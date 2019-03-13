لعدم وجود وزير.. تأجيل "الربط الكهربائي" بين مصر والسودان

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، عن تأجيل تشغيل مشروع الربط الكهربائي مع السودان لأجل غير مسمى، بسبب الظروف السياسية.

بسبب احتجاجات السودان:

شاكر قال في تصريحات صحفية إن الوزارة انتهت من تنفيذ المشروع بالكامل، وطلبت التشغيل التجريبي من الجانب السوداني خلال مارس/آذار الحالي، لكن الرد جاء بعدم وجود وزير للكهرباء في السودان.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أجرى مجموعة من الإجراءات في محاولة لاحتواء الاحتجاجات المتأججة منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فقام بحل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وعين 16 عسكريًا ومسؤولين من جهاز الأمن والمخابرات لإدارة ولايات البلاد الـ18.

كان من المقرر أن تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المصرية تصدير الطاقة الكهربائية إلى السودان بداية من مارس/آذار الحالي بقدرات 100 ميغا وات ترتفع إلى 300 عبر خط ربط مشترك يبدأ من محطة محولات توشكى 2، متجهًا إلى أرقين بجهد 220 كيلو فولت، تزداد في المرحلة الثانية إلى 500 كيلو فولت.

مصادر ذكرت أن وزارة الكهرباء لاتزال تتفاوض على سعر بيع الكيلو وات ساعة لصالح السودان، لكنها رجحت أن يتم بمتوسط سعر بيع الطاقة في مصر البالغ 90 قرشًا، لافتة إلى أنه يعد مدعمًا نظرًا للعلاقات المصرية السودانية، وهناك اتفاقيات بين البلدين بالمساواة في المعاملة بينهما.

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