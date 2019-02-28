سكك حديد مصر.. قروض بالمليارات ووعود بالإصلاح وحوادث بالآلاف

رغم مضاعفة أسعار التذاكر، ووعود الحكومة المتكررة بتطوير الخدمة، واقتراض مليارات الدولارات، تتزايد حوادث السكك الحديدية في مصر، وتتفاقم الخسائر البشرية والمادية.
يستخدم نحو مليون مواطن مصري القطارات بصورة يومية، وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالي الحوادث بلغ أكثر من 14 ألف حادث خلال المدة من 2005 حتى 2017، وشهد عام 2017 أعلى عدد من الحوادث بلغ 1793 حادث.
خصخصة:
- في مارس/آذار من العام الماضي وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لإفساح المجال أمام القطاع الخاص بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية.
- خلال الجلسة حث رئيس مجلس النواب علي عبد العال، النواب على إقرار التعديلات الجديدة لفتح الطريق أمام تطوير مرفق السكك الحديدية، بغرض تجنب وقوع المزيد من الحوادث، لافتًا إلى أن إشراك القطاع الخاص في تطوير المرفق أصبح ضرورة ملحة.
- وزير النقل هشام عرفات تعهّد أمام المجلس بأن يشهد قطاع السكك الحديدية تحولًا مهمًا وانفراجة ملحوظة بحلول منتصف عام 2019، من خلال إنشاء خطوط جديدة وشراء جرارات وعربات جديدة، واستخدام الإشارات الإلكترونية، فضلًا عن تطوير ورش الصيانة.
تضارب:
- منذ عامين أعلن رأس النظام المصري عبد الفتاح السيسي عن تدشين المشروع القومي لتطوير السكك الحديدية، وسبق هذا الإعلان تصريحات أخرى للسيسي ترفض تطوير شبكة القطارات، إذ قال "مرفق عايز (يحتاج) 10 مليارات لعمل ميكنة فقط، ولو أنا حطيتهم (وضعتهم) في البنك هاخد عليهم فايدة مليار جنيه.
- السيسي: لما مرفق عايز أكثر من 100 مليار جنيه لتطويره، احنا هنسده منين؟ هندفع قرض كوريا وفرنسا إزاي؟ الناس ليه مش بتسأل هنجيب منين، ولما أزود التذكرة جنيه يقول أنا غلبان مش قادر، طيب وأنا كمان غلبان مش قادر.
خطط ووعود:
- يوم الجمعة الماضي وقبل خمسة أيام فقط من حادث أمس، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة جوانب سير العمل بقطاعات الطرق والنقل والسكك الحديدية
- وعرض رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تقريرًا شاملًا تضمن مؤشرات إيجابية حول عمل الهيئة خلال الفترة الماضية، وسير جهود التطوير والتحديث، إذ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن خطط التطوير الخاصة بمرفق السكك الحديدية تشغل أهمية متقدمة ضمن أولويات عمل الحكومة والدولة.
- رئيس الهيئة، تناول ما جرى تنفيذه من أعمال ضمن مشروعات كهربة إشارات الخطوط الحيوية، وإجراءات تأمين أبراج الإشارات بنظم المراقبة بالكاميرات، وتنفيذ مشروعات تطوير محطات السكك الحديدية ورفع كفاءتها، وتجديدات وصيانة السكة.
- رئيس الهيئة شرح موقف مشروعات تدعيم وإحلال وتجديد الوحدات المتحركة بمرفق السكك الحديدية.
قروض بالمليارات:
- في أبريل/نيسان ٢٠١٣ وقعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اتفاقية قرض بقيمة على ٤٤ مليون دينار كويتي من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لصالح مشروع كهربة إشارات خط السكك الحديدية (بنها – الزقازيق- الإسماعلية- بورسعيد).
- في العام نفسه وفي شهر أكتوبر/تشرين أول وقعت الهيئة على قرض آخر بقيمة ٣٠ مليون دينار كويتي من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل نفس المشروع السابق.
- في يوليو/تموز 2014 وافق مجلس الوزراء المصري على اتفاق قرض بين الحكومة المصرية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن تطوير السكك الحديدية، بمبلغ 126 مليون يورو.
- في مطلع 2017 حصلت مصر على قرض بمبلغ 114 مليونًا و978 ألف دولار أمريكي من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية التابع لحكومة كوريا، لتنفيذ مشروع تطوير نظم إشارات السكك الحديدية من نجع حمادي إلى الأقصر بمصر.
- في مارس/آذار 2017 وافق البنك الأوربي للتنمية وإعادة الإعمار على توفير قرض بقيمة 300 مليون يورو، لتمويل عملية شراء 100 جرار لصالح هيئة السكك الحديدية، وتمويل شراء 6 قطارات بقيمة 126 مليون يورو.
- في يونيو/ حزيران 2017 حصلت مصر على قرض بقيمة 575 مليون دولار من شركة جنرال إلكتريك العالمية لتطوير القطارات وتدريب المهندسين.
- في 2 أغسطس/آب 2017 قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل المستقيل، إن الحكومة وافقت على قرض البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية وشراء 100 جرار للسكك الحديدية، بقيمة 100 مليون يورو.
- في سبتمبر/أيلول 2017 نشرت الصحف اعتزام تحالف مصرفي يضم 7 بنوك لتوقيع اتفاقية تمويل بقيمة تعادل 97 مليون دولار، لصالح هيئة السكة الحديد، لفتح اعتمادات لتوريد 100 قاطرة.
- في 9 مايو/أيار 2018 قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الحكومة وافقت على قرض بقيمة 8 ملايين يورو لتأهيل قضبان وخطوط السكك الحديدية.
- في أغسطس/آب 2018 وافق مجلس الوزراء المصري على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة "ترانس ماش هولدينغ" الروسية، لشراء 1300 عربة ركاب من درجات مختلفة بقيمة مليار يورو، واعتبرت هذه الصفقة أكبر صفقة تجريها هيئة سكك حديد مصر في تاريخها.
- رغم ذلك استمرت حوادث القطارات، ولم يلمس المواطنون تطويرًا في منظومة السكة الحديد، وفقًا للمستخدمين والخبراء.