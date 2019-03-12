أبرز محطات الحراك في الجزائر منذ ترشح بوتفليقة وحتى انسحابه

خرجت مظاهرات في الجزائر العاصمة وبعض الولايات، الثلاثاء، رافضة قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي أعلن عنها، الإثنين، ومنها تأجيل الانتخابات وعدم ترشحه لعهدة خامسة.

وأثارت القرارات التي أعلن عنها الرئيس الجزائري جدلاً قانونيا ودستورياً بشأن هذه الخطوة.

ففي حين رأى بعض القانونيين أنه استعان بالمادة 107 من الدستور التي تتيح له صلاحية إعلان الحالة الاستثنائية، رفض آخرون تماما فكرة إقرار الحالة الاستثنائية، لأن البلاد تعيش ظروفا عادية ويعتبرون أن قرار الرئيس تأجيل الانتخابات باطل دستوريا ولا يستند لأي أساس.

في هذا التقرير نرصد أبرز محطات الحراك في الجزائر، منذ ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وحتى إعلان انسحابه من الانتخابات الرئاسية.