رحلات طيران قاتلة: أبرز حوادث الطيران خلال العام 2018

لقى 157 شخصا من 35 دولة حتفهم في حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة التي تحطمت، الأحد، بعد دقائق من إقلاعها من العاصمة أديس أبابا باتجاه العاصمة الكينية نيروبي.

ونقلت هيئة الإذاعة الإثيوبية عن متحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية عدم وجود ناجين من حادث الطائرة بوينغ 737، التي تحطمت قرب بلدة بيشوفتو (جنوب شرق العاصمة أديس أبابا).

وخلال العام الماضي 2018 قتل المئات من ركاب رحلات الطائرات، في تباين عن عام 2017 الذي يعد أكثر الأعوام أمانا للرحلات الجوية التجارية إذ لم تسجل وفيات في حوادث الطيران التجارية.

وتشير الاحصائيات إلى مقتل أكثر من 500 شخص في حوادث طائرات الركاب خلال العام 2018، ورغم ذلك تظل الرحلات التجارية واحدة من أكثر أشكال السفر أمانا بحسب وكالات سلامة الخطوط الجوية.

ورصدت صحيفة واشنطن بوست أبرز حوادث الطيران خلال العام المنصرم 2018:

أبرز حوادث الطيران خلال 2018

فبراير / شباط 2018:

تحطمت طائرة روسية بعد وقت قصير من إقلاعها من موسكو.

كانت الطائرة متجهة إلى مدينة بالقرب من الحدود الروسية مع كازاخستان.

أكثر من 70 شخصا لقوا حتفهم.

فبراير / شباط 2018:

قتل 65 شخصاً عندما سقطت طائرة تابعة لأسيمان إيرلاينز، في جنوب إيران.

بعد الحادث قامت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على إيران بما في ذلك حظر بيع الطائرات ما يزيد من تعرض المسافرين جوا في إيران للخطر بسبب الطائرات والتقنيات القديمة.

حطام طائرة من طراز أنتونوف التي سقطت بعد إقلاعها من موسكو ـ رويترز

مارس/آذار 2018:

قتل أكثر من 50 شخصًا عندما تحطمت طائرة تابعة لخطوط طيران يو إس-بانغالا، خلال الرحلة من دكا في بنغلاديش، وتحطمت الطائرة في مطار كاتماندو عاصمة نيبال.

المحققون أرجعوا سبب تحطم الطائرة إلى القبطان الذي عانى من "انهيار عاطفي" أثناء الرحلة.

مايو/ أيار 2018:

قتل أكثر من 100 شخص عندما تحطمت طائرة من طراز بوينغ 737 مؤجرة من قبل شركة "داموجي" المكسيكية لصالح الخطوط الجوية الوطنية الكوبية (كوبانا)، وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها من العاصمة الكوبية هافانا.

أقارب ضحايا الطائرة التابعة لشركة لوين إير وقتل جميع ركابها البالغ عددهم 189 شخصا بعد إقلاعها من جاكرتا ـ رويترز

أكتوبر/ تشرين الأول 2018: