمزة وهي متخصصة في علم نفس الطفل من مدينة جدة السعودية الساحلية، وأنجبت طفلها الوحيد "حمزة".

إليزابيت كيندال، باحثة بجامعة أكسفورد: هذا الصبي "حمزة" كان يعيش ويتنفس حياة تنظيم القاعدة منذ مولده.

بدأت هجمات القاعدة ضد الولايات المتحدة عام 1998 بالتفجير المزدوج للسفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا والتي أسفرت عن مقتل 224 شخصا.

أدى الهجوم الانتحاري الذي وقع عام 2000 ضد المدمرة الأمريكية قبالة السواحل اليمنية إلى مقتل 17 بحارًا على الأقل.

الخارجية الأمريكية أعلنت عن مكافأة قدرها مليون دولار أمريكي لمن يزوّدها بمعلومات تقود إلى القبض على حمزة بن لادن ـ أرشيف