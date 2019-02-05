مسؤول أوربي: ابن سلمان والبشير أفخاخ مُحرجة أمام الأوربيين

قالت مصادر أوربية إن القمة العربية الأوربية التي يُخطط لعقدها الشهر الجاري تواجه أفخاخا محرجة مثل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس السوداني عمر البشير.
التفاصيل:
- عُقد أمس اجتماع بين وزراء خارجية عرب ونظرائهم الأوربيين في بروكسل تمهيدا لعقد القمة، لكن الاجتماع لم يخرج ببيان مشترك ولم يحدد موعدا للقمة.
- أضافت المصادر أن العلاقات ليست كما كانت في السابق فحضور ولي العهد السعودي أمر صعب بالنسبة لبعض الزعماء الأوربيين الذين اتهمتهم بالفعل جماعات معنية بحقوق الإنسان بالتعامل معه في اجتماع لدول مجموعة العشرين في نوفمبر تشرين الثاني.
- يتعرض ولي العهد السعودي لانتقادات حادة واتهامات مباشرة بالمسؤولية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
- ليس ولي العهد السعودي هو الضيف الوحيد غير المناسب بالنسبة للاتحاد الأوربي، ففي الأسابيع الأخيرة، أبدت دول عربية تضامنها مع الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يواجه أقوى مظاهرات مناهضة لحكمه منذ أن وصل إلى السلطة قبل 30 عاما.
- بحسب رويترز فإن البشير أيضا شخص غير مرغوب فيه لبعض الأوربيين، وهو مطلوب في جرائم حرب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
- قال مسؤول من الاتحاد الأوربي "لا نتعامل معه بشكل مباشر لكننا نتعامل مع السودان… بإمكانهم إرسال شخص آخر".
- قال دبلوماسي بالاتحاد الأوربي "الاستعدادات للقمة تسير ببطء شديد، كل شيء غير مريح" لكنه أكد أنه لا توجد خطط لإلغاء الأمر بأكمله.
- الدبلوماسي الأوربي، أضاف قائلا "هناك الكثير من الفخاخ المحرجة التي يجب تجنبها، مثل الجلوس على طاولة واحدة مع السعوديين أو البشير أو حتى عودة الأسد".
- أكد مسؤول آخر بالاتحاد الأوربي عن المحادثات رفيعة المستوى التي تجرى هذا الشهر "من الصعب للغاية تنظيم هذه القمة وإيجاد موعد إذ لا يريد أحد ذلك حقا" وأضاف "بالنسبة للاتحاد الأوربي، الأمر كله يتعلق بالهجرة، ولكن هناك الكثير من الموضوعات الحساسة التي لا يفضل الناس تناولها".
- ويأمل الاتحاد الأوربي أن يساعد تحسين العلاقات مع جيرانه العرب على تعزيز سياساته، لا سيما مكافحة الهجرة غير المشروعة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- في مؤتمر صحفي مشترك أمس مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أرجعت فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي سبب عدم التوصل لاتفاق لأسباب تتعلق بالجانب العربي، وقاطعها أحمد أبو الغيط قائلا إن "ثمة تعقيدات على الجانب الأوربي أكثر من الجانب العربي، في مؤشر على الخلاف الودي لكن العلني، وردت موغيريني قائلة "سوف أقول عكس ذلك".