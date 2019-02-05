مسؤول أوربي: ابن سلمان والبشير أفخاخ مُحرجة أمام الأوربيين

قالت مصادر أوربية إن القمة العربية الأوربية التي يُخطط لعقدها الشهر الجاري تواجه أفخاخا محرجة مثل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس السوداني عمر البشير.

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