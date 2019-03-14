كشف نتائج تحقيق مولر قد يزلزل الساحة السياسية الأمريكية

يمثل التوقيت الذي سينشر فيه المحقق الخاص روبرت مولر تقريره عن الدور الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 موضوعا رئيسيا للنقاش في واشنطن.

قال تقرير لرويترز بعنوان" السرعة ليست واردة.. مولر ما زال يتحرى صحة الدور الروسي، وأضاف أنه "من المتوقع أن يكون الكشف عن النتائج التي توصل إليها حدثًا مزلزلًا في الساحة السياسية الأمريكية".

مولر يلتزم الصمت وفريقه يقدم الدلائل:

التقرير أوضح أن مولر نفسه ظل ملتزمًا الصمت طوال التحقيق غير أن فريقه قدم من الدلائل ما يشير إلى أن المحققين ما زالوا يعملون في مسائل حيوية وذلك فيما يشير إلى أنه قد لا يكون مستعدًا لتقديم التقرير لوزير العدل وليام بار في القريب العاجل.

مولر الذي تولى دور المحقق الخاص منذ مايو/أيار 2017، يحقق فيما إذا كانت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد تآمرت مع روسيا وما إذا كان الرئيس الجمهوري نفسه قد سعى بالمخالفة للقانون لعرقلة التحقيق.

ترمب، نفى حدوث أي تواطؤ أو عرقلة.. كما نفت روسيا تدخلها في الانتخابات.

ممثلون للجان رئيسية في الكونغرس تُجري من ناحيتها تحقيقاتها الخاصة فيما يتعلق بترمب، قالت إنها لم تتلق أي توجيه من مكتب مولر فيما يتعلق بسير تحقيقه أو خططه مستقبلًا.

تحقيقات مولر حول التدخل الروسي.. مانافورت وشريكه:

رئيس حملة ترمب الانتخابية السابق، بول مانافورت، يصل إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة (أرشيفية)

في جلسة عقدت في 7 مارس آذار الجاري بفرجينيا للنطق بالحكم على بول مانافورت الرئيس السابق لحملة ترمب قال المدعي جريج أندريز إن وثيقة قدمها المحقق الخاص في قضية منفصلة متهم فيها مانافورت في واشنطن غير مسموح بالاطلاع على جزء منها بسبب "استمرار التحقيق".

صدر أمس الأربعاء الحكم على مانافورت في تلك القضية بالسجن 73 شهرًا.

التحقيق المستمر الذي أشار إليه أندريز عضو فريق مولر، يتعلق بتعاملات مانافورت مع كونستانتين كيليمنيك أحد معارفه السابقين في مجال الأعمال الذي قال المحقق الخاص إنه على صلة بالمخابرات الروسية.

مانافورت وكيليمنيك الروسي الجنسية ، عملا معًا لأكثر من عشر سنوات كمستشارين لساسة مؤيدين للكرملين في أوكرانيا.

وثيقة قدمت في المحكمة في يناير/كانون الثاني، أظهرت أن المدعين يتهمون مانافورت بالكذب فيما يتعلق بنقل بيانات انتخابية تتعلق بحملة ترمب إلى كيليمنيك في 2016.

صحيفة (نيويورك تايمز) ذكرت أن مانافورت طلب أن ينقل كيليمنيك البيانات إلى اثنين من أباطرة الأعمال في أوكرانيا هما سيرهي ليوفوتشكين ورينات أخمدوف.

ليوفوتشكين وأخمدوف، موّلا أطرافا سياسية أوكرانية مؤيدة لروسيا كانت قد دفعت لمانافورت ملايين الدولارات بصفته مستشارًا سياسيًا.. والسؤال الحاسم هو ما إذا كان مانافورت قد نقل البيانات الانتخابية.

المدعون يفحصون أيضًا مناقشات مانافورت مع كيليمنيك حول اقتراح يهدف إلى تسوية الصراع في أوكرانيا على نحو في صالح الكرملين.

أندرو وايسمان أحد المدعين في فريق مولر، قال في جلسة في الرابع من فبراير/شباط إن الأكاذيب المنسوبة لمانافورت عن تعاملاته مع كيليمنيك مهمة لأنها ترتبط "بما نعتقد أنه الدافع هنا".

وايسمان أضاف "وهذا يتعلق في اعتقادي بلب ما يحقق فيه مكتب المحقق الخاص" وأشار هذا التعليق إلى أن فريق مولر ما زال يغوص في تلك المسألة.

ويكيليكس:

هيلاري كلينتون ودونالد ترمب خلال مناظرة إبان الحملة الانتخابية

فريق مولر قال في وثيقة قدمت للمحكمة في 15 فبراير/شباط إن لديه أدلة على وجود بعض الاتصالات بين روجر ستون مستشار ترمب القديم وموقع ويكيليكس تتعلق بنشر رسائل بريد إلكتروني من الحزب الديمقراطي قال المحققون إن الروس تسللوا إليها.

المحقق الخاص قال إن رسائل البريد الإلكتروني نشرت للإضرار بهيلاري كلينتون منافسة ترمب الديمقراطية.

كان الهدف من وراء إفصاح المحقق الخاص عن ذلك إظهار وجود صلة بين الدعوى المرفوعة على ستون وقضية منفصلة مرفوعة على 12 من ضباط المخابرات العسكرية الروسية وجهت إليهم اتهامات في يوليو/تموز 2018 باختراق رسائل البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي.

في يناير/كانون الثاني، وُجهت اتهامات لستون بالكذب فيما يتعلق باتصالاته الخاصة بموقع ويكيليكس.

من المقرر محاكمة ستون، في قضية ربما تجيب عن سؤال محوري في تحقيق مولر وهو ما إذا كان تنسيق قد حدث بين ويكيليكس وأي فرد من المقربين لترمب.

ثمة علامات إضافية على أن مولر ما زال يجمع الأدلة فيما يتعلق بستون، فقد قال محام يمثل أندرو ميلر أحد معارف ستون لرويترز إن مولر لا يزال يريد أن يتقدم موكله للشهادة.

ميلر كان قد خسر في 26 فبراير شباط التماسا بهدف تجنب مثوله أمام هيئة محلفين كبرى.

جيروم كورسي وهو أيضًا من معارف ستون، قال إنه لم يعد يعتقد أن مولر سيوجه إليه اتهامًا بالكذب فيما يتعلق بتعاملاته مع ستون غير أنه لم يتم بعد إبلاغه بدوره في التحقيق.

كورسي قال إنه رفض صفقة للاعتراف بالذنب في القضية وإنه يتعاون مع مولر.

في يوم 27 فبراير/ شباط قال مايكل كوهين، المحامي الخاص السابق لترمب والذي كان يتولى تنفيذ مهام سرية له، أمام لجنة بالكونغرس إنه سمع ما دار في مكالمة هاتفية نقل فيها ستون إلى ترمب أن جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس أطلعه مقدمًا على النشر الوشيك لرسائل كلينتون الإلكترونية المسروقة.

عرقلة العدالة.. الأكثر غموضا في تحقيقات مولر:

جيمس كومي المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي)

ربما كان تحري ما إذا كان ترمب قد عرقل العدالة بمحاولة إعاقة التحقيق في الدور الروسي أكثر الجوانب غموضا في تحقيقات مولر، فلم يحدث أن وجهت اتهامات لأحد أو خطا فريق مولر خطوة في رفع أمر يتصل بهذه المسألة للقضاء.

من الأحداث المحورية قرار ترمب في مايو/أيار 2017 عزل جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي وهو التصرف الذي قال بعض الخبراء القانونيين إنه يمكن أن يمثل عرقلة للعدالة خاصة أن ترمب قال بعدها بأيام لقناة (إن.بي.سي) إنه كان يفكر في "هذه المسألة الروسية" عندما اتخذ قراره.

كان مكتب التحقيقات الاتحادي يقود التحقيق في الدور الروسي في ذلك الوقت، ثم قرر رود روزنستاين الذي كان الرجل الثاني في وزارة العدل تعيين مولر لتولي التحقيق.

أشار خبراء قانونيون لأحداث أخرى يمكن أن يشملها تحقيق مولر منها:

رواية كومي أن ترمب طلب منه في فبراير/ شباط 2017 إسقاط التحقيق في صلات مايكل فلين الذي كان آنذاك مستشارا للأمن القومي بروسيا.

تقرير نشرته صحيفة (نيويورك تايمز) في يناير/كانون الثاني 2018 جاء فيه أن ترمب أمر بعزل مولر؛ لكنه تراجع بعد أن هدد دون مكجان المستشار القانوني للبيت الأبيض آنذاك بالاستقالة.

طرح إمكانية إصدار عفو رئاسي عن مانافورت وآخرين.

أيضًا يمكن لمولر أن يتحرى انتقادات ترمب العلنية المتواصلة الساعية لتشويه التحقيق، إذ وصف ترمب التحقيق بأنه "حملة اضطهاد" واتهم المحقق الخاص بتضارب المصالح، ووصف المدعين العاملين في فريقه بالبلطجية.

ترمب انتقد مرارًا وزير العدل جيف سيشنز لإعلانه عدم أهليته للإشراف على التحقيق وعزله في نهاية الأمر في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

تمويل المحقق الخاص: