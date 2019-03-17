حمزة بن لادن.. قصة صعود الابن الأصغر لقمة "القاعدة"
17/3/2019
بعد سنوات من وفاة والده في غارة أمريكية بباكستان، يجد حمزة بن لادن نفسه في مرمى القوى العالمية.
ما القصة؟
في تتابع سريع خلال الأسابيع الأخيرة، رصدت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى مليون دولار لمن يسهم في القبض عليه.
قام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوضعه على قائمة العقوبات العالمية، وأرسل للإنتربول إشعارا جديدا للقبض عليه، في حين قامت بلده المملكة العربية السعودية بإسقاط الجنسية عنه.
تشير هذه الإجراءات إلى أن المسؤولين الدوليين يعتقدون أن المسلح البالغ من العمر 30 عاما يمثل تهديدا كبيرا.
حمزة ليس قائد تنظيم القاعدة؛ لكنه احتل مكانة بارزة داخل الشبكة التي أسسها والده، وربما كانت تعده الجماعة كي يصبح قائدا لجيل من المسلحين الشباب.
علي صوفان، عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي: قُدر لحمزة أن يكون على خطى والده، إنه مهيأ للقيام بدور قيادي بارز في تنظيم القاعدة.
لا يزال الكثير غير معروف عن حمزة خاصة مكان وجوده، لكن حياته التي عكست طريقة القاعدة، فهو يتقدم بهدوء وثبات إلى الإمام.
لا يزال تاريخ ميلاد حمزة موضع خلاف، لكنه ولد على الأرجح عام 1989 وهو العام الحاسم في حياة والده الذي اكتسب فيه اهتماما كبيرا لدوره في توفير المال والسلاح للمجاهدين الذين يقاتلون ضد الاحتلال السوفيتي لأفغانستان في الثمانينات.
عندما انتهت الحرب، بدأ أسامة بن لادن مجموعة للاستفادة من شبكة المسلحين لأجل جهاد أوسع وأطلقوا عليها اسم "القاعدة".
التقى بن لادن وتزوج من خيرية صابر والدة حمزة وهي متخصصة في علم نفس الطفل من مدينة جدة السعودية الساحلية، وأنجبت طفلها الوحيد "حمزة".
إليزابيت كيندال، باحثة بجامعة أكسفورد: هذا الصبي "حمزة" كان يعيش ويتنفس حياة تنظيم القاعدة منذ مولده.
بدأت هجمات القاعدة ضد الولايات المتحدة عام 1998 بالتفجير المزدوج للسفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا والتي أسفرت عن مقتل 224 شخصا.
أدى الهجوم الانتحاري الذي وقع عام 2000 ضد المدمرة الأمريكية قبالة السواحل اليمنية إلى مقتل 17 بحارًا على الأقل.
في 11 سبتمبر/ أيلول 2001، أدى اختطاف أربع طائرات تجارية لتفجير مواقع أمريكية بينها برجا التجارة إلى مقتل ما يقرب من 3 آلاف شخص، ومهد للغزو الأمريكي لأفغانستان سعيا للإطاحة بحكم طالبان الحليف لتنظيم القاعدة، والقبض على أسامة بن لادن.
نجا زعيم تنظيم القاعدة ولكنه فارق أسرته إلى باكستان، وذلك عندما كان حمزة يبلغ من العمر 12 عاما عندما رأي والده لآخر مرة، ووصف ابن لادن الفراق أنه كما لو أنه أخرج كبده وتركه هناك.
غادر حمزة بصحبة والدته وآخرين من تنظيم القاعدة إلى باكستان، إذ عبروا الحدود إلى إيران حيث وفر لهم قاعدة من القاعدة ملاذات آمنة، لكن إيران احتجزتهم في النهاية في قواعد عسكرية ومجمعات سكنية مغلقة، بحسب وثائق أمريكية كشف عنها بعد مقتل بن لادن في أبوت آباد بباكستان.
انتهى احتجاز إيران لحمزة بن لادن وآخرين من تنظيم بسلام، لكن الإدارة الأمريكية قامت بشن غارات بطائرات مسيرة استهدفت مسلحي القاعدة، نجى منها حمزة لكن قتل فيها أخاه الأكبر سعد عام 2009.
خلال هذه الفترة تزوج حمزة من ابنة أحد قيادات تنظيم القاعدة وهو عبد الله أحمد عبد الله، وهو مصري تقول أمريكا إنه ساعد في التخطيط لهجمات نوفمبر/ تشرين الثاني 1998، وأنجب حمزة طفلين هما: أسامة وخيرية على اسم والديه.
في مارس/ آذار 2010 غادر حمزة وآخرون إيران إلى مقاطعة وزيرستان الباكستانية، حيث تدرب على السلاح بينما غادرت أمه إلى أبوت أباد لتحلق بزوجها أسامة بن لادن.
في الثاني من مايو/ آيار 2011 داهم فريق من البحرية الأمريكية أبوت آباد وقتل أسامة بن لادن وابنه خالد إضافة إلى آخرين، وتم سجن زوجته خيرية وآخريات، بينما اختفى حمزة مرة أخرى.
في أغسطس/ آب 2015 ظهر شريط فيديو لأيمن الظواهري، القائد الحالي لتنظيم القاعدة يقدم حمزة بن لادن مرة أخرى.
منذ ذلك الحين ظهر حمزة في حوالي 12 رسالة لتنظيم القاعدة وألقى خطابات حول الحرب في سوريا، وزيارة دونالد ترمب للسعودية، وظهوره المتكرر ربما يقول إن القاعدة تحاول التخطيط لطرح وجه جديد.
لا يزال ما يحدث داخل تنظيم القاعدة بمثابة اللغز، ولا يظهر حمزة بن لادن منذ رسالة مارس/ آذار 2018 والتي هدد فيها حكام السعودية.