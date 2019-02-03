بالأرقام.. تدهور حاد في إنتاج السلع الاستراتيجية بمصر

شهد إنتاج المحاصيل الاستراتيجية في مصر مثل القمح، والأرز، واللحوم، والقطن طويل التيلة، تدهورا حادا منذ انقلاب 3 يوليو عام 2013 وحتى الآن، ما يمثل تهديدا كبيرا للأمن الغذائي المصري.

حكم الرئيس محمد مرسي مصر عام 2012-2013، كأول رئيس مدني منتخب بعد ثورة يناير/ كانون ثاني 2011، وقاد رأس النظام المصري الحالي عبد الفتاح السيسي انقلابًا عسكريًا عليه في 3 يوليو/تموز 2013. وتوضح أحدث إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مدى المفارقة الشاسعة بين العهدين بالنسبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.

القمح:

نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح انخفضت إلى 34.5% عام 2017، بعد أن بلغت 57.6% عام 2013، وفق أحدث بيانات أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

إذا تتبعنا منحنى الاكتفاء الذاتي من القمح في مصر منذ عام 2010 وهو آخر أعوام حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، حتى عام 2017، نجد أن النسبة قد أخذت في الارتفاع بعد ثورة يناير 2011، لتصل ذروتها عام 2013، ثم بدأ المنحنى في الهبوط تدريجيا بعد الانقلاب العسكري ليصل أدناه عام 2017.

مصر هي أكبر مستورد للقمح عالميًا، وتحتاج الحكومة لنحو 9.84 مليون طن من الدقيق لتوفير الخبز المدعم ودقيق المستودعات، منها 6.4 مليون طن من القمح المستورد.

الأرز:

إنتاج الأرز انخفض إلى 5.3 مليون طن عام 2015/2016، هبوطًا من 5.9 مليون طن عام 2011/ 2012.

رجب شحاتة رئيس شعبة صناعة الأرز بغرفة منتجات الحبوب باتحاد الصناعات، توقع مطلع العام الماضي انخفاض محصول الأرز بنحو مليون طن.

هذه التوقعات جاءت بعد قرار الحكومة المصرية خفض مساحات زراعة الأرز من 1.1 مليون فدان إلى 700ألف فدان، وإقرار مجلس النواب، الموالي للسلطة الحاكمة، تعديلاً على قانون الزراعة، يقضي بتوقيع عقوبتي الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 20 ألف جنيه (نحو 1131 دولاراً) عن الفدان الواحد أو كسور الفدان، بحق الفلاحين الذين يزرعون محاصيل شرهة للمياه كالأرز، في مناطق مختلفة عن تلك التي تحددها الحكومة، وحرق وتدمير زراعات الأرز المخالفة للمساحات.

اللحوم الحمراء:

نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء انخفضت إلى 55.9% عام 2017، انخفاضا من 85.7% عام 2012، بعد أن ارتفعت من 82.8% عام 2011.

أعداد مذبوحات الماشية انخفضت من 7.700 مليون ذبيحة عام 2012، إلى 7.5 مليون ذبيحة عام 2016، بعد أن ارتفعت من 7.667 مليون ذبيحة عام 2011.

أعداد رؤوس الماشية المؤمن عليها انخفضت من 1.2 مليون رأس عام 2013، إلى 1.137 مليون رأس عام 2016، بعد أن ارتفعت من 910 ألف رأس عام 2011.

القطن طويل التيلة: