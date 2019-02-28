سكك حديد مصر.. قروض بالمليارات ووعود بالإصلاح وحوادث بالآلاف

رغم مضاعفة أسعار التذاكر، ووعود الحكومة المتكررة بتطوير الخدمة، واقتراض مليارات الدولارات، تتزايد حوادث السكك الحديدية في مصر، وتتفاقم الخسائر البشرية والمادية.

يستخدم نحو مليون مواطن مصري القطارات بصورة يومية، وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالي الحوادث بلغ أكثر من 14 ألف حادث خلال المدة من 2005 حتى 2017، وشهد عام 2017 أعلى عدد من الحوادث بلغ 1793 حادث.

خصخصة:

في مارس/آذار من العام الماضي وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لإفساح المجال أمام القطاع الخاص بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية.

خلال الجلسة حث رئيس مجلس النواب علي عبد العال، النواب على إقرار التعديلات الجديدة لفتح الطريق أمام تطوير مرفق السكك الحديدية، بغرض تجنب وقوع المزيد من الحوادث، لافتًا إلى أن إشراك القطاع الخاص في تطوير المرفق أصبح ضرورة ملحة.

وزير النقل هشام عرفات تعهّد أمام المجلس بأن يشهد قطاع السكك الحديدية تحولًا مهمًا وانفراجة ملحوظة بحلول منتصف عام 2019، من خلال إنشاء خطوط جديدة وشراء جرارات وعربات جديدة، واستخدام الإشارات الإلكترونية، فضلًا عن تطوير ورش الصيانة.

تضارب:

منذ عامين أعلن رأس النظام المصري عبد الفتاح السيسي عن تدشين المشروع القومي لتطوير السكك الحديدية، وسبق هذا الإعلان تصريحات أخرى للسيسي ترفض تطوير شبكة القطارات، إذ قال "مرفق عايز (يحتاج) 10 مليارات لعمل ميكنة فقط، ولو أنا حطيتهم (وضعتهم) في البنك هاخد عليهم فايدة مليار جنيه.

السيسي: لما مرفق عايز أكثر من 100 مليار جنيه لتطويره، احنا هنسده منين؟ هندفع قرض كوريا وفرنسا إزاي؟ الناس ليه مش بتسأل هنجيب منين، ولما أزود التذكرة جنيه يقول أنا غلبان مش قادر، طيب وأنا كمان غلبان مش قادر.

خطط ووعود:

يوم الجمعة الماضي وقبل خمسة أيام فقط من حادث أمس، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة جوانب سير العمل بقطاعات الطرق والنقل والسكك الحديدية

وعرض رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تقريرًا شاملًا تضمن مؤشرات إيجابية حول عمل الهيئة خلال الفترة الماضية، وسير جهود التطوير والتحديث، إذ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن خطط التطوير الخاصة بمرفق السكك الحديدية تشغل أهمية متقدمة ضمن أولويات عمل الحكومة والدولة.

رئيس الهيئة، تناول ما جرى تنفيذه من أعمال ضمن مشروعات كهربة إشارات الخطوط الحيوية، وإجراءات تأمين أبراج الإشارات بنظم المراقبة بالكاميرات، وتنفيذ مشروعات تطوير محطات السكك الحديدية ورفع كفاءتها، وتجديدات وصيانة السكة.

رئيس الهيئة شرح موقف مشروعات تدعيم وإحلال وتجديد الوحدات المتحركة بمرفق السكك الحديدية.

قروض بالمليارات: