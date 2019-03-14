الاندماج الاقتصادي للمغرب العربي.. يرفع النمو ويعزز الصمود

تتقارب بلدان المغرب العربي جغرافيًا، وتتنوع اقتصاديًا، لكن تجارتهـا البينية تقل عن 5% مـن التجارة الكلية، وهـو أقل بكثير من كل التكتلات التجارية الأخرى حول العالم.

وظـل النمـو في منطقـة المغرب العربي شـديد الانخفـاض، ولم يقـدم مسـاهمة كافيـة في خلـق فـرص العمـل، والحد مـن الفقـر، إذ تبلـغ البطالة 12% كمعـدل كلـي، و25 % للشـباب (15-24 سـنة)، وهنـاك شـح في بيانـات الفقـر وعـدم المسـاواة، لكـن الأدلـة تشـير إلى أن كليهمـا شـهد تحسـنا طفيفـا منـذ الربيـع العربـي.

إمكانات:

المغـرب العربي، يغطي منطقـة شاسـعة في شـمال غربـي أفريقيـا، تبلغ قرابـة 6 ملاييـن كيلومتـر مربـع، ويبلـغ عـدد سـكانها نحو 100 مليـون نسـمة، وتشـترك بلدانهـا الخمسـة -الجزائـر وليبيـا وموريتانيـا والمغـرب وتونـس- في كثيـر مـن جوانـب التاريـخ، والثقافـة، واللغـة.

كل البلـدان المغاربيـة اقتصـادات بحريـة تحتـل موقعـًا اسـتراتيجيًا بين الاقتصادات المتقدمة في أوربا عبر البحر المتوسـط في الشـمال، واقتصادات أفريقيـا جنـوب الصحـراء الناميـة ذات الإمكانـات الكبيـرة في الجنـوب.

الجزائر أكبر اقتصاد في المنطقة وتحتل مكانة مهمة في تصدير الغاز والنفط، ليبيا أيضًا من أكبر البلدان المصدرة للنفط والغاز، وموريتانيا بلد مهم في إنتاج الحديد الخام.

المغرب ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، يتسم بتنوع اقتصادي جيد نسبيًا، وله مكانته المهمة في المنطقة كمصدر للمنتجات الزراعية والسيارات والأسمدة.

أما تونس، فمصدر إقليمي مهم للمكونات الكهربائية، وقطع غيار الآلات والمعدات الخفيفة، وزيت الزيتون، والملابس، بحسب دراسة لصندوق النقد الدولي بعنوان" الاندماج الاقتصادي في المغرب العربي- مصدر للنمو لم يستغل بعد".

مكاسب الاندماج:

الدراسـة تناقش إمكانـات الاندمـاج الاقتصـادي بيـن بلـدان المغـرب العربـي كمصـدر للنمـو لم يسـتغل بعـد، يمكـن أن يكـون أداة قويـة، تكملهـا السياسـات المحليـة، لرفـع النمـو، وخلـق فـرص العمـل، والحـد مـن الفقـر.

مـن شـأن زيـادة الانفتـاح علـى التجـارة والاسـتثمار بيـن بلـدان المنطقـة أن تتيـح الحصـول علـى مزيـد مـن السـلع والخدمـات بأسـعار أقـل، وتحفيـز المنافسـة، وتشـجيع الابتـكار والتنـوع، وزيـادة الشـفافية، والحـد مـن المكاسـب الريعيـة، وصـولا على زيادة الإنتاجية والنمـو في كل البلـدان.

الدراسة تقول إن تعزيـز الاندمـاج سيسـهم في تحقيـق منافـع كبيـرة للمنطقـة مـن خـلال وفـورات الحجـم، نظـرًا لأنـه سـيؤدي إلى إقامـة سـوق متكاملـة كبيـرة تضـم حـوالي 100 مليـون مسـتهلك، يبلـغ متوسـط دخلهـم حـوالي 4 آلاف دولار أمريكـي للفـرد بالقيمـة الإسـمية، وحـوالي 12 ألـف دولار علـى أسـاس تعـادل القـوى الشـرائية، مـن مجموعـة بلـدان مماثلـة في عـدد سـكانها للبلـدان الأكثـر كثافـة سـكانية علـى مسـتوى العـالم، مثـل الفلبيـن ومصـر وإثيوبيـا.

مـن الممكـن أن يصبـح حجـم سـوق المغـرب العربـي المتكاملـة، والقـوة الشـرائية لمسـتهلكيها، عامـلًا جاذبًـا للاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة.

في حالـة الاندمـاج، وتطبيـق قواعـد تجاريـة واسـتثمارية موحـدة، فـإن ذلـك سيسـهم في تعزيـز صمـود المنطقـة أمـام التأثيـر المحتمل لتصعيـد النزاعـات التجاريـة العالميـة، وسـيتيح وجـود سـوق متكاملـة حوافـز قويـة لدخـول الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة، والابتـكار، ونقـل التكنولوجيـا.

الاندمـاج سيتيح كذلـك تنميـة سلاسـل القيمـة الإقليميـة واندماجهـا علـى نحـو أفضـل مـع سلاسـل القيمـة العالميـة.

بالنسـبة للمغـرب العربـي، سـيؤدي وضـع مجموعـة مـن القواعـد التجاريـة والاسـتثمارية الموحـدة إلى إقامـة بيئـة اسـتثمارية أفضـل، ليـس فقـط للمسـتثمرين المهتميـن بالسـوق المحليـة علـى مسـتوى المنطقـة، ولكـن أيضًـا بالنسـبة للراغبيـن في تصديـر الإنتـاج إلى الأسـواق القريبـة، مثـل الاتحـاد الأوربـي.

الاندمـاج الإقليمـي سيساعد الشـركات المحليـة أيضًـا في الاندمـاج مـع سلاسـل الإنتـاج العالميـة، مـن خلال السـماح بحريـة حركـة القطـع والمكونـات مـن خـلال الشـركاء الإقليمييـن وفيمـا بينهـم.

يمكـن لسلاسـل القيمـة العالميـة أيضًـا أن تكـون بمثابـة قنـوات لنشـر المعرفـة مـن الاقتصـادات المتقدمـة وفيمـا بيـن البلـدان المغاربيـة، علـى غـرار قنـوات التجـارة والاسـتثمار التقليديـة.

المغرب العربـي يمكنه أن يصبـح مركـزًا للتجـارة والاسـتثمار بيـن أفريقيـا جنـوب الصحـراء والاتحاد الأوربـي.

هنـاك تقديـرات مختلفـة تشـير إلى أن الاندمـاج الإقليمـي يمكـن أن يسـاهم في زيـادة النمـو في كل بلـد مغاربـي بنحـو نقطـة مئويـة علـى المـدى الطويـل.

بينمـا تظـل السياسـات المحليـة القويـة هـي القاطـرة الاقتصاديـة الأساسـية، فـإن التجـارة الإقليميـة البينيـة يمكـن أن تتضاعـف نتيجـة للاندمـاج ومـن ثـم تدعـم النمـو، مـا يرفـع مسـتويات التوظيـف.

شروط:

حتـى يتحقـق اندمـاج البلـدان المغاربيـة، ينبغـي أن تخفـض حواجـز التجـارة والاسـتثمار، وتربـط شـبكات البنيـة التحتيـة فيمـا بينهـا، وينبغـي أن تركـز جهودهـا علـى تحريـر أسـواق السـلع والخدمـات ورأس المـال والعمـل.

يمكـن إعطـاء دفعـة للتجـارة داخـل المغـرب العربـي والمسـاعدة في زيـادة اندمـاج سلاسـل القيمـة العالميـة، مـن خلال الإزالـة التدريجيـة للحواجـز الإقليميـة البينيـة أمـام التجـارة وإقامـة بنيـة تحتيـة إقليميـة وتحسـين منـاخ الأعمـال، وينبغـي أن تكـون زيـادة الاندمـاج الإقليمـي جـزءًا مكمـلا لاندمـاج البلـدان المغاربيـة عالميـًا.

بحسب الدراسة فإنه لتسـريع خطـوات التقـدم مـن مرحلـة التعـاون إلى الاندمـاج، ينبغـي للحكومـات المغاربيـة أن تحدد أهدافًـا مشـتركة للسياسـات مثل: